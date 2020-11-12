https://ria.ru/20201112/fotiy-1584248603.html

Иеромонах Фотий рассказал о причинах звездной болезни

Иеромонах Фотий рассказал о причинах звездной болезни

Победитель телешоу "Голос" иеромонах Фотий считает, что главное искушение музыканта – присвоить Божий дар себе, а полагаться только на себя – грех, из-за... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T13:00

2020-11-12T13:00

2020-11-12T13:00

религия и мировоззрение

культура

религия

музыка

новости - религия и мировоззрение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/151764/70/1517647090_0:258:3750:2367_1400x0_80_0_0_a385966155b8fa3446a4fc75d275923d.jpg

МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Победитель телешоу "Голос" иеромонах Фотий считает, что главное искушение музыканта – присвоить Божий дар себе, а полагаться только на себя – грех, из-за которого возникает "звездная болезнь"."(Главное искушение, опасность для музыканта – ред.) - это присвоить Божий дар себе. Понятно, что он нам дан безвозмездно. Но полностью полагаться в реализации таланта только на себя - это грех. Отсюда возникает "звездная болезнь", высокомерие и тщеславие", - сказал иеромонах Фотий в интервью РИА Новости.Он отметил, что посвящает свое творчество Богу и зрителю.Также, по мнению священника, никогда не поздно развить таланты и заняться музыкой. "Поздно никогда не бывает раскрыться способностям, вот только с возрастом это все тяжелее дается. Потому что, кроме труда, нужны еще и знания, которые лучше всего усваиваются в молодом возрасте", - подытожил иеромонах.Полный текст интервью доступен по ссылке.

https://ria.ru/20201112/fotiy-1584247921.html

https://ria.ru/20201112/fotiy--1584202107.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, религия, музыка, новости - религия и мировоззрение