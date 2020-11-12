https://ria.ru/20201112/krym-1584305262.html

В Госдуме отвергли идею переговоров по статусу Крыма

В Госдуме отвергли идею переговоров по статусу Крыма

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что какие-либо переговоры по статусу Крыма исключены, так как данный вопрос решен однозначно и... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T15:46

2020-11-12T15:46

2020-11-12T15:46

россия

михаил шеремет

госдума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что какие-либо переговоры по статусу Крыма исключены, так как данный вопрос решен однозначно и окончательно.Ранее представительство Украины в ЕС на своей странице в Facebook сообщило, что комитет по иностранным делам Европейского парламента одобрил доклады по Украине. По данным представительства, в документе речь в том числе идет об осуждении "незаконной аннексии" и милитаризации Крыма, поддержке идеи создания Международной крымской платформы по возвращению полуострова под украинскую юрисдикцию, а также призыв к ЕС назначить спецпредставителя ЕС по Крыму и Донбассу, в том числе для необходимости начала формата переговоров по "деоккупации" Крыма. Следующим шагом станет голосование за доклад на пленарном заседании Европарламента в декабре."Данный доклад - очередная полная ахинея, которая противоречит не только реальному положению дел, но и здравому смыслу. Вызывает удивление позиция европарламентариев, которые столь опрометчивы и явно предвзяты в своих оценках касательно Крыма. Ясно, что все это большая политика, в которой, к сожалению, нет места мнению и голосу крымчан. Какие-либо переговоры по статусу Крыма исключены, так как данный вопрос решен однозначно и окончательно. Крым - это законная российская территория, и других трактовок быть не может", - сказал РИА Новости Шеремет.По его словам, европарламентариям, прежде чем говорить об "оккупации" Крыма, стоит взять словарь и подробно изучить значение данного слова."Деоккупация возможна, когда произошел некий вооруженный конфликт, зашли вооруженные силы какой-то страны и установили свое правление. В Крыму же все события 2014 года происходили по воле жителей полуострова, которые приняли решение уйти из государства, где к власти путем вооруженного переворота пришли националисты. Крымчане воспользовались своим конституционным и международным правом вернуться на свою историческую родину в Россию", - сказал Шеремет.

https://ria.ru/20201110/krym-1583932736.html

https://ria.ru/20201110/krym-1583862143.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил шеремет, госдума рф, республика крым, украина, в мире