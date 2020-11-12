https://ria.ru/20201112/karabakh-1584269771.html
Лавров прокомментировал переход пяти районов в Карабахе к Баку
Лавров прокомментировал переход пяти районов в Карабахе к Баку
Если бы удалось договориться по Карабаху дипломатически раньше, то пять районов все равно отошли бы Баку, только мирно, заявил в ходе онлайн-пресс-конференции... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T13:04
2020-11-12T13:04
2020-11-12T13:30
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
нагорный карабах
сергей лавров
ильхам алиев
владимир путин
азербайджан
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584273881_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_6746fd85e86528c2ef5c33f0113b22df.jpg
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Если бы удалось договориться по Карабаху дипломатически раньше, то пять районов все равно отошли бы Баку, только мирно, заявил в ходе онлайн-пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.Министр добавил, что "если бы мы пошли по тому пути, то результат, наверное, был бы практически таким же, в том, что касается освобождения пяти районов, а затем двух районов, но, во-первых, сделано это было бы бескровно, и во-вторых, это было бы сделано в увязке с окончательным политическим урегулированием".Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы. Также предусматривается открытие коридора между Азербайджаном и Нахичеванской автономной республикой.
https://ria.ru/20201110/karabakh-1583980635.html
нагорный карабах
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584273881_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_638f9a53f69d6f4c8dca7e09dcc7dcf5.jpg
Лавров: "Пять районов все равно отошли бы Баку, только бескровно"
Глава МИД России Сергей Лавров в ходе интервью российским и зарубежным журналистам о том, что если бы удалось договориться по Карабаху дипломатически раньше, то пять районов все равно бы отошли Баку, только мирно.
2020-11-12T13:04
true
PT0M46S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
никол пашинян, нагорный карабах, сергей лавров, ильхам алиев, владимир путин, азербайджан, армения, в мире