https://ria.ru/20201112/karabakh-1584277553.html
Лавров предостерег от иллюзий о принадлежности семи районов в Карабахе
Лавров предостерег от иллюзий о принадлежности семи районов в Карабахе
Иллюзий о принадлежности семи районов вокруг Нагорного Карабаха не должно было быть, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на онлайн-пресс-конференции. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T13:32
2020-11-12T13:32
2020-11-12T13:32
ситуация в нагорном карабахе
лачинский коридор
россия
нагорный карабах
сергей лавров
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Иллюзий о принадлежности семи районов вокруг Нагорного Карабаха не должно было быть, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на онлайн-пресс-конференции.По его словам, "ответственные власти обязаны были разъяснять населению, что придется на каком-то этапе это урегулирование реализовать в соответствии с теми принципами, которые уже многие годы лежат на столе, предложены сопредседателями Минской группы ОБСЕ и открывали идеальный путь к тому, чтобы этот конфликт урегулировали без какого-либо кровопролития, без какого-либо ущерба для безопасности кого бы то ни было в этом регионе, прежде всего карабахских армян и других этнических групп, проживавших в Карабахе".Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы. Также предусматривается открытие коридора между Азербайджаном и Нахичеванской автономной республикой.
лачинский коридор
россия
нагорный карабах
азербайджан
армения
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лачинский коридор, россия, нагорный карабах, сергей лавров, азербайджан, армения, в мире
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости.
Иллюзий о принадлежности семи районов вокруг Нагорного Карабаха
не должно было быть, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров
на онлайн-пресс-конференции.
"Подчеркну еще раз: иллюзий о том, что семь районов вокруг Нагорного Карабаха должны навеки оставаться в том положении, в котором они были еще месяц-полтора-два назад, не должно было быть", - сказал российский министр.
По его словам, "ответственные власти обязаны были разъяснять населению, что придется на каком-то этапе это урегулирование реализовать в соответствии с теми принципами, которые уже многие годы лежат на столе, предложены сопредседателями Минской группы ОБСЕ и открывали идеальный путь к тому, чтобы этот конфликт урегулировали без какого-либо кровопролития, без какого-либо ущерба для безопасности кого бы то ни было в этом регионе, прежде всего карабахских армян и других этнических групп, проживавших в Карабахе".
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы. Также предусматривается открытие коридора между Азербайджаном и Нахичеванской автономной республикой.