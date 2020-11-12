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Следующие каникулы ждут московских школьников зимой
Следующие каникулы ждут московских школьников зимой
Так как каникулы в московских школах в октябре были двухнедельными и прошли везде одновременно, следующие каникулы будут уже зимой, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.11.2020
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Так как каникулы в московских школах в октябре были двухнедельными и прошли везде одновременно, следующие каникулы будут уже зимой, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки.Ранее по решению мэра Москвы осенние каникулы прошли во всех школах столицы одновременно с 5 по 18 октября. После этого с 19 октября ученики 1-5 классов вернулись к очному обучению в школах, а ученики 6-11 классов продолжили обучение в дистанционном формате до 22 ноября. Решение о дальнейшем продлении существующего порядка обучения пока не озвучивалось.
https://ria.ru/20201112/otravlenie-1584239096.html
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социальный навигатор, сн_образование, москва, общество

Следующие каникулы ждут московских школьников зимой

11:51 12.11.2020 (обновлено: 12:50 12.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкНадпись "Каникулы" на школьной доске в учебном классе в московской школе № 2127
Надпись Каникулы на школьной доске в учебном классе в московской школе № 2127 - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Так как каникулы в московских школах в октябре были двухнедельными и прошли везде одновременно, следующие каникулы будут уже зимой, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки.
Ранее по решению мэра Москвы осенние каникулы прошли во всех школах столицы одновременно с 5 по 18 октября. После этого с 19 октября ученики 1-5 классов вернулись к очному обучению в школах, а ученики 6-11 классов продолжили обучение в дистанционном формате до 22 ноября. Решение о дальнейшем продлении существующего порядка обучения пока не озвучивалось.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
11:21
После отравления детей в одной из школ в Кронштадте завели уголовное дело
"В связи с эпидемиологической обстановкой осенние каникулы во всех московских школах были организованы в период с 5 октября по 18 октября, в том числе в школах, в которых обучение строится по триместровой системе. После осенних каникул следуют зимние", - сообщили в департаменте, отвечая на вопрос, будут ли в школах каникулы в ноябре.
 
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