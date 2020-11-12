https://ria.ru/20201112/khantavirus-1584298740.html

В Германии подтвердили передачу хантавируса Сеул от животного человеку

В Германии подтвердили передачу хантавируса Сеул от животного человеку

Группа исследователей из университетской клиники Шарите в Берлине подтвердила первую в Германии передачу хантавируса Сеул от животного человеку, сообщается в... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T15:10

2020-11-12T15:10

2020-11-12T15:10

риа наука

хантавирус

открытия - риа наука

германия

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Группа исследователей из университетской клиники Шарите в Берлине подтвердила первую в Германии передачу хантавируса Сеул от животного человеку, сообщается в пресс-релизе клиники.Исследователи Шарите работали совместно с коллегами из института Фридриха Лёффлера. Ученым удалось подтвердить инфицирование вирусом молодой пациентки и её домашней крысы."Свое изначальное происхождение вирус берет в Азии и, возможно, был завезен в Европу дикими крысами на судах. Однако ранее он не наблюдался в Германии", - заявил один из авторов исследования профессор Йорг Хофманн.Инфицированная домашняя крыса, вероятно, была завезена из другой страны. После того, как у пациентки развились симптомы острой почечной недостаточности, ей понадобилось лечение в интенсивной терапии и госпитализация на несколько дней. Серологическое тестирование быстро подтвердило предполагаемый диагноз - хантавирусная инфекция. Однако разновидность хантавируса оставалась неизвестной. Благодаря особой технике молекулярной диагностики исследователи подтвердили инфицирование пациентки и её крысы вирусом Сеул.По данным Всемирной организации здравоохранения, вирус Сеул является одним из видов хантавирусов, который передается от крыс человеку. При тяжелой форме болезни у пациентов могут развиваться кровотечения и почечный синдром. Инфекция может также протекать бессимптомно. Инфекция, вызванная вирусом Сеул, не передается от человека человеку. Эффективного лечения инфекции, вызванной вирусом Сеул, нет.

https://ria.ru/20200325/1569148137.html

https://ria.ru/20200326/1569200225.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хантавирус, открытия - риа наука, германия