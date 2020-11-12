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https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584380558.html
Беглов рассказал о ситуации с коронавирусом в Петербурге
Беглов рассказал о ситуации с коронавирусом в Петербурге
Ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге сложная, но контролируемая, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T21:45
2020-11-12T21:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр беглов
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге сложная, но контролируемая, сообщил губернатор города Александр Беглов."Я просто отвечу – обстановка не простая, она сложная, но она контролируемая", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, система здравоохранения города в настоящее время выдерживает испытание эпидемией, но нагрузка возрастает как на стационары, так и на первичное звено.Беглов сообщил, что все больницы города обеспечены необходимыми лекарствами."Стационары на сегодняшний день полностью обеспечены лекарственными препаратами. У нас есть соответствующий запас - где-то на 10 дней, где-то на две недели", - сказал он.Губернатор также рассказал, что пациенты, которые лечатся дома, будут обеспечены бесплатными лекарствами."В соответствии с поручением президента были выделены средства регионам. Санкт-Петербург получил 203 миллиона рублей. Мы эти деньги отправили в районы, которые приступили к закупке лекарств для пациентов, которые лечатся дома", - сказал он."Еще раз хотел бы обратить внимание наших жителей, что лучше соблюдать необходимые правила, чем потом лечиться, находиться в больнице, подвергать опасности своих родных и близких. Зараза пристает независимо от возраста, социального положения", - отметил Беглов. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201112/faktory-1584374863.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр беглов, санкт-петербург, общество

Беглов рассказал о ситуации с коронавирусом в Петербурге

21:45 12.11.2020
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи у павильона №5 временного госпиталя "Ленэкспо" для пациентов с COVID-19 в Санкт-Петербурге
Автомобиль скорой медицинской помощи у павильона №5 временного госпиталя Ленэкспо для пациентов с COVID-19 в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге сложная, но контролируемая, сообщил губернатор города Александр Беглов.
"Я просто отвечу – обстановка не простая, она сложная, но она контролируемая", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, система здравоохранения города в настоящее время выдерживает испытание эпидемией, но нагрузка возрастает как на стационары, так и на первичное звено.
Беглов сообщил, что все больницы города обеспечены необходимыми лекарствами.
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"Стационары на сегодняшний день полностью обеспечены лекарственными препаратами. У нас есть соответствующий запас - где-то на 10 дней, где-то на две недели", - сказал он.
Губернатор также рассказал, что пациенты, которые лечатся дома, будут обеспечены бесплатными лекарствами.
"В соответствии с поручением президента были выделены средства регионам. Санкт-Петербург получил 203 миллиона рублей. Мы эти деньги отправили в районы, которые приступили к закупке лекарств для пациентов, которые лечатся дома", - сказал он.
"Еще раз хотел бы обратить внимание наших жителей, что лучше соблюдать необходимые правила, чем потом лечиться, находиться в больнице, подвергать опасности своих родных и близких. Зараза пристает независимо от возраста, социального положения", - отметил Беглов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр БегловСанкт-ПетербургОбщество
 
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