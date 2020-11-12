Армения опровергла слухи о полете турецкого беспилотника над Ереваном
10:16 12.11.2020 (обновлено: 10:51 12.11.2020)
ЕРЕВАН, 12 ноя – РИА Новости. Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян опровергла появившиеся в соцсетях слухи о пролете турецкого беспилотника над Ереваном.
"Слухи о появлении турецкого "Байрактара" в воздушном пространстве Еревана являются лживыми. Министерство обороны Армении обратилось в Службу национальной безопасности, чтобы выявить источники и распространителей ложных слухов", - написала Степанян в Facebook.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.