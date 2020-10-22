https://ria.ru/20201022/forsazh-1580784101.html

СМИ: франшиза "Форсаж" завершится в духе "Гарри Поттера" и "Сумерек"

СМИ узнали, что студия Universal Pictures планирует завершить свою самую кассовую франшизу "Форсаж" двумя финальными фильмами, как это было с "Гарри Поттером" и РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T05:18

2020-10-22T05:18

2020-10-22T05:18

культура

кино и сериалы

новости культуры

вин дизель (марк синклер винсент)

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<strong>МОСКВА, 22 окт – РИА Новости</strong>. СМИ узнали, что студия Universal Pictures планирует завершить свою самую кассовую франшизу "Форсаж" двумя финальными фильмами, как это было с "Гарри Поттером" и "Сумерками", <a href="https://deadline.com/2020/10/fast-and-furious-franchise-ending-two-more-films-justin-lin-director-universal-vin-dieseli-1234600644/" target="_blank">сообщает </a>Deadline. По информации издания, сейчас режиссер Джастин Лин, который заканчивает работу над девятой частью боевика, ведет переговоры о том, чтобы снять две финальные. О сюжете будущих фильмов практически ничего неизвестно. Ожидается, что в них действие сфокусируется на "ветеране" франшизы – Доминике Торетто, которого вот уже почти 20 лет играет Вин Дизель. Вместе с ним также снимется Мишель Родригес, Тайриз Гибсон, Кристофер Брайан Бриджес (Лудакрис), Джордана Брюстер и другие. Дату выхода заключительных частей пока тоже не объявили. Известно, что "Форсаж 9" выйдет 28 мая 2021 года.

https://ria.ru/20200714/1574298568.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, вин дизель (марк синклер винсент)