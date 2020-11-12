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https://ria.ru/20201112/khantavirus-1584298740.html
В Германии подтвердили передачу хантавируса Сеул от животного человеку
В Германии подтвердили передачу хантавируса Сеул от животного человеку
Группа исследователей из университетской клиники Шарите в Берлине подтвердила первую в Германии передачу хантавируса Сеул от животного человеку, сообщается в... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T15:10
2020-11-12T15:10
риа наука
хантавирус
открытия - риа наука
германия
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Группа исследователей из университетской клиники Шарите в Берлине подтвердила первую в Германии передачу хантавируса Сеул от животного человеку, сообщается в пресс-релизе клиники.Исследователи Шарите работали совместно с коллегами из института Фридриха Лёффлера. Ученым удалось подтвердить инфицирование вирусом молодой пациентки и её домашней крысы."Свое изначальное происхождение вирус берет в Азии и, возможно, был завезен в Европу дикими крысами на судах. Однако ранее он не наблюдался в Германии", - заявил один из авторов исследования профессор Йорг Хофманн.Инфицированная домашняя крыса, вероятно, была завезена из другой страны. После того, как у пациентки развились симптомы острой почечной недостаточности, ей понадобилось лечение в интенсивной терапии и госпитализация на несколько дней. Серологическое тестирование быстро подтвердило предполагаемый диагноз - хантавирусная инфекция. Однако разновидность хантавируса оставалась неизвестной. Благодаря особой технике молекулярной диагностики исследователи подтвердили инфицирование пациентки и её крысы вирусом Сеул.По данным Всемирной организации здравоохранения, вирус Сеул является одним из видов хантавирусов, который передается от крыс человеку. При тяжелой форме болезни у пациентов могут развиваться кровотечения и почечный синдром. Инфекция может также протекать бессимптомно. Инфекция, вызванная вирусом Сеул, не передается от человека человеку. Эффективного лечения инфекции, вызванной вирусом Сеул, нет.
https://ria.ru/20200325/1569148137.html
https://ria.ru/20200326/1569200225.html
германия
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хантавирус, открытия - риа наука, германия

В Германии подтвердили передачу хантавируса Сеул от животного человеку

15:10 12.11.2020
 
© Fotolia / Vadim FogelКрыса
Крыса - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© Fotolia / Vadim Fogel
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Группа исследователей из университетской клиники Шарите в Берлине подтвердила первую в Германии передачу хантавируса Сеул от животного человеку, сообщается в пресс-релизе клиники.
Исследователи Шарите работали совместно с коллегами из института Фридриха Лёффлера. Ученым удалось подтвердить инфицирование вирусом молодой пациентки и её домашней крысы.
Мышь в библиотеке - РИА Новости, 1920, 25.03.2020
25 марта, 18:35РИА Наука
Стоит ли бояться хантавируса из Китая
"Свое изначальное происхождение вирус берет в Азии и, возможно, был завезен в Европу дикими крысами на судах. Однако ранее он не наблюдался в Германии", - заявил один из авторов исследования профессор Йорг Хофманн.
Инфицированная домашняя крыса, вероятно, была завезена из другой страны. После того, как у пациентки развились симптомы острой почечной недостаточности, ей понадобилось лечение в интенсивной терапии и госпитализация на несколько дней. Серологическое тестирование быстро подтвердило предполагаемый диагноз - хантавирусная инфекция. Однако разновидность хантавируса оставалась неизвестной. Благодаря особой технике молекулярной диагностики исследователи подтвердили инфицирование пациентки и её крысы вирусом Сеул.
"Тот факт, что патоген нашли у домашней крысы, значит, что вирус может экспортироваться через торговлю этими животными практически по всему миру", - полагают исследователи. В связи с этим они советовали тем, кто держит крыс, проявлять осторожность.
Пробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории Гемотест - РИА Новости, 1920, 26.03.2020
26 марта, 18:16
Эксперт рассказал об особенностях хантавируса из Китая
По данным Всемирной организации здравоохранения, вирус Сеул является одним из видов хантавирусов, который передается от крыс человеку. При тяжелой форме болезни у пациентов могут развиваться кровотечения и почечный синдром. Инфекция может также протекать бессимптомно. Инфекция, вызванная вирусом Сеул, не передается от человека человеку. Эффективного лечения инфекции, вызванной вирусом Сеул, нет.
 
РИА НаукаХантавирусОткрытия - РИА НаукаГермания
 
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