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Майкла Калви будут судить в Москве
Майкла Калви будут судить в Москве
Верховный суд РФ в четверг направил на рассмотрение в московский суд дело основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви о махинации на... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T16:50
2020-11-12T17:01
майкл калви
дело bаring vostok
москва
происшествия
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Верховный суд РФ в четверг направил на рассмотрение в московский суд дело основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви о махинации на 2,5 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Вопрос об определении подсудности возник, поскольку по месту совершения преступления дело должно рассматриваться в Благовещенске, а по месту нахождения всех доказательств, обвиняемых, защитников - в Москве.О переносе рассмотрения в столицу просила как прокуратура, так и защита, различалась лишь их аргументация. Прокурор указала, что суд в Благовещенске не сможет объективно рассмотреть дело: по ее мнению, Калви и другие обвиняемые там смогут повлиять на свидетелей.Адвокаты в свою очередь напомнили, что в деле 50 свидетелей, а вместе с защитниками, потерпевшими и подсудимыми более 80 человек. Всех их, отмечали защитники, придется общественным транспортом перемещать из Москвы в Благовещенск "с риском заразиться опасным и смертельным заболеванием".Суд согласился только с позицией защиты, отметив, что не может "поставить под сомнение объективность" судей из Благовещенска.Фигуранты дела Калви, француз Филипп Дельпаль, Иван Зюзин, Ваган Абгарян, Максим Владимиров и Алексей Кордичев находятся под домашним арестом.Следствие полагает, что Калви с партнерами по бизнесу убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает СК РФ.Независимая экспертиза, проведенная по заказу защиты, пришла к другим результатам. По словам адвокатов, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда. Никто из фигурантов вину не признает.В то же время Baring Vostok причинение ущерба этим соглашением отрицает. В конце декабря следствие переквалифицировало обвинение с мошенничества на растрату денежных средств "Восточного" путем выдачи невозвратного кредита на 2,5 миллиарда рублей "Первому коллекторскому бюро".
https://ria.ru/20190411/1552613044.html
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майкл калви, дело bаring vostok, москва, происшествия

Майкла Калви будут судить в Москве

16:50 12.11.2020 (обновлено: 17:01 12.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкОснователь фонда Baring Vostok Майкл Калви в Мосгорсуде
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви в Мосгорсуде - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Верховный суд РФ в четверг направил на рассмотрение в московский суд дело основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви о махинации на 2,5 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Вопрос об определении подсудности возник, поскольку по месту совершения преступления дело должно рассматриваться в Благовещенске, а по месту нахождения всех доказательств, обвиняемых, защитников - в Москве.
"Суд постановил ... передать дело для рассмотрения по существу в Мещанский суд Москвы", - огласил решение судья.
О переносе рассмотрения в столицу просила как прокуратура, так и защита, различалась лишь их аргументация. Прокурор указала, что суд в Благовещенске не сможет объективно рассмотреть дело: по ее мнению, Калви и другие обвиняемые там смогут повлиять на свидетелей.
Адвокаты в свою очередь напомнили, что в деле 50 свидетелей, а вместе с защитниками, потерпевшими и подсудимыми более 80 человек. Всех их, отмечали защитники, придется общественным транспортом перемещать из Москвы в Благовещенск "с риском заразиться опасным и смертельным заболеванием".
Основатель Baring Vostok Майкл Kалви в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 11.04.2019
11 апреля 2019, 18:23
Дело Майкла Калви
Суд согласился только с позицией защиты, отметив, что не может "поставить под сомнение объективность" судей из Благовещенска.
Фигуранты дела Калви, француз Филипп Дельпаль, Иван Зюзин, Ваган Абгарян, Максим Владимиров и Алексей Кордичев находятся под домашним арестом.
Следствие полагает, что Калви с партнерами по бизнесу убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает СК РФ.
Независимая экспертиза, проведенная по заказу защиты, пришла к другим результатам. По словам адвокатов, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда. Никто из фигурантов вину не признает.
В то же время Baring Vostok причинение ущерба этим соглашением отрицает. В конце декабря следствие переквалифицировало обвинение с мошенничества на растрату денежных средств "Восточного" путем выдачи невозвратного кредита на 2,5 миллиарда рублей "Первому коллекторскому бюро".
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви, обвиняемый в мошенничестве на заседании Басманного суда Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о продлении содержания под домашним арестом. 8 июля 2019 - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
09:48
Суд прекратил дело по искам банка "Восточный" к Evison и Калви
 
Майкл КалвиДело Bаring VostokМоскваПроисшествия
 
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