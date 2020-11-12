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Лавров призвал уделить внимание сохранению культурного наследия Карабаха

Лавров призвал уделить внимание сохранению культурного наследия Карабаха

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил уверенность, что после договоренностей по Нагорному Карабаху нужно уделить особое внимание сохранению культурного наследия. РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T12:50

2020-11-12T12:50

2020-11-12T13:09

ситуация в нагорном карабахе

россия

нагорный карабах

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил уверенность, что после договоренностей по Нагорному Карабаху нужно уделить особое внимание сохранению культурного наследия."Я уверен, что сейчас, когда мы выходим на мирное урегулирование после прекращения военных действий, этим вопросом - вопросом культурного наследия друг друга, и армян, и азербайджанцев, других групп, которые проживают на территории этих стран, нужно уделить особое внимание. Предстоит и многое сделать в целом, чтобы культурное наследие и армян, и азербайджанцев, которые связаны с Карабахом очень плотно, глубоко исторически, чтобы оно тоже стало объединяющим моментом в тех шагах, которые предстоит применять", - сказал Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ.Президент Турции Тайип Эрдоган заявил 11 ноября, что Анкара и Москва подписали меморандум о центре по контролю за перемирием в Карабахе, они будут принимать участие в "совместной миротворческой миссии". До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Анкара будут работать по Карабаху через мониторинговый центр на территории Азербайджана, "речи о совместных миротворческих силах не шло".Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы. Также предусматривается открытие коридора между Азербайджаном и Нахичеванской автономной республикой.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нагорный карабах, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), азербайджан, армения, в мире