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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201112/kultura-1584265039.html
Лавров призвал уделить внимание сохранению культурного наследия Карабаха
Лавров призвал уделить внимание сохранению культурного наследия Карабаха
Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил уверенность, что после договоренностей по Нагорному Карабаху нужно уделить особое внимание сохранению культурного наследия. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T12:50
2020-11-12T13:09
ситуация в нагорном карабахе
россия
нагорный карабах
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил уверенность, что после договоренностей по Нагорному Карабаху нужно уделить особое внимание сохранению культурного наследия."Я уверен, что сейчас, когда мы выходим на мирное урегулирование после прекращения военных действий, этим вопросом - вопросом культурного наследия друг друга, и армян, и азербайджанцев, других групп, которые проживают на территории этих стран, нужно уделить особое внимание. Предстоит и многое сделать в целом, чтобы культурное наследие и армян, и азербайджанцев, которые связаны с Карабахом очень плотно, глубоко исторически, чтобы оно тоже стало объединяющим моментом в тех шагах, которые предстоит применять", - сказал Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ.Президент Турции Тайип Эрдоган заявил 11 ноября, что Анкара и Москва подписали меморандум о центре по контролю за перемирием в Карабахе, они будут принимать участие в "совместной миротворческой миссии". До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Анкара будут работать по Карабаху через мониторинговый центр на территории Азербайджана, "речи о совместных миротворческих силах не шло".Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы. Также предусматривается открытие коридора между Азербайджаном и Нахичеванской автономной республикой.
россия
нагорный карабах
азербайджан
армения
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россия, нагорный карабах, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), азербайджан, армения, в мире

Лавров призвал уделить внимание сохранению культурного наследия Карабаха

12:50 12.11.2020 (обновлено: 13:09 12.11.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время заседания в режиме видеоконференции с Советом Безопасности ООН
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время заседания в режиме видеоконференции с Советом Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил уверенность, что после договоренностей по Нагорному Карабаху нужно уделить особое внимание сохранению культурного наследия.
"Я уверен, что сейчас, когда мы выходим на мирное урегулирование после прекращения военных действий, этим вопросом - вопросом культурного наследия друг друга, и армян, и азербайджанцев, других групп, которые проживают на территории этих стран, нужно уделить особое внимание. Предстоит и многое сделать в целом, чтобы культурное наследие и армян, и азербайджанцев, которые связаны с Карабахом очень плотно, глубоко исторически, чтобы оно тоже стало объединяющим моментом в тех шагах, которые предстоит применять", - сказал Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ.
Реакция жителей Азербайджана и Армении на соглашение по Карабаху
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что договоренности ставят точку в урегулировании карабахского конфликта.

Люди на улицах Менгечивира радуются прекращению огня в Нагорном Карабахе
1 из 14

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что договоренности ставят точку в урегулировании карабахского конфликта.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Как только стало известно о заключении мира, в разных городах Азербайджана начались народные гулянья.

Мужчина радуется прекращению огня в Нагорном Карабахе
2 из 14

Как только стало известно о заключении мира, в разных городах Азербайджана начались народные гулянья.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Сотни людей вышли на улицы с флагами в руках.

Люди на улицах Менгечивира радуются прекращению огня в Нагорном Карабахе
3 из 14

Сотни людей вышли на улицы с флагами в руках.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Люди радовались, танцевали и поздравляли друг друга.

Люди на улицах Менгечивира радуются прекращению огня в Нагорном Карабах
4 из 14

Люди радовались, танцевали и поздравляли друг друга.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Несмотря на комендантский час, полицейские не препятствовали гуляющим.

Люди на улицах Менгечивира радуются прекращению огня в Нагорном Карабахе
5 из 14

Несмотря на комендантский час, полицейские не препятствовали гуляющим.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Жители Мингечевира радуются прекращению огня в Карабахе.

Люди на улицах Менгечивира радуются прекращению огня в Нагорном Карабахе
6 из 14

Жители Мингечевира радуются прекращению огня в Карабахе.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Совсем другие настроения царили в Армении. Премьер Никол Пашинян назвал соглашение крайне тяжелым, но отметил, что иного выхода не было.

