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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201112/fotiy-1584246241.html
Победитель "Голоса" иеромонах Фотий готовит органную программу
Победитель "Голоса" иеромонах Фотий готовит органную программу
Победитель телешоу "Голос" иеромонах Фотий готовит органную программу и надеется на возобновление концертов после пандемии, рассказал он в интервью РИА Новости. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T11:51
2020-11-12T11:51
религия и мировоззрение
культура
религия
музыка
иеромонах фотий
новости - религия и мировоззрение
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Победитель телешоу "Голос" иеромонах Фотий готовит органную программу и надеется на возобновление концертов после пандемии, рассказал он в интервью РИА Новости."Я разучиваю сольную органную программу для будущего концерта, это будет тоже большое событие. Органная программа в львиной доле будет содержать произведения моего любимого композитора Иоганна Себастьяна Баха, а также произведения композиторов эпохи романтизма и даже XX столетия", - сказал иеромонах Фотий.Разучивает иеромонах новую программу "на своем домашнем электронном органе"."О гастролях сейчас сложно говорить в связи с локдауном, но хочется верить, что концерты вновь разрешат, а люди не будут бояться на них ходить. Пока что это действительно работа над новыми дисками, новыми программами", - подытожил собеседник агентства.Полный текст интервью доступен по ссылке.
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культура, религия, музыка, иеромонах фотий, новости - религия и мировоззрение

Победитель "Голоса" иеромонах Фотий готовит органную программу

11:51 12.11.2020
 
© Фото : из личного архива иеромонаха ФотияИеромонах Фотий во время выступления
Иеромонах Фотий во время выступления - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© Фото : из личного архива иеромонаха Фотия
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Победитель телешоу "Голос" иеромонах Фотий готовит органную программу и надеется на возобновление концертов после пандемии, рассказал он в интервью РИА Новости.
"Я разучиваю сольную органную программу для будущего концерта, это будет тоже большое событие. Органная программа в львиной доле будет содержать произведения моего любимого композитора Иоганна Себастьяна Баха, а также произведения композиторов эпохи романтизма и даже XX столетия", - сказал иеромонах Фотий.
Разучивает иеромонах новую программу "на своем домашнем электронном органе".
"О гастролях сейчас сложно говорить в связи с локдауном, но хочется верить, что концерты вновь разрешат, а люди не будут бояться на них ходить. Пока что это действительно работа над новыми дисками, новыми программами", - подытожил собеседник агентства.
Полный текст интервью доступен по ссылке.
Иеромонах Фотий - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
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