https://ria.ru/20201112/gotovnost-1584303339.html
В Марий Эл продлили режим повышенной готовности из-за COVID-19
В Марий Эл продлили режим повышенной готовности из-за COVID-19
Глава Марий Эл Александр Евстифеев продлил еще на два месяца введенный в республике из-за пандемии режим повышенной готовности, сообщается на сайте... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T15:38
2020-11-12T15:38
2020-11-12T15:43
александр евстифеев
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
республика марий эл
здоровье - общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 ноя - РИА Новости. Глава Марий Эл Александр Евстифеев продлил еще на два месяца введенный в республике из-за пандемии режим повышенной готовности, сообщается на сайте правительства региона.Соответствующее изменение глава региона в четверг внес в указ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории республики Марий Эл в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".Согласно тексту указа, режим повышенной готовности, введенный в марте, продлевается до 15 января. "Рекомендовать гражданам не покидать без необходимости места проживания, максимально ограничить взаимодействие с другими людьми, принимать дополнительные меры предосторожности при вынужденном выходе из дома", - говорится в указе.Кроме того, для учеников 1-4 классов с 16 ноября по 6 декабря объявляются каникулы, а учащиеся 5-11 классов с 16 ноября по 6 декабря переходят на дистанционный формат обучения. Вузам республики также рекомендовано перейти на дистанционное обучение и ввести особый режим в студенческих общежитиях, ограничив доступ посетителей.Всего с начала пандемии в Марий Эл зафиксирован 6 667 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 5 535 человек, 73 пациента скончались.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201112/kommunarka-1584189415.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр евстифеев, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, республика марий эл, здоровье - общество
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 ноя - РИА Новости.
Глава Марий Эл Александр Евстифеев
продлил еще на два месяца введенный в республике из-за пандемии режим повышенной готовности, сообщается на сайте правительства региона.
Соответствующее изменение глава региона в четверг внес в указ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории республики Марий Эл в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".
Согласно тексту указа, режим повышенной готовности, введенный в марте, продлевается до 15 января. "Рекомендовать гражданам не покидать без необходимости места проживания, максимально ограничить взаимодействие с другими людьми, принимать дополнительные меры предосторожности при вынужденном выходе из дома", - говорится в указе.
Кроме того, для учеников 1-4 классов с 16 ноября по 6 декабря объявляются каникулы, а учащиеся 5-11 классов с 16 ноября по 6 декабря переходят на дистанционный формат обучения. Вузам республики также рекомендовано перейти на дистанционное обучение и ввести особый режим в студенческих общежитиях, ограничив доступ посетителей.
"Запретить с 16 ноября по 15 января включительно нахождение несовершеннолетних (не достигших возраста 18 лет) в помещениях торговых и торгово-развлекательных центров без сопровождения родителей или иных законных представителей", - подчеркивается в указе.
Всего с начала пандемии в Марий Эл зафиксирован 6 667 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 5 535 человек, 73 пациента скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.