https://ria.ru/20201112/karabakh-1584293200.html

Армения готова оказать всестороннее содействие миротворцам в Карабахе

Армения готова оказать всестороннее содействие миротворцам в Карабахе

Министерство обороны Армении выражает готовность оказать всестороннее содействие российским миротворцам в Карабахе, говорится в заявлении пресс-службы... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T14:39

2020-11-12T14:39

2020-11-12T14:56

никол пашинян

ильхам алиев

азербайджан

армения

ситуация в нагорном карабахе

минобороны армении

в мире

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ЕРЕВАН, 12 ноя – РИА Новости. Министерство обороны Армении выражает готовность оказать всестороннее содействие российским миротворцам в Карабахе, говорится в заявлении пресс-службы ведомства.Там же отмечается, что уже проводятся активные работы с руководством миротворческого контингента и представителями Международного комитета Красного Креста для создания механизмов и реализации процесса обмена пленными и телами погибших", - говорится в сообщении.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, ильхам алиев, азербайджан, армения, минобороны армении, в мире