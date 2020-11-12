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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201112/karabakh-1584269771.html
Лавров прокомментировал переход пяти районов в Карабахе к Баку
Лавров прокомментировал переход пяти районов в Карабахе к Баку
Если бы удалось договориться по Карабаху дипломатически раньше, то пять районов все равно отошли бы Баку, только мирно, заявил в ходе онлайн-пресс-конференции... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T13:04
2020-11-12T13:30
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
нагорный карабах
сергей лавров
ильхам алиев
владимир путин
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Если бы удалось договориться по Карабаху дипломатически раньше, то пять районов все равно отошли бы Баку, только мирно, заявил в ходе онлайн-пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.Министр добавил, что "если бы мы пошли по тому пути, то результат, наверное, был бы практически таким же, в том, что касается освобождения пяти районов, а затем двух районов, но, во-первых, сделано это было бы бескровно, и во-вторых, это было бы сделано в увязке с окончательным политическим урегулированием".Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы. Также предусматривается открытие коридора между Азербайджаном и Нахичеванской автономной республикой.
https://ria.ru/20201110/karabakh-1583980635.html
нагорный карабах
азербайджан
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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60
Лавров: "Пять районов все равно отошли бы Баку, только бескровно"
Глава МИД России Сергей Лавров в ходе интервью российским и зарубежным журналистам о том, что если бы удалось договориться по Карабаху дипломатически раньше, то пять районов все равно бы отошли Баку, только мирно.
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никол пашинян, нагорный карабах, сергей лавров, ильхам алиев, владимир путин, азербайджан, армения, в мире

Лавров прокомментировал переход пяти районов в Карабахе к Баку

13:04 12.11.2020 (обновлено: 13:30 12.11.2020)
 
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Если бы удалось договориться по Карабаху дипломатически раньше, то пять районов все равно отошли бы Баку, только мирно, заявил в ходе онлайн-пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы бы предпочли, чтобы весь конфликт был урегулирован давным-давно на основе тех принципов, которые разработали сопредседатели Минской группы ОБСЕ, о которых не раз говорил, между прочим, президент Азербайджана в последнее время и подчеркивал свою готовность на основе этих принципов выполнять то, что было предложено со-председателями ",- сказал он.

Министр добавил, что "если бы мы пошли по тому пути, то результат, наверное, был бы практически таким же, в том, что касается освобождения пяти районов, а затем двух районов, но, во-первых, сделано это было бы бескровно, и во-вторых, это было бы сделано в увязке с окончательным политическим урегулированием".
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы. Также предусматривается открытие коридора между Азербайджаном и Нахичеванской автономной республикой.
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Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянНагорный КарабахСергей ЛавровИльхам АлиевВладимир ПутинАзербайджанАрменияВ мире
 
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