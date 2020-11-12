https://ria.ru/20201112/fotiy-1584246241.html

Победитель "Голоса" иеромонах Фотий готовит органную программу

Победитель "Голоса" иеромонах Фотий готовит органную программу

Победитель телешоу "Голос" иеромонах Фотий готовит органную программу и надеется на возобновление концертов после пандемии, рассказал он в интервью РИА Новости. РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T11:51

2020-11-12T11:51

2020-11-12T11:51

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иеромонах фотий

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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Победитель телешоу "Голос" иеромонах Фотий готовит органную программу и надеется на возобновление концертов после пандемии, рассказал он в интервью РИА Новости."Я разучиваю сольную органную программу для будущего концерта, это будет тоже большое событие. Органная программа в львиной доле будет содержать произведения моего любимого композитора Иоганна Себастьяна Баха, а также произведения композиторов эпохи романтизма и даже XX столетия", - сказал иеромонах Фотий.Разучивает иеромонах новую программу "на своем домашнем электронном органе"."О гастролях сейчас сложно говорить в связи с локдауном, но хочется верить, что концерты вновь разрешат, а люди не будут бояться на них ходить. Пока что это действительно работа над новыми дисками, новыми программами", - подытожил собеседник агентства.Полный текст интервью доступен по ссылке.

https://ria.ru/20201112/fotiy--1584202107.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, религия, музыка, иеромонах фотий, новости - религия и мировоззрение