https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584273153.html
Собянин рассказал, можно ли будет гулять в Москве в новогоднюю ночь
Собянин рассказал, можно ли будет гулять в Москве в новогоднюю ночь
Массовых мероприятий в новогоднюю ночь в Москве не будет, но гулять по улицам никто не запрещает, сообщил мэр Сергей Собянин. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T13:16
2020-11-12T13:16
2020-11-12T17:11
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
новый год
здоровье - общество
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Массовых мероприятий в новогоднюю ночь в Москве не будет, но гулять по улицам никто не запрещает, сообщил мэр Сергей Собянин."Приняли решение о том, что массовых больших мероприятий в Новый год не будет, будем праздновать дома. <...> Новый год придет по расписанию. Это семейный праздник, если большая семья, то надо праздновать дома. Никто не запрещает ходить по улицам, гулять в новогоднюю ночь", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".По словам мэра, эти решения вынужденные и вызваны сложной эпидемиологической ситуацией."Вы можете себе представить, если мы в этот непростой период устроим рождественские ярмарки, новогодние елки с огромным количеством детей, родителей и так далее — такой пир во время чумы. Надо просто ощущать ситуацию, в которой мы находимся. В Новый год, конечно, неприятно, когда есть какие-то ограничения, в первую очередь мы должны заботиться о жизни людей <...> Мы это делаем не для абстрактной цели", — добавил Собянин.Мэр подчеркнул, что столичные власти стараются избежать полного локдауна, подобного тому, который вводят в некоторых странах Европы. Ограничения, уже действующие в Москве, по его словам, минимальны — их жесткость и объем на порядок ниже, чем было весной."Вводим их для того, чтобы не усугубить ситуацию, делать по минимуму эти решения, но так, чтобы все-таки удержать ситуацию и оставить ее на прежнем подконтрольном уровне. Надеюсь, что других решений не потребуется", — сказал Собянин.Накануне в Москве ввели дополнительные ограничения из-за пандемии. Так, рестораны, бары, кафе и другие подобные заведения не будут обслуживать посетителей по ночам, с 23:00 до 6:00. Это касается и новогодней ночи. Максимальное число зрителей в кинотеатрах, театрах и концертных залах не должно превышать 25 процентов от общего количества мест. Временно приостанавливается проведение культурных, развлекательных и просветительских мероприятий, за исключением официальных от органов исполнительной власти. Спортивные мероприятия разрешат проводить со зрителями только при согласовании с департаментом спорта и Роспотребнадзором.Московские студенты переходят на дистанционную форму обучения, их транспортные карты временно заблокируют. Руководителям федеральных и частных вузов и колледжей рекомендовано принять такие же решения.Кроме того, в Москве продолжают действовать ограничения для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, а также для школьников с шестого по 11-й класс, которых перевели на дистанционное обучение. Кроме того, 30 процентов сотрудников столичных предприятий и организаций должны быть переведены на удаленный режим работы.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, новый год, здоровье - общество, сергей собянин, москва
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости.
Массовых мероприятий в новогоднюю ночь в Москве
не будет, но гулять по улицам никто не запрещает, сообщил мэр Сергей Собянин
.
"Приняли решение о том, что массовых больших мероприятий в Новый год не будет, будем праздновать дома. <...> Новый год придет по расписанию. Это семейный праздник, если большая семья, то надо праздновать дома. Никто не запрещает ходить по улицам, гулять в новогоднюю ночь", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24
".
По словам мэра, эти решения вынужденные и вызваны сложной эпидемиологической ситуацией.
"Вы можете себе представить, если мы в этот непростой период устроим рождественские ярмарки, новогодние елки с огромным количеством детей, родителей и так далее — такой пир во время чумы. Надо просто ощущать ситуацию, в которой мы находимся. В Новый год, конечно, неприятно, когда есть какие-то ограничения, в первую очередь мы должны заботиться о жизни людей <...> Мы это делаем не для абстрактной цели", — добавил Собянин.
Мэр подчеркнул, что столичные власти стараются избежать полного локдауна, подобного тому, который вводят в некоторых странах Европы
. Ограничения, уже действующие в Москве, по его словам, минимальны — их жесткость и объем на порядок ниже, чем было весной.
"Вводим их для того, чтобы не усугубить ситуацию, делать по минимуму эти решения, но так, чтобы все-таки удержать ситуацию и оставить ее на прежнем подконтрольном уровне. Надеюсь, что других решений не потребуется", — сказал Собянин.
Накануне в Москве ввели дополнительные ограничения из-за пандемии. Так, рестораны, бары, кафе и другие подобные заведения не будут обслуживать посетителей по ночам, с 23:00 до 6:00. Это касается и новогодней ночи.
Максимальное число зрителей в кинотеатрах, театрах и концертных залах не должно превышать 25 процентов от общего количества мест. Временно приостанавливается проведение культурных, развлекательных и просветительских мероприятий, за исключением официальных от органов исполнительной власти. Спортивные мероприятия разрешат проводить со зрителями только при согласовании с департаментом спорта и Роспотребнадзором
.
Московские студенты переходят на дистанционную форму обучения, их транспортные карты временно заблокируют. Руководителям федеральных и частных вузов и колледжей рекомендовано принять такие же решения.
Кроме того, в Москве продолжают действовать ограничения для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, а также для школьников с шестого по 11-й класс, которых перевели на дистанционное обучение. Кроме того, 30 процентов сотрудников столичных предприятий и организаций должны быть переведены на удаленный режим работы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. "Город будет красив и в этом году": новогоднее оформление Москвы
1 из 11
Торговые центры в Москве начали оформлять к Новому году.
2 из 11
В ГУМе над павильонами парят праздничные сани с подарками.
3 из 11
Под крышей развесили гирлянды и разноцветный серпантин.
4 из 11
Главный магазин страны встречает гостей поздравлением с наступающим праздником.
5 из 11
Новогоднее оформление ГУМа.
6 из 11
Новогодняя иллюминация появилась и на улицах.
7 из 11
Правда, для украшения использовали элементы декора, оставшиеся с прошлого года.
8 из 11
Прохожие фотографируют Санта Клауса в витрине на Никольской улице.
9 из 11
Однако это не помешает ощутить приближение Нового года.
10 из 11
"Город будет красив и в этом году", — заверил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
11 из 11
Новогодняя подсветка Никольской улицы в Москве.
1 из 11
Торговые центры в Москве начали оформлять к Новому году.
2 из 11
В ГУМе над павильонами парят праздничные сани с подарками.
3 из 11
Под крышей развесили гирлянды и разноцветный серпантин.
4 из 11
Главный магазин страны встречает гостей поздравлением с наступающим праздником.
5 из 11
Новогоднее оформление ГУМа.
6 из 11
Новогодняя иллюминация появилась и на улицах.
7 из 11
Правда, для украшения использовали элементы декора, оставшиеся с прошлого года.
8 из 11
Прохожие фотографируют Санта Клауса в витрине на Никольской улице.
9 из 11
Однако это не помешает ощутить приближение Нового года.
10 из 11
"Город будет красив и в этом году", — заверил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
11 из 11
Новогодняя подсветка Никольской улицы в Москве.