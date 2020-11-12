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Лавров: планов по расширению состава Минской группы по Карабаху нет
13:58 12.11.2020 (обновлено: 17:11 12.11.2020)
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со студентами МГИМО в День знаний
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Планов по расширению числа сопредседателей Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху нет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Турция не добавляться в качестве сопредседателя группы. Минская группа продолжает фигурировать и Минская группа - это около десяти стран, куда входит также и Турция. Минская группа занимается Нагорным Карабахом... Нет никаких планов расширять количество "тройки" сопредседателей России, США и Франции", - заявил Лавров.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы. Также предусматривается открытие коридора между Азербайджаном и Нахичеванской автономной республикой.