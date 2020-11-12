https://ria.ru/20201112/lavrov-1584280536.html
Россия заинтересована в том, чтобы вокруг нее не было тлеющих конфликтов
Россия заинтересована в том, чтобы вокруг нее не было тлеющих конфликтов
Россия заинтересована в том, чтобы вокруг её границ не было тлеющих конфликтов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T13:46
2020-11-12T13:46
2020-11-12T13:46
ситуация в нагорном карабахе
лачинский коридор
никол пашинян
сергей лавров
владимир путин
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россия заинтересована в том, чтобы вокруг её границ не было тлеющих конфликтов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы. Также предусматривается открытие коридора между Азербайджаном и Нахичеванской автономной республикой.
лачинский коридор
азербайджан
армения
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лачинский коридор, никол пашинян, сергей лавров, владимир путин, азербайджан, армения, в мире