https://ria.ru/20201112/gintsburg-1584206378.html

Гинцбург назвал главную трудность борьбы с коронавирусом

Гинцбург назвал главную трудность борьбы с коронавирусом

С коронавирусом в России стало трудно бороться по причине того, что эпидемия из завозной превратилась во множество собственных локальных очагов. Об этом на... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T02:56

2020-11-12T02:56

2020-11-12T07:35

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр гинцбург

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

российская академия наук

общество

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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. С коронавирусом в России стало трудно бороться по причине того, что эпидемия из завозной превратилась во множество собственных локальных очагов. Об этом на заседании Еврейского делового клуба Solomon.help рассказал директор центра Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург, видео его выступления опубликовано на YouTube. "Для нашей страны данная инфекция начиналась как завозная, то есть основным источником инфекции были аэропорты: Москва, Санкт-Петербург и далее по списку", — напомнил ученый. Впоследствии эпидемический процесс локализовался, и если на первом этапе борьбы с завозной инфекцией можно было блокировать пути передачи, то на данный момент сделать это фактически невозможно из-за множества собственных локальных очагов, отметил он.Гинцбург добавил, что раньше транспортных путей завоза и передачи коронавируса было меньше десятка, а сейчас таких очагов инфекции сотни тысяч или больше.Ранее директор центра Гамалеи рассказал, что публикация промежуточных результатов исследования вакцины от коронавируса "Спутник V", говорящих о ее эффективности, позволяет начать массовую вакцинацию в ближайшие недели.Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Всего заражены более 50,8 миллиона человек, из которых свыше 1,26 миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.В России вирусом заражены более 1,8 миллиона человек, из которых около 1,35 миллиона выздоровели. Жертвами COVID-19 стали более 31 тысячи человек. За последние сутки выявили 19 851 новый случай инфицирования коронавирусом.В августе Министерство здравоохранения зарегистрировало первую в мире вакцину для предотвращения COVID-19, разработанную специалистами Центра имени Гамалеи при поддержке РФПИ. Ее назвали "Спутник V". Летом препарат успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к возбудителю инфекции. Пострегистрационная фаза испытаний стартовала в сентябре. Помимо России, исследования проводят в ОАЭ, Венесуэле и Белоруссии. Испытуемые остаются под медицинским наблюдением в течение 90 дней после инъекции. Эффективность вакцины составила 92%.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201111/danger-1584135092.html

https://ria.ru/20201111/bessimptomno-1584200751.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, российская академия наук, общество