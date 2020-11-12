https://ria.ru/20201112/karabakh-1584263789.html

Армения установила бесполетную зону над Нагорным Карабахом

Армения установила бесполетную зону над Нагорным Карабахом

Воздушное пространство Армении и Нагорного Карабаха закрыто для полетов, заявила пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян. РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T13:57

2020-11-12T13:57

2020-11-12T13:57

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

воздушно-космические силы россии

нагорно-карабахская республика

реджеп тайип эрдоган

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583949312_0:0:1281:720_1400x0_80_0_0_0d427cb8be85c08fb060308d6acb42e7.jpg

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Воздушное пространство Армении и Нагорного Карабаха закрыто для полетов, заявила пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян. Так в военном ведомстве отреагировали на слухи о появлении в воздушном пространстве Еревана турецкого беспилотника "Байрактар". Степанян назвала эти сообщения ложными."Силы ПВО ВС Армении совместно с ВКС России прикрыли воздушное пространство Армении и Нагорного Карабаха, это закрытые для полетов зоны", — написала она в Facebook.Исключение, по словам прес-секретаря, составляют полеты военной авиации, а также гражданские рейсы, о которых заранее уведомили.Договоренность о миреКарабахский конфликт продолжается с конца 1980-х. В феврале 1988 года Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР, это привело к вооруженному противостоянию, по результатам которого Баку потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года между Арменией, защищающей интересны непризнанной Нагорно-Карабахской республики, и Азербайджаном, который настаивает на сохранении территориальной целостности, велись переговоры в рамках Минской группы ОБСЕ, однако добиться урегулирования так и не удалось.Ситуация в зоне конфликта обострилась в конце сентября. Армения и Азербайджан возложили ответственность за эскалацию друг на друга. Все участники конфликта объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои.За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ. Согласно нему азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Армения должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.Кроме того, в зоне конфликта разместятся российские миротворцы. По данным Минобороны, контингент, основу которого составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, насчитывает 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Президент Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден Азербайджану: теперь, по его словам, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.Премьер-министр Армении Никол Пашинян, в свою очередь, заявлял, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.Российские вертолеты в Нагорном КарабахеВ миротворческой операции, в частности, будут участвовать восемь российских вертолетов Ми-8 и Ми-24. Они будут вести воздушный мониторинг районов контроля прекращения огня, а также перевезут материально-техническое имущество и личный состав миротворческого контингента в труднодоступные районы.Вертолеты уже доставили в Ереван военно-транспортные самолеты Ан-124 "Руслан", после чего Ми-8 и Ми-24 перелетели на аэродромы базирования.Инженерно-технический состав подготовил вертолеты к эксплуатации, отметили в Минобороны."Экипажи армейской авиации выполнили тренировочные полеты на вертолетах и убыли на аэродромы базирования для выполнения задач в интересах миротворческого контингента", — говорится в сообщении.Роль ТурцииНынешнее обострение в Нагорном Карабахе осложняется тем, что Турция (член НАТО) активно поддержала Баку. Кроме того, как заявлял президент Реджеп Тайип Эрдоган, турецкая сторона намерена принимать участие в "совместной миротворческой миссии".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что Москва намерена работать с Анкарой через мониторинговый центр на территории Азербайджана, но речи о совместных миротворческих силах не шло. Тем не менее в Турции снова заявили, что будут участвовать в процессе мониторинга и наблюдения за соблюдением договоренностей по Карабаху."Турецкие военные будут действовать в составе совместной миротворческой миссии", — цитирует агентство Anadolu главу Минобороны Хулуси Акара.Песков на это ответил, что подобных договоренностей не было.По его словам, это не может быть темой для обсуждения только между Москвой и Анкарой, на это должны дать согласие Армения и Азербайджан."Эта тема не обсуждалась, таких договоренностей не было, работа продолжается", — заключил пресс-секретарь.

https://ria.ru/20201112/mirotvortsy-1584209395.html

https://ria.ru/20201110/karabakh-1583791881.html

https://ria.ru/20201110/bezhentsy-1583901142.html

нагорно-карабахская республика

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, воздушно-космические силы россии, нагорно-карабахская республика, реджеп тайип эрдоган, армения, в мире