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Суд прекратил дело по искам банка "Восточный" к Evison и Калви
Суд прекратил дело по искам банка "Восточный" к Evison и Калви
Суд в Благовещенске прекратил рассмотрение иска банка "Восточный" к компании Evison и гражданину США Майклу Джону Калви о взыскании более 9,8 миллиарда рублей... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T09:48
2020-11-12T10:08
майкл калви
дело bаring vostok
благовещенск
экономика
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 ноя - РИА Новости. Суд в Благовещенске прекратил рассмотрение иска банка "Восточный" к компании Evison и гражданину США Майклу Джону Калви о взыскании более 9,8 миллиарда рублей убытков в связи с отказом банка от иска, передает корреспондент РИА Новости."Ранее было направлено заявление об отказе от иска, мы его поддерживаем", - заявил в четверг в амурском арбитраже представитель банка "Восточный" Александр Марков. Судья Александр Осадчий сообщил, что Калви извещен о заседании и просит рассмотреть иск в его отсутствии."Суд постановил принять отказ от иска, прекратить производство по делу. Отменить обеспечительные меры", - объявил судья Осадчий.Кипрская Evison, подконтрольная Baring Vostok, и "Финвижн" Артема Аветисяна в октябре заключили мировое соглашение, которое урегулирует все споры акционеров банка "Восточный"."Восточный" в иске требовал возместить убытки, причиненные ему в октябре 2015 - августе 2018 года, связанные с действиями Evison (на тот момент мажоритарного акционера). Банк и его владельцы оказались в центре внимания после ареста основателя Baring Vostok Майкла Калви и еще пяти человек в рамках уголовного дела о хищении 2,5 миллиарда рублей. По версии следствия, банк потерял эти деньги вследствие невыгодного соглашения, на котором настаивал Калви, в то же время Baring Vostok причинение ущерба этим соглашением отрицает.Предварительные заседания по иску, который рассматривался больше года, неоднократно откладывались из-за того, что Калви не могли должным образом уведомить об иске. А в конце октября стало известно, что стороны прорабатывают мирное урегулирование спора. Ранее в рамках этого иска суд в качестве обеспечительных мер наложил арест на весь пакет акций миноритарного акционера банка "Восточный" Evison Holdings Ltd - 41,6%.Арбитражный суд Амурской области также принял отказ банка "Восточный" от иска на 8,8 миллиарда рублей к компании Evison и прекратил производство по делу, передает корреспондент РИА Новости.Соответчиком по делу выступал старший партнер фонда Baring Vostok Майкл Калви, иск заявлен о взыскании убытков с прежнего мажоритарного акционера банка Evison и бывшего председателя совета директоров банка и связан с искажением финансовой отчетности."Суд определил принять отказ от иска и прекратить производство по делу", - объявила судья.
https://ria.ru/20190411/1552613044.html
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майкл калви, дело bаring vostok, благовещенск, экономика

Суд прекратил дело по искам банка "Восточный" к Evison и Калви

09:48 12.11.2020 (обновлено: 10:08 12.11.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОснователь фонда Baring Vostok Майкл Калви, обвиняемый в мошенничестве на заседании Басманного суда Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о продлении содержания под домашним арестом. 8 июля 2019
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви, обвиняемый в мошенничестве на заседании Басманного суда Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о продлении содержания под домашним арестом. 8 июля 2019 - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 ноя - РИА Новости. Суд в Благовещенске прекратил рассмотрение иска банка "Восточный" к компании Evison и гражданину США Майклу Джону Калви о взыскании более 9,8 миллиарда рублей убытков в связи с отказом банка от иска, передает корреспондент РИА Новости.
"Ранее было направлено заявление об отказе от иска, мы его поддерживаем", - заявил в четверг в амурском арбитраже представитель банка "Восточный" Александр Марков. Судья Александр Осадчий сообщил, что Калви извещен о заседании и просит рассмотреть иск в его отсутствии.
Основатель Baring Vostok Майкл Kалви в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 11.04.2019
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Дело Майкла Калви
"Суд постановил принять отказ от иска, прекратить производство по делу. Отменить обеспечительные меры", - объявил судья Осадчий.
Кипрская Evison, подконтрольная Baring Vostok, и "Финвижн" Артема Аветисяна в октябре заключили мировое соглашение, которое урегулирует все споры акционеров банка "Восточный".
"Восточный" в иске требовал возместить убытки, причиненные ему в октябре 2015 - августе 2018 года, связанные с действиями Evison (на тот момент мажоритарного акционера). Банк и его владельцы оказались в центре внимания после ареста основателя Baring Vostok Майкла Калви и еще пяти человек в рамках уголовного дела о хищении 2,5 миллиарда рублей. По версии следствия, банк потерял эти деньги вследствие невыгодного соглашения, на котором настаивал Калви, в то же время Baring Vostok причинение ущерба этим соглашением отрицает.
Предварительные заседания по иску, который рассматривался больше года, неоднократно откладывались из-за того, что Калви не могли должным образом уведомить об иске. А в конце октября стало известно, что стороны прорабатывают мирное урегулирование спора. Ранее в рамках этого иска суд в качестве обеспечительных мер наложил арест на весь пакет акций миноритарного акционера банка "Восточный" Evison Holdings Ltd - 41,6%.
Арбитражный суд Амурской области также принял отказ банка "Восточный" от иска на 8,8 миллиарда рублей к компании Evison и прекратил производство по делу, передает корреспондент РИА Новости.
Соответчиком по делу выступал старший партнер фонда Baring Vostok Майкл Калви, иск заявлен о взыскании убытков с прежнего мажоритарного акционера банка Evison и бывшего председателя совета директоров банка и связан с искажением финансовой отчетности.
"Суд определил принять отказ от иска и прекратить производство по делу", - объявила судья.
 
Майкл КалвиДело Bаring VostokБлаговещенскЭкономика
 
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