https://ria.ru/20201112/karabakh-1584270995.html

Лавров оценил роль Минской группы ОБСЕ по Карабаху

Лавров оценил роль Минской группы ОБСЕ по Карабаху

Роль сопредседателей Минской группы ОБСЕ сохраняется и после достигнутых договоренностей по Карабаху, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T13:08

2020-11-12T13:08

2020-11-12T13:32

лачинский коридор

никол пашинян

владимир путин

азербайджан

армения

ситуация в нагорном карабахе

обсе

нагорный карабах

сергей лавров

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Роль сопредседателей Минской группы ОБСЕ сохраняется и после достигнутых договоренностей по Карабаху, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в режиме онлайн."Роль сопредседателей сохраняется, мне ее подтвердил сегодня в полной мере министр иностранных дел Армении, с которым я имел телефонный разговор", - сказал Лавров."Вчера я общался по телефону с министром иностранных дел Азербайджана, который также подтвердил заинтересованность в продолжении сотрудничества сопредседателей", - добавил глава МИД РФ.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы. Также предусматривается открытие коридора между Азербайджаном и Нахичеванской автономной республикой.

лачинский коридор

азербайджан

армения

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лачинский коридор, никол пашинян, владимир путин, азербайджан, армения, обсе, нагорный карабах, сергей лавров, нагорно-карабахская республика, в мире