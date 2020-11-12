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Эксперт считает, что Байден сохранит риторику "холодной войны" с Россией
Эксперт считает, что Байден сохранит риторику "холодной войны" с Россией
Джо Байден сохранит риторику "холодной войны" в отношениях с Россией, но, вероятнее всего, пойдет на продление договора СНВ-3 и, возможно, восстановит ДРСМД,... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T15:37
2020-11-12T15:37
госпитализация алексея навального
дональд трамп
алексей навальный
джо байден
сша
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. Джо Байден сохранит риторику "холодной войны" в отношениях с Россией, но, вероятнее всего, пойдет на продление договора СНВ-3 и, возможно, восстановит ДРСМД, заявил РИА Новости базирующийся в Брюсселе историк, эксперт по отношениям России с ЕС и США Гильберт Доктороу.В числе позитивных шагов Байдена эксперт спрогнозировал "немедленные действия по продлению нового договора о контроле над вооружениями СНВ-3", который истекает в начале 2021 года. "Возможно, он также будет работать над восстановлением Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД) с Россией. Это все к лучшему, потому что будет укреплять доверие между двумя ядерными сверхдержавами", - подчеркнул собеседник агентства.При этом он не исключил, что России стоит ждать более "опасных" экономических санкций при администрации Байдена. "С другой стороны, мы можем ожидать много антироссийской риторики со стороны Байдена в связи с делом Навального, а также в том, что касается прав человека в России. Можно ожидать попыток ввести против России гораздо более опасные экономические санкции, нежели те, которые были приняты в годы правления Трампа", - заключил Доктороу.В минувшую субботу Байден заявил о своем избрании президентом США, ранее о его победе объявили крупнейшие американские СМИ. Вместе с тем действующий президент США Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.Сегодня ДСНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, он истекает 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.Договор между СССР и США о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности (РСМД) вступил в силу 1 июня 1988 года и до прекращения своего действия 2 августа 2019 года в результате одностороннего выхода из него США носил бессрочный характер.Алексея Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации.
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госпитализация алексея навального, дональд трамп, алексей навальный, джо байден, сша, в мире

Эксперт считает, что Байден сохранит риторику "холодной войны" с Россией

15:37 12.11.2020
 
© REUTERS / Kevin LamarqueДжо Байден выступает перед избирателями после того, как СМИ объявили, что он победил на выборах в США
Джо Байден выступает перед избирателями после того, как СМИ объявили, что он победил на выборах в США - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© REUTERS / Kevin Lamarque
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БРЮССЕЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. Джо Байден сохранит риторику "холодной войны" в отношениях с Россией, но, вероятнее всего, пойдет на продление договора СНВ-3 и, возможно, восстановит ДРСМД, заявил РИА Новости базирующийся в Брюсселе историк, эксперт по отношениям России с ЕС и США Гильберт Доктороу.
"Джо Байден на протяжении последних 47 лет был и в ближайшие четыре года своего президентства останется убежденным приверженцем "холодной войны"… Мы можем ожидать, что, оказавшись в Овальном кабинете, Байден начнет менять внешнюю политику США, что повлечет за собой возвращение России ее статуса "врага номер один" для США и снижения стратегической угрозы со стороны Китая", - сказал Доктороу.
В числе позитивных шагов Байдена эксперт спрогнозировал "немедленные действия по продлению нового договора о контроле над вооружениями СНВ-3", который истекает в начале 2021 года. "Возможно, он также будет работать над восстановлением Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД) с Россией. Это все к лучшему, потому что будет укреплять доверие между двумя ядерными сверхдержавами", - подчеркнул собеседник агентства.
При этом он не исключил, что России стоит ждать более "опасных" экономических санкций при администрации Байдена. "С другой стороны, мы можем ожидать много антироссийской риторики со стороны Байдена в связи с делом Навального, а также в том, что касается прав человека в России. Можно ожидать попыток ввести против России гораздо более опасные экономические санкции, нежели те, которые были приняты в годы правления Трампа", - заключил Доктороу.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
14:43
"У нас иной подход". Лавров объяснил, почему Кремль не поздравил Байдена
В минувшую субботу Байден заявил о своем избрании президентом США, ранее о его победе объявили крупнейшие американские СМИ. Вместе с тем действующий президент США Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
Сегодня ДСНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, он истекает 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.
Договор между СССР и США о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности (РСМД) вступил в силу 1 июня 1988 года и до прекращения своего действия 2 августа 2019 года в результате одностороннего выхода из него США носил бессрочный характер.
Алексея Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации.
 
Госпитализация Алексея НавальногоДональд ТрампАлексей НавальныйДжо БайденСШАВ мире
 
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