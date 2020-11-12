В России выявили 21 608 новых случаев заражения коронавирусом
10:42 12.11.2020 (обновлено: 11:19 12.11.2020)
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 21 608 случаев COVID-19, при этом число умерших второй день подряд обновляет максимум, следует из сообщения оперативного штаба по борьбе с инфекцией.
У четверти заболевших симптомов нет. Умерли за сутки 439 человек — это новый рекорд (предыдущий зафиксировали накануне — 432 человека).
Обновило рекорд и число выписавшихся из больниц — оно составило 18 811, на 195 человек больше, чем днем ранее, когда отмечался предыдущий максимум.
Больше всего новых случаев выявили в Москве (5997), Санкт-Петербурге (1667), Подмосковье (729), Нижегородской (421) и Архангельской (340) областях, Красноярском крае (329), Свердловской (314), Воронежской (309) и Ростовской (305) областях, меньше всего — в Ненецком автономном округе (восемь) и на Чукотке (три).
Накануне сообщалось о 19 851 новом случае. Темп прироста за сутки составил 1,2 процента. Всего с начала эпидемии коронавирусом в России заразились 1 858 568 человек. Число летальных исходов достигло 32 032, выздоровели за все время 1 388 168 пациентов.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 51,2 миллиона инфицированных, 1,27 миллиона из них умерли. Больше всего заболевших в США — почти десять миллионов, затем следуют Индия и Бразилия. Россия занимает в этом списке четвертую строчку, опережая Францию, Испанию, Аргентину, Великобританию, Колумбию и Италию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.