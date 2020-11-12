https://ria.ru/20201112/karabakh-1584377061.html

Глава МИД Армении обсудил с Лавровым ситуацию в Карабахе

Глава МИД Армении обсудил с Лавровым ситуацию в Карабахе

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян обсудил в четверг по телефону ситуацию в Нагорном Карабахе и судьбу армянского культурного наследия в регионе... РИА Новости, 12.11.2020

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2020-11-12T21:10

2020-11-12T21:10

ситуация в нагорном карабахе

россия

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зограб мнацаканян

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армения

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ЕРЕВАН, 12 ноя – РИА Новости. Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян обсудил в четверг по телефону ситуацию в Нагорном Карабахе и судьбу армянского культурного наследия в регионе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом, сообщили в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства.Отмечается, что стороны обменялись мнениями по ситуации, сложившейся после совместного заявления лидеров Армении, России и Азербайджана о прекращении огня в Карабахе. "Мнацаканян подчеркнул, что заявление, направленное на установление режима прекращения огня, размещение миротворцев, не может считаться всеобъемлющим решением нагорно-карабахского конфликта", - заявили в пресс-службе.В ведомстве заявили, что ходе телефонных бесед была отмечена "ключевая роль Турции в планировании, провоцировании и ведении войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха (самоназвание Карабаха - ред.), что выражалось как в непосредственном участии в боевых действиях, так и в вовлечении иностранных боевиков в зону конфликта". "Министр иностранных дел Армении исключил любую роль Турции в миротворческих операциях в Арцахе, несмотря на шаги, предпринятые (Анкарой - ред.) в этом направлении", - заявили в пресс-службе.Мнацаканян подчеркнул, что международное сообщество должно незамедлительно предпринять шаги для разрешения гуманитарного кризиса в Карабахе, "возникшего в результате турецко-азербайджанской агрессии"."Глава МИД Армении выразил глубокую обеспокоенность судьбой армянского историко-культурного наследия на оккупированных Азербайджаном территориях в Арцахе. Он подчеркнул, что международному сообществу хорошо известно варварское отношение Азербайджана к армянскому наследию, в результате чего были уничтожены армянские памятники в Нахичеване, на территории Азербайджана, а также на территориях Арцаха, оказавшихся под азербайджанской оккупацией во время первой арцахской войны (в начале 1990-х - ред.)", - говорится в сообщении."Собеседники подчеркнули важность продолжения деятельности сопредседательства Минской группы ОБСЕ как единственного формата, имеющего международный мандат посредничества", - отметили в пресс-службе. По данным ведомства, в этой связи Мнацаканян подчеркнул, что все вопросы, связанные с мирным процессом в Нагорном Карабахе, подлежат обсуждению исключительно в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, и именно в этом формате будут представлены интересы карабахских армян. Министр подчеркнул необходимость гарантирования статуса Карабаха и полноценной безопасности проживающих там армян.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

https://ria.ru/20201111/karabakh-1584180304.html

https://ria.ru/20201110/karabakh-1583980635.html

https://ria.ru/20201110/karabakh-1583922339.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, стивен биган, зограб мнацаканян, жан-ив ле дриан, сергей лавров, франция, сша, армения, в мире