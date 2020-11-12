https://ria.ru/20201112/fotiy-1584246241.html
Победитель "Голоса" иеромонах Фотий готовит органную программу
Победитель "Голоса" иеромонах Фотий готовит органную программу
Победитель телешоу "Голос" иеромонах Фотий готовит органную программу и надеется на возобновление концертов после пандемии, рассказал он в интервью РИА Новости. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T11:51
2020-11-12T11:51
2020-11-12T11:51
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иеромонах фотий
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Победитель телешоу "Голос" иеромонах Фотий готовит органную программу и надеется на возобновление концертов после пандемии, рассказал он в интервью РИА Новости."Я разучиваю сольную органную программу для будущего концерта, это будет тоже большое событие. Органная программа в львиной доле будет содержать произведения моего любимого композитора Иоганна Себастьяна Баха, а также произведения композиторов эпохи романтизма и даже XX столетия", - сказал иеромонах Фотий.Разучивает иеромонах новую программу "на своем домашнем электронном органе"."О гастролях сейчас сложно говорить в связи с локдауном, но хочется верить, что концерты вновь разрешат, а люди не будут бояться на них ходить. Пока что это действительно работа над новыми дисками, новыми программами", - подытожил собеседник агентства.Полный текст интервью доступен по ссылке.
https://ria.ru/20201112/fotiy--1584202107.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
культура, религия, музыка, иеромонах фотий, новости - религия и мировоззрение
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Победитель телешоу "Голос" иеромонах Фотий готовит органную программу и надеется на возобновление концертов после пандемии, рассказал он в интервью РИА Новости.
"Я разучиваю сольную органную программу для будущего концерта, это будет тоже большое событие. Органная программа в львиной доле будет содержать произведения моего любимого композитора Иоганна Себастьяна Баха, а также произведения композиторов эпохи романтизма и даже XX столетия", - сказал иеромонах Фотий.
Разучивает иеромонах новую программу "на своем домашнем электронном органе".
"О гастролях сейчас сложно говорить в связи с локдауном, но хочется верить, что концерты вновь разрешат, а люди не будут бояться на них ходить. Пока что это действительно работа над новыми дисками, новыми программами", - подытожил собеседник агентства.
Полный текст интервью доступен по ссылке
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