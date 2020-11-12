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Лавров оценил выполнение договоренностей по Карабаху
Лавров оценил выполнение договоренностей по Карабаху
Глава МИД России Сергей Лавров верит, что соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе будет выполняться. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T12:48
2020-11-12T12:48
2020-11-12T13:36
нагорный карабах
армения
ситуация в нагорном карабахе
сергей лавров
в мире
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров верит, что соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе будет выполняться."Я убежден, что целостность этого соглашения будет сохранена и оно будет выполняться. По крайней мере, я вижу многочисленные политические силы в Армении, которые понимают происходящее и делают из него правильные выводы", - сказал Лавров на пресс-конференции в четверг.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нагорный карабах, армения, сергей лавров, в мире