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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201112/karabakh-1584283389.html
Лавров: планов по расширению состава Минской группы по Карабаху нет
Лавров: планов по расширению состава Минской группы по Карабаху нет
Планов по расширению числа сопредседателей Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху нет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T13:58
2020-11-12T17:11
лачинский коридор
никол пашинян
обсе
владимир путин
азербайджан
армения
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
сергей лавров
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Планов по расширению числа сопредседателей Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху нет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы. Также предусматривается открытие коридора между Азербайджаном и Нахичеванской автономной республикой.
лачинский коридор
азербайджан
армения
нагорный карабах
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лачинский коридор, никол пашинян, обсе, владимир путин, азербайджан, армения, нагорный карабах, сергей лавров, в мире
Материал дополняется

Лавров: планов по расширению состава Минской группы по Карабаху нет

13:58 12.11.2020 (обновлено: 17:11 12.11.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со студентами МГИМО в День знаний
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со студентами МГИМО в День знаний - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Планов по расширению числа сопредседателей Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху нет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Турция не добавляться в качестве сопредседателя группы. Минская группа продолжает фигурировать и Минская группа - это около десяти стран, куда входит также и Турция. Минская группа занимается Нагорным Карабахом... Нет никаких планов расширять количество "тройки" сопредседателей России, США и Франции", - заявил Лавров.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы. Также предусматривается открытие коридора между Азербайджаном и Нахичеванской автономной республикой.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеЛачинский коридорНикол ПашинянОБСЕВладимир ПутинАзербайджанАрменияНагорный КарабахСергей ЛавровВ мире
 
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