https://ria.ru/20201112/erevan-1584342051.html

Митингующие в Ереване уходят от здания Службы нацбезопасности

Митингующие в Ереване уходят от здания Службы нацбезопасности

Колонна митингующих, требующих отставки премьера Армении Никола Пашиняна, покидает территорию у здания службы национальной безопасности в Ереване и продолжает... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T18:03

2020-11-12T18:03

2020-11-12T18:03

беспорядки в ереване

никол пашинян

ереван

процветающая армения

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 12 ноя - РИА Новости. Колонна митингующих, требующих отставки премьера Армении Никола Пашиняна, покидает территорию у здания службы национальной безопасности в Ереване и продолжает движение по дорогам города, передает корреспондент РИА Новости с места событий.В четверг оппозиция, как и накануне, устроила в Ереване митинг, на котором требовала отставки Пашиняна.Сейчас колонна митингующих покидает территорию здания СНБ и продолжает движение по одной из дорог города, стычек с сотрудниками МВД нет, акция проходит без происшествий.В Ереване в среду прошла массовая акция оппозиции, ее участники требовали отставки Пашиняна из-за подписания им соглашения о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест. Задержаны десять оппозиционных лидеров, в том числе глава партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян, бывшие вице-спикеры парламента Ара Саакян и Эдуард Шармазанов, экс-директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

https://ria.ru/20201112/erevan-1584191211.html

https://ria.ru/20201112/pashinyan-1584283934.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспорядки в ереване, никол пашинян, ереван, процветающая армения, армения, в мире