https://ria.ru/20201112/krushenie-1584369634.html
МИД ответил на слова посла Азербайджана о крушении Ми-24
МИД ответил на слова посла Азербайджана о крушении Ми-24
В МИД прокомментировали заявление посла Азербайджана в Москве Полада Бюльбюль оглы об уничтожении российского вертолета Ми-24 на территории Армении. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T20:03
2020-11-12T20:03
2020-11-12T23:43
крушение российского вертолета в армении
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ми-24
азербайджан
в мире
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В МИД прокомментировали заявление посла Азербайджана в Москве Полада Бюльбюль оглы об уничтожении российского вертолета Ми-24 на территории Армении.Дипломат, выступая на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", заявил, что "на войне как на войне — всякое может быть".Там подчеркнули, что Москва ожидает скорейшего расследования и наказания виновных, как об этом заявлял президент Азербайджана Ильхам Алиев.В МИД выразили надежду, что Баку "более не позволит себе никаких двусмысленных заявлений в связи с трагическим инцидентом".Российский Ми-24 сбили 9 ноября в воздушном пространстве Армении вне зоны боевых действий. Погибли два члена экипажа, один получил травмы средней тяжести.Официальный Баку признал, что азербайджанские силы случайно сбили вертолет, принес извинения и выразил готовность выплатить компенсацию.Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статье "Халатное отношение к службе".В свою очередь, российские следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил полетов или подготовки к ним".
https://ria.ru/20201110/karabakh-1583843062.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крушение российского вертолета в армении, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ми-24, азербайджан, в мире