https://ria.ru/20201112/karabakh-1584270995.html
Лавров оценил роль Минской группы ОБСЕ по Карабаху
Лавров оценил роль Минской группы ОБСЕ по Карабаху
Роль сопредседателей Минской группы ОБСЕ сохраняется и после достигнутых договоренностей по Карабаху, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T13:08
2020-11-12T13:08
2020-11-12T13:32
лачинский коридор
никол пашинян
владимир путин
азербайджан
армения
ситуация в нагорном карабахе
обсе
нагорный карабах
сергей лавров
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Роль сопредседателей Минской группы ОБСЕ сохраняется и после достигнутых договоренностей по Карабаху, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в режиме онлайн."Роль сопредседателей сохраняется, мне ее подтвердил сегодня в полной мере министр иностранных дел Армении, с которым я имел телефонный разговор", - сказал Лавров."Вчера я общался по телефону с министром иностранных дел Азербайджана, который также подтвердил заинтересованность в продолжении сотрудничества сопредседателей", - добавил глава МИД РФ.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы. Также предусматривается открытие коридора между Азербайджаном и Нахичеванской автономной республикой.
лачинский коридор
азербайджан
армения
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лачинский коридор, никол пашинян, владимир путин, азербайджан, армения, обсе, нагорный карабах, сергей лавров, нагорно-карабахская республика, в мире