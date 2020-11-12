Герой Советского Союза Борис Кузнецов умер на 95-м году жизни
09:25 12.11.2020 (обновлено: 13:04 12.11.2020)
© Фото : Пресс-служба Президента РТ/Михаил ФроловГерой Советского Союза, участник исторического Парада Победы 1945 года в Москве Борис Кузнецов
© Фото : Пресс-служба Президента РТ/Михаил Фролов
КАЗАНЬ, 12 ноя — РИА Новости. Герой Советского Союза, участник исторического Парада Победы 24 июня 1945 года в Москве Борис Кузнецов, командовавший отделением связи 791-го артиллерийского полка, умер на 95-м году жизни, сообщили в пресс-службе президента Татарстана Рустама Минниханова.
"Минниханов выразил глубокие слова соболезнования в связи с кончиной Героя Советского Союза Бориса Кирилловича Кузнецова", — говорится в сообщении.
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Во время Великой Отечественной войны Кузнецов девять раз был в тылу врага и доставлял ценные сведения.
Указом президиума Верховного совета СССР от 22 февраля 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм сержанту Кузнецову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".