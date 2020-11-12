https://ria.ru/20201112/bayden-1584303181.html

Эксперт считает, что Байден сохранит риторику "холодной войны" с Россией

Эксперт считает, что Байден сохранит риторику "холодной войны" с Россией

Джо Байден сохранит риторику "холодной войны" в отношениях с Россией, но, вероятнее всего, пойдет на продление договора СНВ-3 и, возможно, восстановит ДРСМД,... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T15:37

2020-11-12T15:37

2020-11-12T15:37

госпитализация алексея навального

дональд трамп

алексей навальный

джо байден

сша

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. Джо Байден сохранит риторику "холодной войны" в отношениях с Россией, но, вероятнее всего, пойдет на продление договора СНВ-3 и, возможно, восстановит ДРСМД, заявил РИА Новости базирующийся в Брюсселе историк, эксперт по отношениям России с ЕС и США Гильберт Доктороу.В числе позитивных шагов Байдена эксперт спрогнозировал "немедленные действия по продлению нового договора о контроле над вооружениями СНВ-3", который истекает в начале 2021 года. "Возможно, он также будет работать над восстановлением Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД) с Россией. Это все к лучшему, потому что будет укреплять доверие между двумя ядерными сверхдержавами", - подчеркнул собеседник агентства.При этом он не исключил, что России стоит ждать более "опасных" экономических санкций при администрации Байдена. "С другой стороны, мы можем ожидать много антироссийской риторики со стороны Байдена в связи с делом Навального, а также в том, что касается прав человека в России. Можно ожидать попыток ввести против России гораздо более опасные экономические санкции, нежели те, которые были приняты в годы правления Трампа", - заключил Доктороу.В минувшую субботу Байден заявил о своем избрании президентом США, ранее о его победе объявили крупнейшие американские СМИ. Вместе с тем действующий президент США Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.Сегодня ДСНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, он истекает 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.Договор между СССР и США о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности (РСМД) вступил в силу 1 июня 1988 года и до прекращения своего действия 2 августа 2019 года в результате одностороннего выхода из него США носил бессрочный характер.Алексея Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации.

https://radiosputnik.ria.ru/20201112/lavrov-1584294363.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, дональд трамп, алексей навальный, джо байден, сша, в мире