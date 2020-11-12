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Шоубиз
https://ria.ru/20201112/ivleeva-1584262947.html
Ивлеева за три месяца вождения Lamborghini получила 152 штрафа
Ивлеева за три месяца вождения Lamborghini получила 152 штрафа
Блогер Анастасия Ивлеева за три месяца владения стоящим более 20 миллионов рублей автомобилем Lamborghini Aventdator получила 152 штрафа на сумму свыше 170... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T12:45
2020-11-12T12:45
шоубиз
анастасия ивлеева
forbes
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Блогер Анастасия Ивлеева за три месяца владения стоящим более 20 миллионов рублей автомобилем Lamborghini Aventdator получила 152 штрафа на сумму свыше 170 тысяч рублей, большинство из них - за превышение скорости, следует из базы данных ГИБДД.Ивлеева оплатила более 160 тысяч рублей, непогашенными остаются 10 штрафов - на 11 тысяч с лишним.Большинство штрафов блогер получила за превышение скорости и повторное превышение скорости в Москве и области, также она попадалась на непредоставлении преимущества другим участникам движения и несоблюдении требований дорожных знаков или разметки.В базе данных ГИБДД значится, что автомобилем Lamborghini Aventdator серого цвета блогер владеет 3 месяца и 8 дней. Мощность двигателя - 740 лошадиных сил, объем - 6398 кубических сантиметров. Цены на такой спорткар, разгоняющийся до сотни менее чем за три секунды, составляют от 20 миллионов рублей.Согласно базе, в ДТП Ивлеева не попадала.По оценке журнала Forbes, Ивлеева с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020 года заработала 1,5 миллиона долларов.
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анастасия ивлеева, forbes, москва, общество

Ивлеева за три месяца вождения Lamborghini получила 152 штрафа

12:45 12.11.2020
 
© Фото : страница Анастасии Ивлеевой в InstagramАнастасия Ивлеева
Анастасия Ивлеева - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© Фото : страница Анастасии Ивлеевой в Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Блогер Анастасия Ивлеева за три месяца владения стоящим более 20 миллионов рублей автомобилем Lamborghini Aventdator получила 152 штрафа на сумму свыше 170 тысяч рублей, большинство из них - за превышение скорости, следует из базы данных ГИБДД.
Ивлеева оплатила более 160 тысяч рублей, непогашенными остаются 10 штрафов - на 11 тысяч с лишним.
Большинство штрафов блогер получила за превышение скорости и повторное превышение скорости в Москве и области, также она попадалась на непредоставлении преимущества другим участникам движения и несоблюдении требований дорожных знаков или разметки.
В базе данных ГИБДД значится, что автомобилем Lamborghini Aventdator серого цвета блогер владеет 3 месяца и 8 дней. Мощность двигателя - 740 лошадиных сил, объем - 6398 кубических сантиметров. Цены на такой спорткар, разгоняющийся до сотни менее чем за три секунды, составляют от 20 миллионов рублей.
Согласно базе, в ДТП Ивлеева не попадала.
По оценке журнала Forbes, Ивлеева с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020 года заработала 1,5 миллиона долларов.
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