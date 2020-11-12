https://ria.ru/20201112/donbass-1584294950.html
Косачев оценил идею Киева переселить россиян из Донбасса
Косачев оценил идею Киева переселить россиян из Донбасса
Россия должна защищать права своих граждан на Украине, которые могут быть незаконно переселены с территории Донбасса по решению Киева, заявил глава... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T14:46
2020-11-12T14:46
2020-11-12T14:46
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Россия должна защищать права своих граждан на Украине, которые могут быть незаконно переселены с территории Донбасса по решению Киева, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.Украинский кабмин внес в Верховную раду законопроект, которым предлагается разрешить на время конфликта в Донбассе принудительно отселять (интернировать) россиян, которых СБУ считает угрожающими национальной безопасности, и определить порядок их содержания, а также военнопленных."Если речь идет о гражданах РФ, которые таким образом будут ущемляться в своих правах, наша прямая обязанность защищать права и интересы граждан России, которые проживают на территории (Украины – ред.). Я считаю, что наша общественная политическая реакция на эту задумку, на это начинание сейчас должна быть исчерпывающе громкой", - сказал сенатор в эфире телеканала Совета Федерации "Вместе РФ".По словам Косачева, реакция России "должна быть публичной, не терпящей никаких интерпретаций, чтобы наши украинские соседи понимали все крайне негативные последствия для наших двусторонних отношений".Политик отметил, что "если и когда этот закон вступит в силу, мы своих граждан, россиян, в беде не оставим и в обиду не дадим, где бы они не проживали".
https://ria.ru/20201111/zhirinovskiy-1584163085.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донбасс, служба безопасности украины, совет федерации рф, верховная рада украины, константин косачев, киев, украина, в мире