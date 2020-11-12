https://ria.ru/20201112/lenoblast-1584304881.html

Ленобласть: пандемия дорожникам не помеха

Ленобласть: пандемия дорожникам не помеха

Дорожники Ленинградской области в 2020 году выполнили не только все запланированные на этот период ремонтные работы, но и сдали часть объектов 2021 и 2022... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T15:44

2020-11-12T15:44

2020-11-12T15:45

ленинградская область

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя - РИА Новости. Дорожники Ленинградской области в 2020 году выполнили не только все запланированные на этот период ремонтные работы, но и сдали часть объектов 2021 и 2022 годов, сообщил РИА Новости глава регионального комитета по дорожному хозяйству Денис Седов. Нацпроектом по дорогамПо его словам, в 2020 году дорожники обновили покрытие в общей сложности на 260 километрах дорог. Всего работы проводились по 28 адресам. "Мы реализуем план ремонтов в рамках нацпроекта ʺБезопасные и качественные автомобильные дорогиʺ со значительным опережением. Общая стоимость работ составляет почти четыре миллиарда рублей. В связи с этим мы рассчитываем на поддержку из федерального бюджета", — пояснил Седов. Глава комитета отметил, что в этом году в рамках проекта, в частности, было открыто рабочее движение по части кругового перекрестка в составе новой развязки с кольцевой автомобильной дорогой Санкт-Петербурга в одном из самых густонаселенных городов Ленобласти - Мурино. "Мы запускали объект поэтапно. Глава региона Александр Дрозденко 1 сентября этого года открыл движение по двум съездам со стороны Охтинской аллеи. Через 10 дней "поехали" съезды и на внутреннее ʺкольцоʺ КАДа, а в октябре открылась часть кругового перекрестка. Запуск объекта решил вопрос с выездом из Мурино в часы пик", — пояснил Седов. Чиновник добавил, что помимо ремонта на региональных трассах завершается монтаж двадцати новых стационарных комплексов автоматической фото– и видеофиксации нарушений скоростного режима в населенных пунктах. Камеры будут контролировать движение в черте 19 городов и поселков Всеволожского, Волосовского, Гатчинского, Ломоносовского, Волховского, Тихвинского и Выборгского и Приозерского районов. Отметим, что в конце прошлого года комплексы вышли на вахту в Сертолово, Кудрово, Всеволожске, Симагино, Красной Долине, Тихвинке, Вистино, Аннолово, Большом Куземкино и Федоровском."Практика показывает, что, к сожалению, наказание рублем достаточно эффективно работает в вопросах контроля скорости. Люди должны понять, что принцип ʺКакой русский не любит быстрой ездыʺ часто имеет смертельные последствия", — резюмировал Денис Седов.Главное - мостыВ этом году "Ленавтодор" начал стройку двух долгожданных объектов — мостов через Волхов в Киришах и Свирь в Подпорожье. Старый мост в Киришах уже не справляется с нагрузкой и давно нуждался в замене. Мост же через Свирь — это реализация плана по соединению двух частей города, где пока движение идет по плотине местной ГРЭС. Общая стоимость возведения переправ составляет порядка семи миллиардов рублей. В сентябре Минтранс принял решение поддержать стройки 350 миллионов рублей из федерального бюджета для ускорения работ. "Работы на обоих объектах идут с опережением графика. Рассчитываем закончить стройки раньше контрактных сроков — в конце 2023 года вместо 2025 и 2026", — уточнил спикер. Пандемия – не помехаГлава комитета отметил, что пандемия новой коронавирусной инфекции, которая стала главной темой 2020 года, никак не повлияла на работу дорожников: отрасль является стратегической и от ее стабильной работы зависит стабильное функционирование систем жизнедеятельности городов и сел Ленинградской области.

https://ria.ru/20201111/byudzhet-1584077063.html

https://ria.ru/20201110/lenoblast-1583875754.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр дрозденко