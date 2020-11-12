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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201112/fotiy-1584247921.html
Почти вся современная музыка вредна для души, считает иеромонах Фотий
Почти вся современная музыка вредна для души, считает иеромонах Фотий
Девяносто процентов современной музыки - "сплошная дрянь", в то время как классика, баллады, романсы и ретро песни можно считать музыкой душеполезной, заявил в... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T11:57
2020-11-12T11:57
религия и мировоззрение
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новости - религия и мировоззрение
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Девяносто процентов современной музыки - "сплошная дрянь", в то время как классика, баллады, романсы и ретро песни можно считать музыкой душеполезной, заявил в интервью РИА Новости победитель телевизионного шоу "Голос" иеромонах Фотий."(Душеполезная) - это музыка, которая может изменить настроение, которая облагораживает слушателя, дает ему почву для размышлений об устройстве бытия, о собственной значимости в этой жизни и даже о Боге", - сказал иеромонах Фотий.По его словам, душеполезной может быть академическая музыка, духовные произведения, романсы, баллады и многие ретро-песни, которые "богаты глубоким смыслом и духовно-нравственным наполнением".Себя "поющий монах" назвал меломаном. "Мне нравится все - от классики до джаза. Но все мы знаем, что и среди классических произведений есть немало проходящих вещей, и в современной музыке встречаются шедевры, будь там хоть на 90% - сплошная дрянь, не говоря уже о популярной музыке, что льется из каждого окна", - подытожил собеседник агентства.Полный текст интервью доступен по ссылке.
https://ria.ru/20201112/fotiy-1584215460.html
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культура, религия, музыка, новости - религия и мировоззрение

Почти вся современная музыка вредна для души, считает иеромонах Фотий

11:57 12.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкИеромонах Фотий выступает на праздничном концерте в честь пятилетия телепроекта "Голос"
Иеромонах Фотий выступает на праздничном концерте в честь пятилетия телепроекта Голос - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Девяносто процентов современной музыки - "сплошная дрянь", в то время как классика, баллады, романсы и ретро песни можно считать музыкой душеполезной, заявил в интервью РИА Новости победитель телевизионного шоу "Голос" иеромонах Фотий.
"(Душеполезная) - это музыка, которая может изменить настроение, которая облагораживает слушателя, дает ему почву для размышлений об устройстве бытия, о собственной значимости в этой жизни и даже о Боге", - сказал иеромонах Фотий.
Участник музыкального проекта Голос иеромонах Фотий - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
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По его словам, душеполезной может быть академическая музыка, духовные произведения, романсы, баллады и многие ретро-песни, которые "богаты глубоким смыслом и духовно-нравственным наполнением".
Себя "поющий монах" назвал меломаном. "Мне нравится все - от классики до джаза. Но все мы знаем, что и среди классических произведений есть немало проходящих вещей, и в современной музыке встречаются шедевры, будь там хоть на 90% - сплошная дрянь, не говоря уже о популярной музыке, что льется из каждого окна", - подытожил собеседник агентства.
Полный текст интервью доступен по ссылке.
Иеромонах Фотий - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
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