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МИД ответил на слова посла Азербайджана о крушении Ми-24
МИД ответил на слова посла Азербайджана о крушении Ми-24
В МИД прокомментировали заявление посла Азербайджана в Москве Полада Бюльбюль оглы об уничтожении российского вертолета Ми-24 на территории Армении. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T20:03
2020-11-12T23:43
крушение российского вертолета в армении
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ми-24
азербайджан
в мире
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В МИД прокомментировали заявление посла Азербайджана в Москве Полада Бюльбюль оглы об уничтожении российского вертолета Ми-24 на территории Армении.Дипломат, выступая на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", заявил, что "на войне как на войне — всякое может быть".Там подчеркнули, что Москва ожидает скорейшего расследования и наказания виновных, как об этом заявлял президент Азербайджана Ильхам Алиев.В МИД выразили надежду, что Баку "более не позволит себе никаких двусмысленных заявлений в связи с трагическим инцидентом".Российский Ми-24 сбили 9 ноября в воздушном пространстве Армении вне зоны боевых действий. Погибли два члена экипажа, один получил травмы средней тяжести.Официальный Баку признал, что азербайджанские силы случайно сбили вертолет, принес извинения и выразил готовность выплатить компенсацию.Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статье "Халатное отношение к службе".В свою очередь, российские следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил полетов или подготовки к ним".
https://ria.ru/20201110/karabakh-1583843062.html
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крушение российского вертолета в армении, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ми-24, азербайджан, в мире

МИД ответил на слова посла Азербайджана о крушении Ми-24

20:03 12.11.2020 (обновлено: 23:43 12.11.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПоисковые работы на месте крушения российского вертолета Ми-24, сбитого в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий
Поисковые работы на месте крушения российского вертолета Ми-24, сбитого в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В МИД прокомментировали заявление посла Азербайджана в Москве Полада Бюльбюль оглы об уничтожении российского вертолета Ми-24 на территории Армении.
Дипломат, выступая на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", заявил, что "на войне как на войне — всякое может быть".

"Это большая ошибка. Если Россия исповедовала бы принцип "на войне как на войне", то ответ был бы сокрушительным. В Москве же восприняли слова Баку о признании вины и извинениях", — заявили на Смоленской площади в ответ на высказывание Бюльбюль оглы.

Там подчеркнули, что Москва ожидает скорейшего расследования и наказания виновных, как об этом заявлял президент Азербайджана Ильхам Алиев.
В МИД выразили надежду, что Баку "более не позволит себе никаких двусмысленных заявлений в связи с трагическим инцидентом".
Обломки российского вертолета Ми-24, сбитого в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
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Официальный Баку признал, что азербайджанские силы случайно сбили вертолет, принес извинения и выразил готовность выплатить компенсацию.
Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статье "Халатное отношение к службе".
В свою очередь, российские следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил полетов или подготовки к ним".
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Крушение российского вертолета в АрменииРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Ми-24АзербайджанВ мире
 
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