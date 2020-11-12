https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584210037.html

Эпидемиолог оценил популяционный иммунитет к COVID-19 в регионах

Эпидемиолог оценил популяционный иммунитет к COVID-19 в регионах

Популяционный иммунитет к коронавирусу растет - в разных регионах он составляет от 5,1% до 65,3%, сообщил РИА Новости директор Санкт-Петербургского НИИ... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T06:05

2020-11-12T06:05

2020-11-12T06:18

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Популяционный иммунитет к коронавирусу растет - в разных регионах он составляет от 5,1% до 65,3%, сообщил РИА Новости директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян.Программа Роспотребнадзора по оценке популяционного иммунитета к коронавирусу стартовала в июне. В ходе первого этапа было обследовано более 74 тысяч волонтеров в 26 регионах страны. В сентябре-октябре 2020 года прошел второй этап. Во нем приняли участие все 26 регионов, участвовавшие и в первом. Третий этап исследования намечен на конец ноября - начало декабря.Тотолян отметил, что если в ходе первого этапа исследования уровень иммунитета находился в диапазоне 4,3—50,2%, то ко второму достиг 5,1–65,3%.Ранее Тотолян сообщал, что иммунная прослойка населения выросла в 14 из 25 регионов, участвующих в популяционном исследовании Роспотребнадзора. В среду мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что естественный иммунитет к COVID-19 есть у миллионов человек, что создает имунную прослойку. Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов сообщил, что завершение эпидемии коронавируса в России возможно только после формирования коллективного иммунитета. Он спрогнозировал снижение числа заболевших COVID-19 весной.Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Всего заражены более 50,8 миллиона человек, из которых свыше 1,26 миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.В России вирусом заражены более 1,8 миллиона человек, из которых около 1,35 миллиона выздоровели. Жертвами COVID-19 стали более 31 тысячи человек. За последние сутки выявили 19 851 новый случай инфицирования коронавирусом.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584207420.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество