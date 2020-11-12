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Лавров оценил выполнение договоренностей по Карабаху

Лавров оценил выполнение договоренностей по Карабаху

Глава МИД России Сергей Лавров верит, что соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе будет выполняться. РИА Новости, 12.11.2020

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нагорный карабах

армения

ситуация в нагорном карабахе

сергей лавров

в мире

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров верит, что соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе будет выполняться."Я убежден, что целостность этого соглашения будет сохранена и оно будет выполняться. По крайней мере, я вижу многочисленные политические силы в Армении, которые понимают происходящее и делают из него правильные выводы", - сказал Лавров на пресс-конференции в четверг.

нагорный карабах

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, армения, сергей лавров, в мире