https://ria.ru/20201112/karabakh-1584271859.html

Лавров оценил перспективы дальнейшего урегулирования в Карабахе

Лавров оценил перспективы дальнейшего урегулирования в Карабахе

Договоренности по Нагорному Карабаху создают прочные основы для дальнейшего движения вперед в урегулировании, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 12.11.2020

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2020-11-12T13:11

ситуация в нагорном карабахе

россия

нагорный карабах

сергей лавров

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Договоренности по Нагорному Карабаху создают прочные основы для дальнейшего движения вперед в урегулировании, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Президент Турции Тайип Эрдоган заявил 11 ноября, что Анкара и Москва подписали меморандум о центре по контролю за перемирием в Карабахе, они будут принимать участие в "совместной миротворческой миссии". До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Анкара будут работать по Карабаху через мониторинговый центр на территории Азербайджана, "речи о совместных миротворческих силах не шло".Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы. Также предусматривается открытие коридора между Азербайджаном и Нахичеванской автономной республикой.

https://ria.ru/20201111/karabakh-1584068722.html

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азербайджан

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нагорный карабах, сергей лавров, азербайджан, армения, в мире