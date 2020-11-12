https://ria.ru/20201112/chaga-1584288161.html

Роспотребнадзор оценил создание препарата от COVID-19 на основе чаги

Роспотребнадзор оценил создание препарата от COVID-19 на основе чаги

Для создания препарата от COVID-19 на основе экстракта березового гриба необходимо проведение доклинических и клинических исследований, пока доказана... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T14:21

2020-11-12T14:21

2020-11-12T14:21

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

новосибирск

общество

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Для создания препарата от COVID-19 на основе экстракта березового гриба необходимо проведение доклинических и клинических исследований, пока доказана эффективность вещества только на культурах клеток, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.Ранее издание Сибирского отделения РАН "Наука из первых рук" сообщило, что специалисты государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора (Новосибирск) установили, что водный экстракт березового гриба чаги подавляет развитие нового коронавируса.В пресс-службе пояснили, что одним из веществ, обнаруживаемых в грибе чага, является меланин, который обладает активностью против различных вирусов.Исследования создаваемого препарата на людях могут начаться только после того, как препарат покажет свою эффективность на животных, уточнили в ведомстве.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201111/chaga-1584189270.html

новосибирск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новосибирск, общество