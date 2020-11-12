https://ria.ru/20201112/karabakh-1584283389.html

Лавров: планов по расширению состава Минской группы по Карабаху нет

Лавров: планов по расширению состава Минской группы по Карабаху нет

Планов по расширению числа сопредседателей Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху нет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T13:58

2020-11-12T13:58

2020-11-12T17:11

лачинский коридор

никол пашинян

обсе

владимир путин

азербайджан

армения

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

сергей лавров

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Планов по расширению числа сопредседателей Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху нет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы. Также предусматривается открытие коридора между Азербайджаном и Нахичеванской автономной республикой.

лачинский коридор

азербайджан

армения

нагорный карабах

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лачинский коридор, никол пашинян, обсе, владимир путин, азербайджан, армения, нагорный карабах, сергей лавров, в мире