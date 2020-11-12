https://ria.ru/20201112/kanikuly-1584246363.html

Следующие каникулы ждут московских школьников зимой

Следующие каникулы ждут московских школьников зимой

Так как каникулы в московских школах в октябре были двухнедельными и прошли везде одновременно, следующие каникулы будут уже зимой, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.11.2020

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Так как каникулы в московских школах в октябре были двухнедельными и прошли везде одновременно, следующие каникулы будут уже зимой, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки.Ранее по решению мэра Москвы осенние каникулы прошли во всех школах столицы одновременно с 5 по 18 октября. После этого с 19 октября ученики 1-5 классов вернулись к очному обучению в школах, а ученики 6-11 классов продолжили обучение в дистанционном формате до 22 ноября. Решение о дальнейшем продлении существующего порядка обучения пока не озвучивалось.

https://ria.ru/20201112/otravlenie-1584239096.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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