https://ria.ru/20201112/fotiy-1584247921.html

Почти вся современная музыка вредна для души, считает иеромонах Фотий

Почти вся современная музыка вредна для души, считает иеромонах Фотий

Девяносто процентов современной музыки - "сплошная дрянь", в то время как классика, баллады, романсы и ретро песни можно считать музыкой душеполезной, заявил в... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T11:57

2020-11-12T11:57

2020-11-12T11:57

религия и мировоззрение

культура

религия

музыка

новости - религия и мировоззрение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/151764/79/1517647946_0:0:2150:1210_1400x0_80_0_0_bbf522a2d93e131618023bcbce187cd3.jpg

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Девяносто процентов современной музыки - "сплошная дрянь", в то время как классика, баллады, романсы и ретро песни можно считать музыкой душеполезной, заявил в интервью РИА Новости победитель телевизионного шоу "Голос" иеромонах Фотий."(Душеполезная) - это музыка, которая может изменить настроение, которая облагораживает слушателя, дает ему почву для размышлений об устройстве бытия, о собственной значимости в этой жизни и даже о Боге", - сказал иеромонах Фотий.По его словам, душеполезной может быть академическая музыка, духовные произведения, романсы, баллады и многие ретро-песни, которые "богаты глубоким смыслом и духовно-нравственным наполнением".Себя "поющий монах" назвал меломаном. "Мне нравится все - от классики до джаза. Но все мы знаем, что и среди классических произведений есть немало проходящих вещей, и в современной музыке встречаются шедевры, будь там хоть на 90% - сплошная дрянь, не говоря уже о популярной музыке, что льется из каждого окна", - подытожил собеседник агентства.Полный текст интервью доступен по ссылке.

https://ria.ru/20201112/fotiy-1584215460.html

https://ria.ru/20201112/fotiy--1584202107.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, религия, музыка, новости - религия и мировоззрение