https://ria.ru/20201112/karabakh-1584269771.html

Лавров прокомментировал переход пяти районов в Карабахе к Баку

Лавров прокомментировал переход пяти районов в Карабахе к Баку

Если бы удалось договориться по Карабаху дипломатически раньше, то пять районов все равно отошли бы Баку, только мирно, заявил в ходе онлайн-пресс-конференции... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T13:04

2020-11-12T13:04

2020-11-12T13:30

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

нагорный карабах

сергей лавров

ильхам алиев

владимир путин

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Если бы удалось договориться по Карабаху дипломатически раньше, то пять районов все равно отошли бы Баку, только мирно, заявил в ходе онлайн-пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.Министр добавил, что "если бы мы пошли по тому пути, то результат, наверное, был бы практически таким же, в том, что касается освобождения пяти районов, а затем двух районов, но, во-первых, сделано это было бы бескровно, и во-вторых, это было бы сделано в увязке с окончательным политическим урегулированием".Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы. Также предусматривается открытие коридора между Азербайджаном и Нахичеванской автономной республикой.

https://ria.ru/20201110/karabakh-1583980635.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Лавров: "Пять районов все равно отошли бы Баку, только бескровно" Глава МИД России Сергей Лавров в ходе интервью российским и зарубежным журналистам о том, что если бы удалось договориться по Карабаху дипломатически раньше, то пять районов все равно бы отошли Баку, только мирно. 2020-11-12T13:04 true PT0M46S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, нагорный карабах, сергей лавров, ильхам алиев, владимир путин, азербайджан, армения, в мире