https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584380558.html

Беглов рассказал о ситуации с коронавирусом в Петербурге

Беглов рассказал о ситуации с коронавирусом в Петербурге

Ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге сложная, но контролируемая, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T21:45

2020-11-12T21:45

2020-11-12T21:45

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр беглов

санкт-петербург

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581794648_0:0:3607:2030_1400x0_80_0_0_6ad943f5d578915f50a364f69600d4e1.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге сложная, но контролируемая, сообщил губернатор города Александр Беглов."Я просто отвечу – обстановка не простая, она сложная, но она контролируемая", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, система здравоохранения города в настоящее время выдерживает испытание эпидемией, но нагрузка возрастает как на стационары, так и на первичное звено.Беглов сообщил, что все больницы города обеспечены необходимыми лекарствами."Стационары на сегодняшний день полностью обеспечены лекарственными препаратами. У нас есть соответствующий запас - где-то на 10 дней, где-то на две недели", - сказал он.Губернатор также рассказал, что пациенты, которые лечатся дома, будут обеспечены бесплатными лекарствами."В соответствии с поручением президента были выделены средства регионам. Санкт-Петербург получил 203 миллиона рублей. Мы эти деньги отправили в районы, которые приступили к закупке лекарств для пациентов, которые лечатся дома", - сказал он."Еще раз хотел бы обратить внимание наших жителей, что лучше соблюдать необходимые правила, чем потом лечиться, находиться в больнице, подвергать опасности своих родных и близких. Зараза пристает независимо от возраста, социального положения", - отметил Беглов. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201112/faktory-1584374863.html

https://ria.ru/20200515/1571520997.html

санкт-петербург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр беглов, санкт-петербург, общество