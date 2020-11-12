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https://ria.ru/20201112/forsazh-9-1584259338.html
Режиссер "Форсажа 9" объявил о завершении съемок
Режиссер "Форсажа 9" объявил о завершении съемок
Режиссер Джастин Лин опубликовал в инстаграме пост, в котором сообщил, что съемки девятой части блокбастера "Форсаж" завершены. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T17:45
2020-11-12T17:45
культура
коронавирус covid-19
кино и сериалы
новости культуры
вин дизель (марк синклер винсент)
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Режиссер Джастин Лин опубликовал в инстаграме пост, в котором сообщил, что съемки девятой части блокбастера "Форсаж" завершены. В Collider уточняют, съемки девятой части франшизы планировали завершить в мае этого года. Однако из-за пандемии коронавируса кинопроизводство ленты было приостановлено, как и других проектов студии Universal Pictures. Зато потом у режиссера было достаточно времени, чтобы закончить работу.Сейчас премьера ленты назначена на 28 мая 2021 года. Ранее стало известно, что Universal Pictures планирует завершить свою самую кассовую франшизу двумя финальными фильмами, как это было с "Гарри Поттером" и "Сумерками". О сюжете будущих частей практически ничего неизвестно. Ожидается, что в них действие сфокусируется на "ветеране" франшизы – Доминике Торетто, которого вот уже почти 20 лет играет Вин Дизель. Вместе с ним также снимется Мишель Родригес, Тайриз Гибсон, Кристофер Брайан Бриджес (Лудакрис), Джордана Брюстер и другие.
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коронавирус covid-19, кино и сериалы, новости культуры, вин дизель (марк синклер винсент)

Режиссер "Форсажа 9" объявил о завершении съемок

17:45 12.11.2020
 
© One Race Films (2020)Кадр из трейлера фильма "Форсаж 9"
Кадр из трейлера фильма Форсаж 9 - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© One Race Films (2020)
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Режиссер Джастин Лин опубликовал в инстаграме пост, в котором сообщил, что съемки девятой части блокбастера "Форсаж" завершены.
"Форсаж 9" готов! Огромное спасибо лучшей команде за безупречную работу в такие непростые времена", — написал Лин.
В Collider уточняют, съемки девятой части франшизы планировали завершить в мае этого года. Однако из-за пандемии коронавируса кинопроизводство ленты было приостановлено, как и других проектов студии Universal Pictures. Зато потом у режиссера было достаточно времени, чтобы закончить работу.
Сейчас премьера ленты назначена на 28 мая 2021 года.
Ранее стало известно, что Universal Pictures планирует завершить свою самую кассовую франшизу двумя финальными фильмами, как это было с "Гарри Поттером" и "Сумерками".
О сюжете будущих частей практически ничего неизвестно. Ожидается, что в них действие сфокусируется на "ветеране" франшизы – Доминике Торетто, которого вот уже почти 20 лет играет Вин Дизель. Вместе с ним также снимется Мишель Родригес, Тайриз Гибсон, Кристофер Брайан Бриджес (Лудакрис), Джордана Брюстер и другие.
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КультураКоронавирус COVID-19Кино и сериалыНовости культурыВин Дизель (Марк Синклер Винсент)
 
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