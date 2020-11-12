https://ria.ru/20201112/forsazh-9-1584259338.html

Режиссер "Форсажа 9" объявил о завершении съемок

Режиссер "Форсажа 9" объявил о завершении съемок

Режиссер Джастин Лин опубликовал в инстаграме пост, в котором сообщил, что съемки девятой части блокбастера "Форсаж" завершены. РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T17:45

2020-11-12T17:45

2020-11-12T17:45

культура

коронавирус covid-19

кино и сериалы

новости культуры

вин дизель (марк синклер винсент)

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Режиссер Джастин Лин опубликовал в инстаграме пост, в котором сообщил, что съемки девятой части блокбастера "Форсаж" завершены. В Collider уточняют, съемки девятой части франшизы планировали завершить в мае этого года. Однако из-за пандемии коронавируса кинопроизводство ленты было приостановлено, как и других проектов студии Universal Pictures. Зато потом у режиссера было достаточно времени, чтобы закончить работу.Сейчас премьера ленты назначена на 28 мая 2021 года. Ранее стало известно, что Universal Pictures планирует завершить свою самую кассовую франшизу двумя финальными фильмами, как это было с "Гарри Поттером" и "Сумерками". О сюжете будущих частей практически ничего неизвестно. Ожидается, что в них действие сфокусируется на "ветеране" франшизы – Доминике Торетто, которого вот уже почти 20 лет играет Вин Дизель. Вместе с ним также снимется Мишель Родригес, Тайриз Гибсон, Кристофер Брайан Бриджес (Лудакрис), Джордана Брюстер и другие.

https://rsport.ria.ru/20201006/avtosport-1578529436.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, кино и сериалы, новости культуры, вин дизель (марк синклер винсент)