Участники акции протеста в одном из залов в здании парламента Армении в Ереване
7 из 14

Совсем другие настроения царили в Армении. Премьер Никол Пашинян назвал соглашение крайне тяжелым, но отметил, что иного выхода не было.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

В Ереване после заключения соглашения начались беспорядки.

Участники акции протеста в одном из залов в здании парламента Армении в Ереване
8 из 14

В Ереване после заключения соглашения начались беспорядки.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Недовольные условиями договоренностей заняли здания правительства и парламента Армении.

Участники акции протеста в одном из залов в здании правительства в Ереване
9 из 14

Недовольные условиями договоренностей заняли здания правительства и парламента Армении.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Разъяренные люди ворвались в здание правительства и разгромили зал заседаний, а в парламенте избили спикера Нацсобрания.

Участники акции протеста в здании парламента Армении в Ереване
10 из 14

Разъяренные люди ворвались в здание правительства и разгромили зал заседаний, а в парламенте избили спикера Нацсобрания.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Охрана парламента пыталась преградить протестующим путь, но они заняли трибуну, с которой стали требовать продолжения военных действий в Карабахе.

Участники акции протеста в одном из залов парламента Армении в Ереване
11 из 14

Охрана парламента пыталась преградить протестующим путь, но они заняли трибуну, с которой стали требовать продолжения военных действий в Карабахе.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Митингующие потребовали отставки Пашиняна и всего правительства.

Участники акции протеста в одном из залов в здании парламента Армении в Ереван
12 из 14

Митингующие потребовали отставки Пашиняна и всего правительства.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Демонстранты считают, что нужно сформировать новое правительство, которое отменит участие республики в договоренностях по Карабаху.

Участники акции протеста в одном из залов в здании парламента Армении в Ереване
13 из 14

Демонстранты считают, что нужно сформировать новое правительство, которое отменит участие республики в договоренностях по Карабаху.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Протестующие оставались на главной площади Еревана до утра, время от времени между ними происходили потасовки.

Участники акции протеста у здания парламента Армении в Ереване
14 из 14

Протестующие оставались на главной площади Еревана до утра, время от времени между ними происходили потасовки.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
1 из 14

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что договоренности ставят точку в урегулировании карабахского конфликта.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
2 из 14

Как только стало известно о заключении мира, в разных городах Азербайджана начались народные гулянья.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
3 из 14

Сотни людей вышли на улицы с флагами в руках.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
4 из 14

Люди радовались, танцевали и поздравляли друг друга.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
5 из 14

Несмотря на комендантский час, полицейские не препятствовали гуляющим.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
6 из 14

Жители Мингечевира радуются прекращению огня в Карабахе.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
7 из 14

Совсем другие настроения царили в Армении. Премьер Никол Пашинян назвал соглашение крайне тяжелым, но отметил, что иного выхода не было.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
8 из 14

В Ереване после заключения соглашения начались беспорядки.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
9 из 14

Недовольные условиями договоренностей заняли здания правительства и парламента Армении.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
10 из 14

Разъяренные люди ворвались в здание правительства и разгромили зал заседаний, а в парламенте избили спикера Нацсобрания.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
11 из 14

Охрана парламента пыталась преградить протестующим путь, но они заняли трибуну, с которой стали требовать продолжения военных действий в Карабахе.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
12 из 14

Митингующие потребовали отставки Пашиняна и всего правительства.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
13 из 14

Демонстранты считают, что нужно сформировать новое правительство, которое отменит участие республики в договоренностях по Карабаху.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
14 из 14

Протестующие оставались на главной площади Еревана до утра, время от времени между ними происходили потасовки.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил 11 ноября, что Анкара и Москва подписали меморандум о центре по контролю за перемирием в Карабахе, они будут принимать участие в "совместной миротворческой миссии". До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Анкара будут работать по Карабаху через мониторинговый центр на территории Азербайджана, "речи о совместных миротворческих силах не шло".
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы. Также предусматривается открытие коридора между Азербайджаном и Нахичеванской автономной республикой.
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 13:57Инфографика
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия
 
Ситуация в Нагорном КарабахеРоссияНагорный КарабахСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)АзербайджанАрменияВ мире
 
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