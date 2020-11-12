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В Петербурге у 106 школьников выявили кишечную инфекцию
В Петербурге у 106 школьников выявили кишечную инфекцию
Кишечную инфекцию выявили у 106 детей в школе №422 Кронштадтского района Санкт-Петербурга, один из них госпитализирован, сообщает городское Управление... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T22:54
2020-11-12T22:54
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя - РИА Новости. Кишечную инфекцию выявили у 106 детей в школе №422 Кронштадтского района Санкт-Петербурга, один из них госпитализирован, сообщает городское Управление Роспотребнадзора.Ранее сообщалось, что прокуратура Кронштадтского района организовала проверку информации об отравлении детей в школе №422. Как добавили в пресс-службе администрации Кронштадтского района, в среду в школе группа учащихся не пришла на занятия. Следственные органы возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.Отмечается, что организацию питания в школе №422 Кронштадтского района осуществляет ООО "ТД "ПРОФПИТ". Ведомство выявило ряд нарушений в ООО "ТД "ПРОФПИТ": нарушена технология приготовления пищи, условия хранения готовой продукции, отсутствует маркировка продукции, также к приготовлению пищи допущен персонал без лабораторного обследования на кишечную инфекцию. Специалистами были отобраны пробы сырья и пищевых продуктов, воды для проведения лабораторных исследований, а также организована дезинфекция.
https://ria.ru/20201107/otravlenie-1583563562.html
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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), санкт-петербург, происшествия

В Петербурге у 106 школьников выявили кишечную инфекцию

22:54 12.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПустой класс в школе №47 города Читы
Пустой класс в школе №47 города Читы - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя - РИА Новости. Кишечную инфекцию выявили у 106 детей в школе №422 Кронштадтского района Санкт-Петербурга, один из них госпитализирован, сообщает городское Управление Роспотребнадзора.
Ранее сообщалось, что прокуратура Кронштадтского района организовала проверку информации об отравлении детей в школе №422. Как добавили в пресс-службе администрации Кронштадтского района, в среду в школе группа учащихся не пришла на занятия. Следственные органы возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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"По состоянию на 16.00 часов 12 ноября в эпидбюро ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" зарегистрировано 109 случаев острой кишечной инфекции, в том числе у 106 детей и 3 взрослых. Клинически заболевания протекают в виде гастроэнтеритов. Один ребенок госпитализирован в инфекционный стационар", - сообщает ведомство.

Отмечается, что организацию питания в школе №422 Кронштадтского района осуществляет ООО "ТД "ПРОФПИТ". Ведомство выявило ряд нарушений в ООО "ТД "ПРОФПИТ": нарушена технология приготовления пищи, условия хранения готовой продукции, отсутствует маркировка продукции, также к приготовлению пищи допущен персонал без лабораторного обследования на кишечную инфекцию. Специалистами были отобраны пробы сырья и пищевых продуктов, воды для проведения лабораторных исследований, а также организована дезинфекция.

"В отношении ООО "ТД "ПРОФПИТ" вынесен временный запрет на осуществление деятельности", - сообщает ведомство.

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