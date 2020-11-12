Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201112/datsik-1584335235.html
Суд отклонил жалобу прокуратуры на УДО националиста Дацика
Суд отклонил жалобу прокуратуры на УДО националиста Дацика
Постановление Тосненского городского суда Ленобласти об удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении осужденного по делу о незаконном... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T17:37
2020-11-12T17:37
россия
вячеслав дацик
эстония
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/96923/86/969238694_0:101:2897:1731_1400x0_80_0_0_c8dbd6e30eab64e48d99ab5f15ca9076.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя - РИА Новости. Постановление Тосненского городского суда Ленобласти об удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении осужденного по делу о незаконном пересечении границы Вячеслава Дацика оставлено без изменения, сообщили в пресс-службе Ленинградского областного суда."Апелляция прокуратуры на условно-досрочное освобождение Дацика оставлена без удовлетворения", - говорится в сообщении пресс-службы суда.Ранее сообщилось, что Ленинградская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях обжаловала решение Тосненского городского суда об условно-досрочном освобождении Вячеслава Дацика.Дацик, известный под псевдонимом Рыжий Тарзан, в июне был приговорен к году колонии строгого режима по делу о незаконном пересечении российско-эстонской границы. Как установил суд, 21 декабря 2019 года Дацик и его знакомый Дмитрий Вечкин на лодке отправились в Эстонию по руслу Нарвы на участке пограничной заставы в посёлке Кукин Берег. Их нашли эстонские пограничники и передали российским коллегам. В начале октября Тосненский горсуд Ленобласти удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Дацика.Скандально известный националист и MMA-боец Вячеслав Дацик в мае 2016 года напал на несколько борделей в Петербурге, выгнал сотрудниц и клиентов на улицу, кое-кого избил, а также ограбил. По делу о так называемом "голом марше проституток" он в 2018-м получил 3,5 года колонии, откуда вышел на свободу 29 февраля 2019 года после смягчения приговора.То был не первый срок Дацика. В 2007 году ему за разбойные нападения назначили лечение в психбольнице, из которой он сбежал в 2010 году и нашелся в иммиграционной конторе Осло с намерением попросить убежище. При нем был пистолет, который он сдал полицейским. В декабре норвежский суд приговорил Дацика к восьми месяцам тюрьмы за незаконное ношение оружия, в марте 2011 года его депортировали в Россию и арестовали. На этот раз психиатрическая экспертиза признала его вменяемым, и его отправили на пять лет в красноярскую колонию.
https://ria.ru/20190325/1552092039.html
россия
эстония
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/96923/86/969238694_84:0:2815:2048_1400x0_80_0_0_8b68dd20d9154b5e5a91f07b19849aba.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, вячеслав дацик, эстония, санкт-петербург, происшествия

Суд отклонил жалобу прокуратуры на УДО националиста Дацика

17:37 12.11.2020
 
© РИА Новости / Анатолий Медведь / Перейти в фотобанкВячеслав Дацик
Вячеслав Дацик - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя - РИА Новости. Постановление Тосненского городского суда Ленобласти об удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении осужденного по делу о незаконном пересечении границы Вячеслава Дацика оставлено без изменения, сообщили в пресс-службе Ленинградского областного суда.
"Апелляция прокуратуры на условно-досрочное освобождение Дацика оставлена без удовлетворения", - говорится в сообщении пресс-службы суда.
Ранее сообщилось, что Ленинградская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях обжаловала решение Тосненского городского суда об условно-досрочном освобождении Вячеслава Дацика.
Дацик, известный под псевдонимом Рыжий Тарзан, в июне был приговорен к году колонии строгого режима по делу о незаконном пересечении российско-эстонской границы. Как установил суд, 21 декабря 2019 года Дацик и его знакомый Дмитрий Вечкин на лодке отправились в Эстонию по руслу Нарвы на участке пограничной заставы в посёлке Кукин Берег. Их нашли эстонские пограничники и передали российским коллегам. В начале октября Тосненский горсуд Ленобласти удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Дацика.
Оглашение приговора Вячеславу Дацику - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
25 марта 2019, 16:50
Бывшая жена Дацика обвинила его в избиении детей
Скандально известный националист и MMA-боец Вячеслав Дацик в мае 2016 года напал на несколько борделей в Петербурге, выгнал сотрудниц и клиентов на улицу, кое-кого избил, а также ограбил. По делу о так называемом "голом марше проституток" он в 2018-м получил 3,5 года колонии, откуда вышел на свободу 29 февраля 2019 года после смягчения приговора.
То был не первый срок Дацика. В 2007 году ему за разбойные нападения назначили лечение в психбольнице, из которой он сбежал в 2010 году и нашелся в иммиграционной конторе Осло с намерением попросить убежище. При нем был пистолет, который он сдал полицейским. В декабре норвежский суд приговорил Дацика к восьми месяцам тюрьмы за незаконное ношение оружия, в марте 2011 года его депортировали в Россию и арестовали. На этот раз психиатрическая экспертиза признала его вменяемым, и его отправили на пять лет в красноярскую колонию.
 
РоссияВячеслав ДацикЭстонияСанкт-ПетербургПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:01Правозащитники заявили о массовой резне мирных жителей в Эфиопии
23:58В Висконсине допустили пересчет голосов на президентских выборах
23:56Зеленский будет ежедневно рассказывать новости из-за негатива в СМИ
23:51ЕС готов оказать гуманитарную помощь пострадавшим в карабахском конфликте
23:36Зампостпреда в ОБСЕ упрекнул Киев в желании переписать Минские соглашения
23:29В Ереване освободили одного из организаторов акции протеста
23:19Штабу Трампа отказали в иске к CNN по делу о "российском вмешательстве"
23:15На МКС скорректировали высоту орбиты
23:08Трамп ввел ограничения против фирм, связанных с китайскими военными
23:03В Москве умерли 70 пациентов с коронавирусом
22:54В Петербурге у 106 школьников выявили кишечную инфекцию
22:52Власти Подмосковья помогут семьям детей, пострадавших из-за прорыва трубы
22:45Для врио главы Хабаровского края наймут семь телохранителей
22:36В Москве назвали условия проведения новогодних корпоративов
22:34Участники международной конференции по Сирии приняли итоговое заявление
22:29Победившая на выборах уборщица прокомментировала сообщения об увольнении
22:25В Британии прокомментировали слова Лаврова о Договоре по открытому небу
22:25В Абхазии наградили российских военных за борьбу с COVID-19
22:22Отравившейся наркотиками московской школьнице помогут работники соцзащиты
22:15В Киеве рассказали о попытках журналистов попасть в больницу к Зеленскому
Лента новостейМолния