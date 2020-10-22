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https://ria.ru/20201022/forsazh-1580784101.html
СМИ: франшиза "Форсаж" завершится в духе "Гарри Поттера" и "Сумерек"
СМИ узнали, что студия Universal Pictures планирует завершить свою самую кассовую франшизу "Форсаж" двумя финальными фильмами, как это было с "Гарри Поттером" и РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T05:18
2020-10-22T05:18
культура
кино и сериалы
новости культуры
вин дизель (марк синклер винсент)
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<strong>МОСКВА, 22 окт – РИА Новости</strong>. СМИ узнали, что студия Universal Pictures планирует завершить свою самую кассовую франшизу "Форсаж" двумя финальными фильмами, как это было с "Гарри Поттером" и "Сумерками", <a href="https://deadline.com/2020/10/fast-and-furious-franchise-ending-two-more-films-justin-lin-director-universal-vin-dieseli-1234600644/" target="_blank">сообщает </a>Deadline. По информации издания, сейчас режиссер Джастин Лин, который заканчивает работу над девятой частью боевика, ведет переговоры о том, чтобы снять две финальные. О сюжете будущих фильмов практически ничего неизвестно. Ожидается, что в них действие сфокусируется на "ветеране" франшизы – Доминике Торетто, которого вот уже почти 20 лет играет Вин Дизель. Вместе с ним также снимется Мишель Родригес, Тайриз Гибсон, Кристофер Брайан Бриджес (Лудакрис), Джордана Брюстер и другие. Дату выхода заключительных частей пока тоже не объявили. Известно, что "Форсаж 9" выйдет 28 мая 2021 года.
https://ria.ru/20200714/1574298568.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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кино и сериалы, новости культуры, вин дизель (марк синклер винсент)

СМИ: франшиза "Форсаж" завершится в духе "Гарри Поттера" и "Сумерек"

05:18 22.10.2020
 
https://www.youtube.com/watch?v=BHlAlN3z4ss
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. СМИ узнали, что студия Universal Pictures планирует завершить свою самую кассовую франшизу "Форсаж" двумя финальными фильмами, как это было с "Гарри Поттером" и "Сумерками", сообщает Deadline.
По информации издания, сейчас режиссер Джастин Лин, который заканчивает работу над девятой частью боевика, ведет переговоры о том, чтобы снять две финальные.
О сюжете будущих фильмов практически ничего неизвестно. Ожидается, что в них действие сфокусируется на "ветеране" франшизы – Доминике Торетто, которого вот уже почти 20 лет играет Вин Дизель. Вместе с ним также снимется Мишель Родригес, Тайриз Гибсон, Кристофер Брайан Бриджес (Лудакрис), Джордана Брюстер и другие.
Дату выхода заключительных частей пока тоже не объявили. Известно, что "Форсаж 9" выйдет 28 мая 2021 года.
Актер Вин Дизель - РИА Новости, 1920, 14.07.2020
14 июля, 04:07Культура
СМИ узнали, куда отправят Вин Дизеля в "Форсаже 9"
 
КультураКино и сериалыНовости культурыВин Дизель (Марк Синклер Винсент)
 
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