https://ria.ru/20201112/fotiy-1584215460.html

Победитель "Голоса" иеромонах Фотий: зритель нашел меня

Победитель "Голоса" иеромонах Фотий: зритель нашел меня

Иеромонах Фотий, ставший победителем шоу "Голос" в 2015 году и проведший с тех пор более 200 концертов, рассказал в интервью РИА Новости, что жанр, в котором он РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T08:22

2020-11-12T08:22

2020-11-12T08:22

религия и мировоззрение

россия

музыка

иеромонах фотий

"голос"

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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Иеромонах Фотий, ставший победителем шоу "Голос" в 2015 году и проведший с тех пор более 200 концертов, рассказал в интервью РИА Новости, что жанр, в котором он выступает, был востребован зрителями.Священник отметил, что в каждом произведении, которое он исполняет, "отражены высокие смыслы, которые доставляет великое удовольствие воспевать". Он также назвал душеполезной академическую музыку, духовные произведения, романсы, баллады и многие ретро песни, которые "богаты глубоким смыслом и духовно-нравственным наполнением".По словам иеромонаха Фотия, с момента победы в "Голосе" состоялось свыше 200 концертов с его участием. "Теперь со смелостью могу утверждать, что стал профессиональнее как певец. Отношение к этому событию у меня не поменялось, я вижу, что все было не зря, а самое главное - не противоречило духовной миссии монаха и священника", - подытожил собеседник агентства.

https://ria.ru/20180402/1517644426.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, музыка, иеромонах фотий, "голос"