https://ria.ru/20201112/kavkaz-1584281813.html
Лавров назвал заявления о потере Россией Кавказа диванной аналитикой
Лавров назвал заявления о потере Россией Кавказа диванной аналитикой
Размышления о том, что после заявления по Нагорному Карабаху Россия якобы потеряла Кавказ, являются диванной аналитикой, считает глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T13:52
2020-11-12T13:52
2020-11-12T13:52
ситуация в нагорном карабахе
россия
нагорный карабах
сергей лавров
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Размышления о том, что после заявления по Нагорному Карабаху Россия якобы потеряла Кавказ, являются диванной аналитикой, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.По его словам, заявления о том, что "Россия больше всего заинтересована в том, чтобы конфликт в Нагорном Карабахе не решался", а потому якобы годами тянула с решением конфликта, - "это откровенная ложь".Президент Турции Тайип Эрдоган заявил 11 ноября, что Анкара и Москва подписали меморандум о центре по контролю за перемирием в Карабахе, они будут принимать участие в "совместной миротворческой миссии". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва и Анкара будут работать по Карабаху через мониторинговый центр на территории Азербайджана, "речи о совместных миротворческих силах не шло".Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы. Также предусматривается открытие коридора между Азербайджаном и Нахичеванской автономной республикой.
https://ria.ru/20201110/karabakh-1583980635.html
https://ria.ru/20201110/karabakh-1583791881.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нагорный карабах, сергей лавров, азербайджан, армения, в мире
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости.
Размышления о том, что после заявления по Нагорному Карабаху
Россия якобы потеряла Кавказ, являются диванной аналитикой, считает глава МИД РФ Сергей Лавров
.
"Много идет оценок таких на грани. У кого-то эйфория, у кого-то истерика, Россия, значит, проиграла Кавказ, следующим будет Крым... У нас таких схожих аналитиков хватает, как, собственно, и в Турции, в ряде других стран... Повторю еще раз, такая же волна, только с обвинениями уже России в предательстве, в чем только нас не обвиняют, поднялась и среди нашей либеральной прессы, в соцсетях. Это такая диванная, знаете, аналитика, на нее надо, наверное, внимания обращать поменьше", - сказал Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ.
По его словам, заявления о том, что "Россия больше всего заинтересована в том, чтобы конфликт в Нагорном Карабахе не решался", а потому якобы годами тянула с решением конфликта, - "это откровенная ложь".
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил 11 ноября, что Анкара и Москва подписали меморандум о центре по контролю за перемирием в Карабахе, они будут принимать участие в "совместной миротворческой миссии". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва и Анкара будут работать по Карабаху через мониторинговый центр на территории Азербайджана, "речи о совместных миротворческих силах не шло".
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы. Также предусматривается открытие коридора между Азербайджаном и Нахичеванской автономной республикой.