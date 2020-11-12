https://ria.ru/20201112/bespilotnik-1584227552.html

Армения опровергла слухи о полете турецкого беспилотника над Ереваном

Армения опровергла слухи о полете турецкого беспилотника над Ереваном

Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян опровергла появившиеся в соцсетях слухи о пролете турецкого беспилотника над Ереваном. РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T10:16

2020-11-12T10:16

2020-11-12T10:51

никол пашинян

воздушно-космические силы россии

ильхам алиев

азербайджан

армения

ситуация в нагорном карабахе

минобороны армении

ереван

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156002/08/1560020889_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_14448e3ae40962dc218eceb2bbed3a19.jpg

ЕРЕВАН, 12 ноя – РИА Новости. Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян опровергла появившиеся в соцсетях слухи о пролете турецкого беспилотника над Ереваном.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

азербайджан

армения

ереван

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, воздушно-космические силы россии, ильхам алиев, азербайджан, армения, минобороны армении, ереван, в мире