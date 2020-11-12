https://ria.ru/20201112/erevan-1584322420.html
Полицейские покинули площадь в центре Еревана после разгона митинга
Полицейские покинули площадь в центре Еревана после разгона митинга
Тяжело экипированные сотрудники спецподразделения МВД Армении после разгона митинга покинули территорию площади у оперного театра в центре Еревана, передает... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T16:44
2020-11-12T16:44
2020-11-12T16:44
беспорядки в ереване
никол пашинян
нагорный карабах
ереван
процветающая армения
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584319751_0:0:3076:1731_1400x0_80_0_0_11a50ce8d78dafe9ad9d246f4bf7c28f.jpg
ЕРЕВАН, 12 ноя - РИА Новости. Тяжело экипированные сотрудники спецподразделения МВД Армении после разгона митинга покинули территорию площади у оперного театра в центре Еревана, передает корреспондент РИА Новости.Участники митинга выступали "против действий" премьера Никола Пашиняна по Карабаху. Вскоре подразделения МВД Армении начали разгон акции и задержание ее участников.После разгона митинга сотрудники спецподразделения МВД сначала перекрыли пешеходные подходы к площади у театра оперы, после чего, спустя короткий промежуток времени, выстроились в походные порядки и покинули площадь. Сейчас площадь пуста, однако на месте остаются ряд сотрудников патрульной службы МВД.В Ереване в среду прошла массовая акция оппозиции, ее участники требовали отставки Пашиняна из-за подписания им соглашения о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест. Задержаны десять оппозиционных лидеров, в том числе глава партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян, бывшие вице-спикеры парламента Ара Саакян и Эдуард Шармазанов, экс-директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
https://ria.ru/20201112/erevan-1584191211.html
нагорный карабах
ереван
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новые протесты у Театра оперы и балета в Ереване
Новые протесты у Театра оперы и балета в Ереване
2020-11-12T16:44
true
PT0M46S
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584319751_347:0:3076:2047_1400x0_80_0_0_cd8f9e80d31e65454fd5e5ec76111bb6.jpg
Кадры задержания митингующих в центре Еревана
Полиция в Ереване начала задерживать митингующих в центре города. несколько сотен человек собрались у театра оперы, они требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Сначала полиция взяла их в кольцо, потом митингующих стали разгонять, начались задержания.
2020-11-12T16:44
true
PT1M32S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
беспорядки в ереване, никол пашинян, нагорный карабах, ереван, процветающая армения, армения, в мире
ЕРЕВАН, 12 ноя - РИА Новости.
Тяжело экипированные сотрудники спецподразделения МВД Армении после разгона митинга покинули территорию площади у оперного театра в центре Еревана
, передает корреспондент РИА Новости.
Участники митинга выступали "против действий" премьера Никола Пашиняна
по Карабаху. Вскоре подразделения МВД Армении начали разгон акции и задержание ее участников.
После разгона митинга сотрудники спецподразделения МВД сначала перекрыли пешеходные подходы к площади у театра оперы, после чего, спустя короткий промежуток времени, выстроились в походные порядки и покинули площадь. Сейчас площадь пуста, однако на месте остаются ряд сотрудников патрульной службы МВД.
В Ереване в среду прошла массовая акция оппозиции, ее участники требовали отставки Пашиняна из-за подписания им соглашения о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест. Задержаны десять оппозиционных лидеров, в том числе глава партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян, бывшие вице-спикеры парламента Ара Саакян и Эдуард Шармазанов, экс-директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.