https://ria.ru/20201112/lavrov-1584280536.html

Россия заинтересована в том, чтобы вокруг нее не было тлеющих конфликтов

Россия заинтересована в том, чтобы вокруг нее не было тлеющих конфликтов

Россия заинтересована в том, чтобы вокруг её границ не было тлеющих конфликтов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T13:46

2020-11-12T13:46

2020-11-12T13:46

ситуация в нагорном карабахе

лачинский коридор

никол пашинян

сергей лавров

владимир путин

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россия заинтересована в том, чтобы вокруг её границ не было тлеющих конфликтов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы. Также предусматривается открытие коридора между Азербайджаном и Нахичеванской автономной республикой.

лачинский коридор

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лачинский коридор, никол пашинян, сергей лавров, владимир путин, азербайджан, армения, в мире