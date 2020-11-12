https://ria.ru/20201112/erevan-1584322420.html

Полицейские покинули площадь в центре Еревана после разгона митинга

Полицейские покинули площадь в центре Еревана после разгона митинга

Тяжело экипированные сотрудники спецподразделения МВД Армении после разгона митинга покинули территорию площади у оперного театра в центре Еревана, передает... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T16:44

2020-11-12T16:44

2020-11-12T16:44

беспорядки в ереване

никол пашинян

нагорный карабах

ереван

процветающая армения

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 12 ноя - РИА Новости. Тяжело экипированные сотрудники спецподразделения МВД Армении после разгона митинга покинули территорию площади у оперного театра в центре Еревана, передает корреспондент РИА Новости.Участники митинга выступали "против действий" премьера Никола Пашиняна по Карабаху. Вскоре подразделения МВД Армении начали разгон акции и задержание ее участников.После разгона митинга сотрудники спецподразделения МВД сначала перекрыли пешеходные подходы к площади у театра оперы, после чего, спустя короткий промежуток времени, выстроились в походные порядки и покинули площадь. Сейчас площадь пуста, однако на месте остаются ряд сотрудников патрульной службы МВД.В Ереване в среду прошла массовая акция оппозиции, ее участники требовали отставки Пашиняна из-за подписания им соглашения о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест. Задержаны десять оппозиционных лидеров, в том числе глава партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян, бывшие вице-спикеры парламента Ара Саакян и Эдуард Шармазанов, экс-директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новые протесты у Театра оперы и балета в Ереване Новые протесты у Театра оперы и балета в Ереване 2020-11-12T16:44 true PT0M46S

Кадры задержания митингующих в центре Еревана Полиция в Ереване начала задерживать митингующих в центре города. несколько сотен человек собрались у театра оперы, они требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Сначала полиция взяла их в кольцо, потом митингующих стали разгонять, начались задержания. 2020-11-12T16:44 true PT1M32S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспорядки в ереване, никол пашинян, нагорный карабах, ереван, процветающая армения, армения, в мире