Победитель "Голоса" иеромонах Фотий: зритель нашел меня
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкУчастник музыкального проекта "Голос" иеромонах Фотий
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Иеромонах Фотий, ставший победителем шоу "Голос" в 2015 году и проведший с тех пор более 200 концертов, рассказал в интервью РИА Новости, что жанр, в котором он выступает, был востребован зрителями.
"Зритель получил меня, а не я зрителя: я увидел, что многим очень не хватало такого жанра, в котором я выступаю. Я понимаю это по тому, как тепло меня встречают в разных уголках нашей Родины", - сказал он.
Священник отметил, что в каждом произведении, которое он исполняет, "отражены высокие смыслы, которые доставляет великое удовольствие воспевать". Он также назвал душеполезной академическую музыку, духовные произведения, романсы, баллады и многие ретро песни, которые "богаты глубоким смыслом и духовно-нравственным наполнением".
По словам иеромонаха Фотия, с момента победы в "Голосе" состоялось свыше 200 концертов с его участием. "Теперь со смелостью могу утверждать, что стал профессиональнее как певец. Отношение к этому событию у меня не поменялось, я вижу, что все было не зря, а самое главное - не противоречило духовной миссии монаха и священника", - подытожил собеседник агентства.