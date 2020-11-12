https://ria.ru/20201112/datsik-1584335235.html

Суд отклонил жалобу прокуратуры на УДО националиста Дацика

Суд отклонил жалобу прокуратуры на УДО националиста Дацика

Постановление Тосненского городского суда Ленобласти об удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении осужденного по делу о незаконном... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T17:37

2020-11-12T17:37

2020-11-12T17:37

россия

вячеслав дацик

эстония

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя - РИА Новости. Постановление Тосненского городского суда Ленобласти об удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении осужденного по делу о незаконном пересечении границы Вячеслава Дацика оставлено без изменения, сообщили в пресс-службе Ленинградского областного суда."Апелляция прокуратуры на условно-досрочное освобождение Дацика оставлена без удовлетворения", - говорится в сообщении пресс-службы суда.Ранее сообщилось, что Ленинградская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях обжаловала решение Тосненского городского суда об условно-досрочном освобождении Вячеслава Дацика.Дацик, известный под псевдонимом Рыжий Тарзан, в июне был приговорен к году колонии строгого режима по делу о незаконном пересечении российско-эстонской границы. Как установил суд, 21 декабря 2019 года Дацик и его знакомый Дмитрий Вечкин на лодке отправились в Эстонию по руслу Нарвы на участке пограничной заставы в посёлке Кукин Берег. Их нашли эстонские пограничники и передали российским коллегам. В начале октября Тосненский горсуд Ленобласти удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Дацика.Скандально известный националист и MMA-боец Вячеслав Дацик в мае 2016 года напал на несколько борделей в Петербурге, выгнал сотрудниц и клиентов на улицу, кое-кого избил, а также ограбил. По делу о так называемом "голом марше проституток" он в 2018-м получил 3,5 года колонии, откуда вышел на свободу 29 февраля 2019 года после смягчения приговора.То был не первый срок Дацика. В 2007 году ему за разбойные нападения назначили лечение в психбольнице, из которой он сбежал в 2010 году и нашелся в иммиграционной конторе Осло с намерением попросить убежище. При нем был пистолет, который он сдал полицейским. В декабре норвежский суд приговорил Дацика к восьми месяцам тюрьмы за незаконное ношение оружия, в марте 2011 года его депортировали в Россию и арестовали. На этот раз психиатрическая экспертиза признала его вменяемым, и его отправили на пять лет в красноярскую колонию.

https://ria.ru/20190325/1552092039.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вячеслав дацик, эстония, санкт-петербург, происшествия