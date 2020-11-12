https://ria.ru/20201112/kalvi-1584224136.html

Суд прекратил дело по искам банка "Восточный" к Evison и Калви

Суд прекратил дело по искам банка "Восточный" к Evison и Калви

Суд в Благовещенске прекратил рассмотрение иска банка "Восточный" к компании Evison и гражданину США Майклу Джону Калви о взыскании более 9,8 миллиарда рублей... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T09:48

2020-11-12T09:48

2020-11-12T10:08

майкл калви

дело bаring vostok

благовещенск

экономика

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 ноя - РИА Новости. Суд в Благовещенске прекратил рассмотрение иска банка "Восточный" к компании Evison и гражданину США Майклу Джону Калви о взыскании более 9,8 миллиарда рублей убытков в связи с отказом банка от иска, передает корреспондент РИА Новости."Ранее было направлено заявление об отказе от иска, мы его поддерживаем", - заявил в четверг в амурском арбитраже представитель банка "Восточный" Александр Марков. Судья Александр Осадчий сообщил, что Калви извещен о заседании и просит рассмотреть иск в его отсутствии."Суд постановил принять отказ от иска, прекратить производство по делу. Отменить обеспечительные меры", - объявил судья Осадчий.Кипрская Evison, подконтрольная Baring Vostok, и "Финвижн" Артема Аветисяна в октябре заключили мировое соглашение, которое урегулирует все споры акционеров банка "Восточный"."Восточный" в иске требовал возместить убытки, причиненные ему в октябре 2015 - августе 2018 года, связанные с действиями Evison (на тот момент мажоритарного акционера). Банк и его владельцы оказались в центре внимания после ареста основателя Baring Vostok Майкла Калви и еще пяти человек в рамках уголовного дела о хищении 2,5 миллиарда рублей. По версии следствия, банк потерял эти деньги вследствие невыгодного соглашения, на котором настаивал Калви, в то же время Baring Vostok причинение ущерба этим соглашением отрицает.Предварительные заседания по иску, который рассматривался больше года, неоднократно откладывались из-за того, что Калви не могли должным образом уведомить об иске. А в конце октября стало известно, что стороны прорабатывают мирное урегулирование спора. Ранее в рамках этого иска суд в качестве обеспечительных мер наложил арест на весь пакет акций миноритарного акционера банка "Восточный" Evison Holdings Ltd - 41,6%.Арбитражный суд Амурской области также принял отказ банка "Восточный" от иска на 8,8 миллиарда рублей к компании Evison и прекратил производство по делу, передает корреспондент РИА Новости.Соответчиком по делу выступал старший партнер фонда Baring Vostok Майкл Калви, иск заявлен о взыскании убытков с прежнего мажоритарного акционера банка Evison и бывшего председателя совета директоров банка и связан с искажением финансовой отчетности."Суд определил принять отказ от иска и прекратить производство по делу", - объявила судья.

https://ria.ru/20190411/1552613044.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майкл калви, дело bаring vostok, благовещенск, экономика