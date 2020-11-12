Лавров оценил перспективы дальнейшего урегулирования в Карабахе
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Договоренности по Нагорному Карабаху создают прочные основы для дальнейшего движения вперед в урегулировании, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Я очень надеюсь, что этот пятилетний период, с которого мы начали, - пятилетний период пребывания российского миротворческого контингента, - позволит заложить, как минимум, прочные основы для дальнейшего движения вперед на этом направлении", - сказал Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ.
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил 11 ноября, что Анкара и Москва подписали меморандум о центре по контролю за перемирием в Карабахе, они будут принимать участие в "совместной миротворческой миссии". До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Анкара будут работать по Карабаху через мониторинговый центр на территории Азербайджана, "речи о совместных миротворческих силах не шло".
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы. Также предусматривается открытие коридора между Азербайджаном и Нахичеванской автономной республикой.