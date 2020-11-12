https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584273153.html

Собянин рассказал, можно ли будет гулять в Москве в новогоднюю ночь

Собянин рассказал, можно ли будет гулять в Москве в новогоднюю ночь

Массовых мероприятий в новогоднюю ночь в Москве не будет, но гулять по улицам никто не запрещает, сообщил мэр Сергей Собянин. РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T13:16

2020-11-12T13:16

2020-11-12T17:11

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Массовых мероприятий в новогоднюю ночь в Москве не будет, но гулять по улицам никто не запрещает, сообщил мэр Сергей Собянин."Приняли решение о том, что массовых больших мероприятий в Новый год не будет, будем праздновать дома. <...> Новый год придет по расписанию. Это семейный праздник, если большая семья, то надо праздновать дома. Никто не запрещает ходить по улицам, гулять в новогоднюю ночь", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".По словам мэра, эти решения вынужденные и вызваны сложной эпидемиологической ситуацией."Вы можете себе представить, если мы в этот непростой период устроим рождественские ярмарки, новогодние елки с огромным количеством детей, родителей и так далее — такой пир во время чумы. Надо просто ощущать ситуацию, в которой мы находимся. В Новый год, конечно, неприятно, когда есть какие-то ограничения, в первую очередь мы должны заботиться о жизни людей <...> Мы это делаем не для абстрактной цели", — добавил Собянин.Мэр подчеркнул, что столичные власти стараются избежать полного локдауна, подобного тому, который вводят в некоторых странах Европы. Ограничения, уже действующие в Москве, по его словам, минимальны — их жесткость и объем на порядок ниже, чем было весной."Вводим их для того, чтобы не усугубить ситуацию, делать по минимуму эти решения, но так, чтобы все-таки удержать ситуацию и оставить ее на прежнем подконтрольном уровне. Надеюсь, что других решений не потребуется", — сказал Собянин.Накануне в Москве ввели дополнительные ограничения из-за пандемии. Так, рестораны, бары, кафе и другие подобные заведения не будут обслуживать посетителей по ночам, с 23:00 до 6:00. Это касается и новогодней ночи. Максимальное число зрителей в кинотеатрах, театрах и концертных залах не должно превышать 25 процентов от общего количества мест. Временно приостанавливается проведение культурных, развлекательных и просветительских мероприятий, за исключением официальных от органов исполнительной власти. Спортивные мероприятия разрешат проводить со зрителями только при согласовании с департаментом спорта и Роспотребнадзором.Московские студенты переходят на дистанционную форму обучения, их транспортные карты временно заблокируют. Руководителям федеральных и частных вузов и колледжей рекомендовано принять такие же решения.Кроме того, в Москве продолжают действовать ограничения для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, а также для школьников с шестого по 11-й класс, которых перевели на дистанционное обучение. Кроме того, 30 процентов сотрудников столичных предприятий и организаций должны быть переведены на удаленный режим работы.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584276221.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, новый год, здоровье - общество, сергей собянин, москва