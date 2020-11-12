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https://ria.ru/20201112/chaga-1584288161.html
Роспотребнадзор оценил создание препарата от COVID-19 на основе чаги
Роспотребнадзор оценил создание препарата от COVID-19 на основе чаги
Для создания препарата от COVID-19 на основе экстракта березового гриба необходимо проведение доклинических и клинических исследований, пока доказана... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T14:21
2020-11-12T14:21
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
новосибирск
общество
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Для создания препарата от COVID-19 на основе экстракта березового гриба необходимо проведение доклинических и клинических исследований, пока доказана эффективность вещества только на культурах клеток, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.Ранее издание Сибирского отделения РАН "Наука из первых рук" сообщило, что специалисты государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора (Новосибирск) установили, что водный экстракт березового гриба чаги подавляет развитие нового коронавируса.В пресс-службе пояснили, что одним из веществ, обнаруживаемых в грибе чага, является меланин, который обладает активностью против различных вирусов.Исследования создаваемого препарата на людях могут начаться только после того, как препарат покажет свою эффективность на животных, уточнили в ведомстве.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новосибирск, общество

Роспотребнадзор оценил создание препарата от COVID-19 на основе чаги

14:21 12.11.2020
 
CC BY-SA 3.0 / Tocekas / Гриб Inonotus obliquus
Гриб Inonotus obliquus - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
CC BY-SA 3.0 / Tocekas /
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Для создания препарата от COVID-19 на основе экстракта березового гриба необходимо проведение доклинических и клинических исследований, пока доказана эффективность вещества только на культурах клеток, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
Ранее издание Сибирского отделения РАН "Наука из первых рук" сообщило, что специалисты государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора (Новосибирск) установили, что водный экстракт березового гриба чаги подавляет развитие нового коронавируса.

"К настоящему времени показано, что экстракт биологически активных веществ из базидиального гриба Inonotus obliquus, полученный водной экстракцией при температуре 50-95 градусов Цельсия в течение от 1 до 72 часов, проявляет пятидесятипроцентную противовирусную дозозависимую активность против SARS-CoV-2 в тестах на клеточных культурах VeroE6 и Vero. Для создания соответствующего препарата необходимо проведение доклинических и клинических исследований, сроки которых зависят от многих условий и не поддаются точной оценке", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что одним из веществ, обнаруживаемых в грибе чага, является меланин, который обладает активностью против различных вирусов.
Исследования создаваемого препарата на людях могут начаться только после того, как препарат покажет свою эффективность на животных, уточнили в ведомстве.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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