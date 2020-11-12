https://ria.ru/20201112/karabakh-1584277553.html

Лавров предостерег от иллюзий о принадлежности семи районов в Карабахе

Лавров предостерег от иллюзий о принадлежности семи районов в Карабахе

Иллюзий о принадлежности семи районов вокруг Нагорного Карабаха не должно было быть, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на онлайн-пресс-конференции. РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T13:32

2020-11-12T13:32

2020-11-12T13:32

ситуация в нагорном карабахе

лачинский коридор

россия

нагорный карабах

сергей лавров

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Иллюзий о принадлежности семи районов вокруг Нагорного Карабаха не должно было быть, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на онлайн-пресс-конференции.По его словам, "ответственные власти обязаны были разъяснять населению, что придется на каком-то этапе это урегулирование реализовать в соответствии с теми принципами, которые уже многие годы лежат на столе, предложены сопредседателями Минской группы ОБСЕ и открывали идеальный путь к тому, чтобы этот конфликт урегулировали без какого-либо кровопролития, без какого-либо ущерба для безопасности кого бы то ни было в этом регионе, прежде всего карабахских армян и других этнических групп, проживавших в Карабахе".Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы. Также предусматривается открытие коридора между Азербайджаном и Нахичеванской автономной республикой.

лачинский коридор

россия

нагорный карабах

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лачинский коридор, россия, нагорный карабах, сергей лавров, азербайджан, армения, в мире