https://ria.ru/20201112/kumys-1584194444.html
Дающий надежду: зачем медики Татарстана пьют кумыс
Дающий надежду: зачем медики Татарстана пьют кумыс
Полезный для здоровья кумыс приобрел популярность у врачей и медсестер Татарстана, которые, как сообщает министерство сельского хозяйства и продовольствия... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T08:00
2020-11-12T08:00
2020-11-12T08:00
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республика татарстан (татарстан)
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Полезный для здоровья кумыс приобрел популярность у врачей и медсестер Татарстана, которые, как сообщает министерство сельского хозяйства и продовольствия республики, закупают его у местного фермера – заводчика лошадей татарской породы.По словам фермера Фарита Набиуллина из поселка Карабаш, употреблять кумыс нужно по пол-литра ежедневно. Он не только полезен для желудка, но и поднимает настроение.Медики Татарстана беспрекословно следуют его совету – они приходят к фермеру за кумысом каждый день. Как рассказывает Набиуллин, врачам этот кисломолочный напиток дает надежду и защиту от болезней.Фарит Набиуллин так уверен в качестве своего кумыса потому, что получает его из молока кобыл древней кочевой татарской породы. Считается, что эти лошади обладают хорошей выносливостью и физической силой. Уникальную породу фермер начал возрождать в республике пять лет назад. Сейчас в его хозяйстве содержится уже 236 голов этих лошадей.Кобылье молоко отличается от коровьего. У него низкая жирность – 1%, а летом и вовсе 0,5%. В нем содержится белок альбумин, который, по мнению фермера, укрепляет иммунную систему человека и очищает легкие. Такие свойства кумыса, который изготавливается из этого кобыльего молока, позволили предпринимателю реализовать в три раза больше продукции в этом году.Как отмечает фермер, при этом качество кумыса зависит от трех факторов: какая закваска добавлена, каким кормом откармливалась кобылица и руки изготовителя кумыса. У Набиуллина также есть непростая "пахталка" – сосуд, в котором изготавливается кумыс, она сделана из пихты. Возможно, секрет пользы для здоровья этого напитка из поселка Карабаш и в этом тоже.
https://ria.ru/20200407/1569610035.html
республика татарстан (татарстан)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хорошие новости, республика татарстан (татарстан), карабаш
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Полезный для здоровья кумыс приобрел популярность у врачей и медсестер Татарстана, которые, как сообщает министерство сельского хозяйства и продовольствия республики, закупают его у местного фермера – заводчика лошадей татарской породы.
По словам фермера Фарита Набиуллина из поселка Карабаш, употреблять кумыс нужно по пол-литра ежедневно. Он не только полезен для желудка, но и поднимает настроение.
Медики Татарстана беспрекословно следуют его совету – они приходят к фермеру за кумысом каждый день. Как рассказывает Набиуллин, врачам этот кисломолочный напиток дает надежду и защиту от болезней.
"Я делаю кумыс из молока настоящих кобыл, чтобы люди получали от него пользу. Кумыс берут покупатели из районов и городов Татарстана для лечения от многих болезней, в том числе и от онкологических заболеваний. Даже из Краснодарского края за напитком приезжали", – цитирует Набиуллина минсельхоз Татарстана.
Фарит Набиуллин так уверен в качестве своего кумыса потому, что получает его из молока кобыл древней кочевой татарской породы. Считается, что эти лошади обладают хорошей выносливостью и физической силой. Уникальную породу фермер начал возрождать в республике пять лет назад. Сейчас в его хозяйстве содержится уже 236 голов этих лошадей.
Кобылье молоко отличается от коровьего. У него низкая жирность – 1%, а летом и вовсе 0,5%. В нем содержится белок альбумин, который, по мнению фермера, укрепляет иммунную систему человека и очищает легкие. Такие свойства кумыса, который изготавливается из этого кобыльего молока, позволили предпринимателю реализовать в три раза больше продукции в этом году.
Как отмечает фермер, при этом качество кумыса зависит от трех факторов: какая закваска добавлена, каким кормом откармливалась кобылица и руки изготовителя кумыса. У Набиуллина также есть непростая "пахталка" – сосуд, в котором изготавливается кумыс, она сделана из пихты. Возможно, секрет пользы для здоровья этого напитка из поселка Карабаш и в этом тоже.