Армения готова оказать всестороннее содействие миротворцам в Карабахе
14:39 12.11.2020 (обновлено: 14:56 12.11.2020)
ЕРЕВАН, 12 ноя – РИА Новости. Министерство обороны Армении выражает готовность оказать всестороннее содействие российским миротворцам в Карабахе, говорится в заявлении пресс-службы ведомства.
"Трехстороннее соглашение о прекращении развязанной войны в Арцахе (самоназвание Карабаха – ред.) и размещение миротворческого контингента РФ… дает возможность узнать о судьбах военнопленных и провести обмен телами погибших. Министерство обороны Армении готово оказать всестороннее содействие российскому миротворческому контингенту в выполнении его миссии", - говорится в сообщении, размещенном на сайте военного ведомства.
Там же отмечается, что уже проводятся активные работы с руководством миротворческого контингента и представителями Международного комитета Красного Креста для создания механизмов и реализации процесса обмена пленными и телами погибших", - говорится в сообщении.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.