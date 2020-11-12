https://ria.ru/20201112/geroy-1584220617.html

Герой Советского Союза Борис Кузнецов умер на 95-м году жизни

Герой Советского Союза Борис Кузнецов умер на 95-м году жизни

Герой Советского Союза, участник исторического Парада Победы 24 июня 1945 года в Москве Борис Кузнецов, командовавший отделением связи 791-го артиллерийского... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T09:25

2020-11-12T09:25

2020-11-12T13:04

москва

общество

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КАЗАНЬ, 12 ноя — РИА Новости. Герой Советского Союза, участник исторического Парада Победы 24 июня 1945 года в Москве Борис Кузнецов, командовавший отделением связи 791-го артиллерийского полка, умер на 95-м году жизни, сообщили в пресс-службе президента Татарстана Рустама Минниханова.Кузнецов родился в Казани 26 декабря 1925 года. В мае 1943 года ушел на фронт. Служил командиром отделения связи 8-й батареи 791-го артиллерийского полка (254-я стрелковая дивизия, 52-я армия, Степной фронт). Отличился при форсировании Днепра и в боях по расширению плацдарма на правом берегу.Во время Великой Отечественной войны Кузнецов девять раз был в тылу врага и доставлял ценные сведения.Указом президиума Верховного совета СССР от 22 февраля 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм сержанту Кузнецову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".

https://ria.ru/20201109/ashik-1583819497.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, общество