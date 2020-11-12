https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584231901.html

В России выявили 21 608 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 21 608 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 21 608 случаев COVID-19, при этом число умерших второй день подряд обновляет максимум, следует из сообщения оперативного... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T10:42

2020-11-12T10:42

2020-11-12T11:19

распространение нового коронавируса

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 21 608 случаев COVID-19, при этом число умерших второй день подряд обновляет максимум, следует из сообщения оперативного штаба по борьбе с инфекцией.У четверти заболевших симптомов нет. Умерли за сутки 439 человек — это новый рекорд (предыдущий зафиксировали накануне — 432 человека). Обновило рекорд и число выписавшихся из больниц — оно составило 18 811, на 195 человек больше, чем днем ранее, когда отмечался предыдущий максимум.Больше всего новых случаев выявили в Москве (5997), Санкт-Петербурге (1667), Подмосковье (729), Нижегородской (421) и Архангельской (340) областях, Красноярском крае (329), Свердловской (314), Воронежской (309) и Ростовской (305) областях, меньше всего — в Ненецком автономном округе (восемь) и на Чукотке (три).Накануне сообщалось о 19 851 новом случае. Темп прироста за сутки составил 1,2 процента. Всего с начала эпидемии коронавирусом в России заразились 1 858 568 человек. Число летальных исходов достигло 32 032, выздоровели за все время 1 388 168 пациентов.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 51,2 миллиона инфицированных, 1,27 миллиона из них умерли. Больше всего заболевших в США — почти десять миллионов, затем следуют Индия и Бразилия. Россия занимает в этом списке четвертую строчку, опережая Францию, Испанию, Аргентину, Великобританию, Колумбию и Италию.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201112/koronavirus-1584220201.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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