В Петербурге у 106 школьников выявили кишечную инфекцию
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя - РИА Новости. Кишечную инфекцию выявили у 106 детей в школе №422 Кронштадтского района Санкт-Петербурга, один из них госпитализирован, сообщает городское Управление Роспотребнадзора.
Ранее сообщалось, что прокуратура Кронштадтского района организовала проверку информации об отравлении детей в школе №422. Как добавили в пресс-службе администрации Кронштадтского района, в среду в школе группа учащихся не пришла на занятия. Следственные органы возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
"По состоянию на 16.00 часов 12 ноября в эпидбюро ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" зарегистрировано 109 случаев острой кишечной инфекции, в том числе у 106 детей и 3 взрослых. Клинически заболевания протекают в виде гастроэнтеритов. Один ребенок госпитализирован в инфекционный стационар", - сообщает ведомство.
Отмечается, что организацию питания в школе №422 Кронштадтского района осуществляет ООО "ТД "ПРОФПИТ". Ведомство выявило ряд нарушений в ООО "ТД "ПРОФПИТ": нарушена технология приготовления пищи, условия хранения готовой продукции, отсутствует маркировка продукции, также к приготовлению пищи допущен персонал без лабораторного обследования на кишечную инфекцию. Специалистами были отобраны пробы сырья и пищевых продуктов, воды для проведения лабораторных исследований, а также организована дезинфекция.
"В отношении ООО "ТД "ПРОФПИТ" вынесен временный запрет на осуществление деятельности", - сообщает ведомство.
18 сентября, 20:38В Петербурге дети отравились парами хлора в бассейне