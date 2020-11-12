https://ria.ru/20201112/infektsiya-1584388276.html

В Петербурге у 106 школьников выявили кишечную инфекцию

В Петербурге у 106 школьников выявили кишечную инфекцию

Кишечную инфекцию выявили у 106 детей в школе №422 Кронштадтского района Санкт-Петербурга, один из них госпитализирован, сообщает городское Управление... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T22:54

2020-11-12T22:54

2020-11-12T22:54

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя - РИА Новости. Кишечную инфекцию выявили у 106 детей в школе №422 Кронштадтского района Санкт-Петербурга, один из них госпитализирован, сообщает городское Управление Роспотребнадзора.Ранее сообщалось, что прокуратура Кронштадтского района организовала проверку информации об отравлении детей в школе №422. Как добавили в пресс-службе администрации Кронштадтского района, в среду в школе группа учащихся не пришла на занятия. Следственные органы возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.Отмечается, что организацию питания в школе №422 Кронштадтского района осуществляет ООО "ТД "ПРОФПИТ". Ведомство выявило ряд нарушений в ООО "ТД "ПРОФПИТ": нарушена технология приготовления пищи, условия хранения готовой продукции, отсутствует маркировка продукции, также к приготовлению пищи допущен персонал без лабораторного обследования на кишечную инфекцию. Специалистами были отобраны пробы сырья и пищевых продуктов, воды для проведения лабораторных исследований, а также организована дезинфекция.

https://ria.ru/20201107/otravlenie-1583563562.html

https://ria.ru/20200918/basseyn-1577466622.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), санкт-петербург, происшествия