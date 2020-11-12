https://ria.ru/20201112/gotovnost-1584303339.html

В Марий Эл продлили режим повышенной готовности из-за COVID-19

В Марий Эл продлили режим повышенной готовности из-за COVID-19

Глава Марий Эл Александр Евстифеев продлил еще на два месяца введенный в республике из-за пандемии режим повышенной готовности, сообщается на сайте... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T15:38

2020-11-12T15:38

2020-11-12T15:43

александр евстифеев

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

республика марий эл

здоровье - общество

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 ноя - РИА Новости. Глава Марий Эл Александр Евстифеев продлил еще на два месяца введенный в республике из-за пандемии режим повышенной готовности, сообщается на сайте правительства региона.Соответствующее изменение глава региона в четверг внес в указ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории республики Марий Эл в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".Согласно тексту указа, режим повышенной готовности, введенный в марте, продлевается до 15 января. "Рекомендовать гражданам не покидать без необходимости места проживания, максимально ограничить взаимодействие с другими людьми, принимать дополнительные меры предосторожности при вынужденном выходе из дома", - говорится в указе.Кроме того, для учеников 1-4 классов с 16 ноября по 6 декабря объявляются каникулы, а учащиеся 5-11 классов с 16 ноября по 6 декабря переходят на дистанционный формат обучения. Вузам республики также рекомендовано перейти на дистанционное обучение и ввести особый режим в студенческих общежитиях, ограничив доступ посетителей.Всего с начала пандемии в Марий Эл зафиксирован 6 667 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 5 535 человек, 73 пациента скончались.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201112/kommunarka-1584189415.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр евстифеев, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, республика марий эл, здоровье - общество