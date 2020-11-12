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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201112/karabakh-1584293200.html
Армения готова оказать всестороннее содействие миротворцам в Карабахе
Армения готова оказать всестороннее содействие миротворцам в Карабахе
Министерство обороны Армении выражает готовность оказать всестороннее содействие российским миротворцам в Карабахе, говорится в заявлении пресс-службы... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T14:39
2020-11-12T14:56
никол пашинян
ильхам алиев
азербайджан
армения
ситуация в нагорном карабахе
минобороны армении
в мире
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ЕРЕВАН, 12 ноя – РИА Новости. Министерство обороны Армении выражает готовность оказать всестороннее содействие российским миротворцам в Карабахе, говорится в заявлении пресс-службы ведомства.Там же отмечается, что уже проводятся активные работы с руководством миротворческого контингента и представителями Международного комитета Красного Креста для создания механизмов и реализации процесса обмена пленными и телами погибших", - говорится в сообщении.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
азербайджан
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никол пашинян, ильхам алиев, азербайджан, армения, минобороны армении, в мире

Армения готова оказать всестороннее содействие миротворцам в Карабахе

14:39 12.11.2020 (обновлено: 14:56 12.11.2020)
 
© REUTERS / Francesco BrembatiРоссийские миротворцы недалеко от границы с Арменией
Российские миротворцы недалеко от границы с Арменией - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© REUTERS / Francesco Brembati
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ЕРЕВАН, 12 ноя – РИА Новости. Министерство обороны Армении выражает готовность оказать всестороннее содействие российским миротворцам в Карабахе, говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

"Трехстороннее соглашение о прекращении развязанной войны в Арцахе (самоназвание Карабаха – ред.) и размещение миротворческого контингента РФ… дает возможность узнать о судьбах военнопленных и провести обмен телами погибших. Министерство обороны Армении готово оказать всестороннее содействие российскому миротворческому контингенту в выполнении его миссии", - говорится в сообщении, размещенном на сайте военного ведомства.

Там же отмечается, что уже проводятся активные работы с руководством миротворческого контингента и представителями Международного комитета Красного Креста для создания механизмов и реализации процесса обмена пленными и телами погибших", - говорится в сообщении.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
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Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянИльхам АлиевАзербайджанАрменияМинобороны АрменииВ мире
 
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