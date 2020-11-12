https://ria.ru/20201112/kavkaz-1584281813.html

Лавров назвал заявления о потере Россией Кавказа диванной аналитикой

Лавров назвал заявления о потере Россией Кавказа диванной аналитикой

Размышления о том, что после заявления по Нагорному Карабаху Россия якобы потеряла Кавказ, являются диванной аналитикой, считает глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T13:52

2020-11-12T13:52

2020-11-12T13:52

ситуация в нагорном карабахе

россия

нагорный карабах

сергей лавров

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Размышления о том, что после заявления по Нагорному Карабаху Россия якобы потеряла Кавказ, являются диванной аналитикой, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.По его словам, заявления о том, что "Россия больше всего заинтересована в том, чтобы конфликт в Нагорном Карабахе не решался", а потому якобы годами тянула с решением конфликта, - "это откровенная ложь".Президент Турции Тайип Эрдоган заявил 11 ноября, что Анкара и Москва подписали меморандум о центре по контролю за перемирием в Карабахе, они будут принимать участие в "совместной миротворческой миссии". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва и Анкара будут работать по Карабаху через мониторинговый центр на территории Азербайджана, "речи о совместных миротворческих силах не шло".Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы. Также предусматривается открытие коридора между Азербайджаном и Нахичеванской автономной республикой.

https://ria.ru/20201110/karabakh-1583980635.html

https://ria.ru/20201110/karabakh-1583791881.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нагорный карабах, сергей лавров, азербайджан, армения, в мире