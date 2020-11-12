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"АвтоВАЗ" ожидает снижения продаж новых автомобилей в России
"АвтоВАЗ" ожидает снижения продаж новых автомобилей в России
"АвтоВАЗ" ожидает снижения продаж новых легковых и легких коммерческих машин (LCV) в 2020-2021 году в диапазоне 9-11%, сказал вице-президент компании по внешним РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T16:21
2020-11-12T16:21
россия
авто
автоваз
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. "АвтоВАЗ" ожидает снижения продаж новых легковых и легких коммерческих машин (LCV) в 2020-2021 году в диапазоне 9-11%, сказал вице-президент компании по внешним связям Сергей Громак."Наши аналитики все равно предсказывают, что рынок этого года, автомобильный рынок по своему объему будет где-то на 11% ниже, чем рынок 2019 года. Сдержанно мы оцениваем и рынок следующего года, где-то на 9% мы полагаем объем рынка автомобильного будет ниже, чем рынок 2019 года", - сказал топ-менеджер. Представитель компании пояснил РИА Новости, что диапазон снижения рынка на этот и будущий год оцениваются примерно одинаково, от 9% до 11%.По его словам, реактивные действия Минпромторга помогли сдержать обвал авторынка во время первой волны коронавируса, в результате чего во втором полугодии налицо существенный рост продаж новых легковых машин. Громак сравнил итоги девяти месяцев продаж на российском и французском авторынке, который провалился на 27,4% против 13,9% в России в сопоставимом периоде."Негативные факторы понятны – это и вторая волна COVID, и инфляция, и то, что программа опережающих госзакупок была завершена. Поэтому мы бы попросили и правительство России, и Совет Федерации содействовать выделению средств на 2021 год на меры поддержки рынка. В проекте федерального бюджета на 2021 год заложено 9 миллиардов рублей на льготное автокредитование. В этом году было 22 миллиарда. Мы просили бы оказать содействие в выделении сопоставимых с 2019 годом сумм на следующий год как на льготные кредиты, так и на льготный лизинг", - сказал топ-менеджер.Ассоциация европейского бизнеса по итогам сентябрьских продаж улучшила свой прогноз по продажам новых легковых и легких коммерческих машин в России по 2020 году с падения на 24% до снижения на 13,5%, что в абсолютных цифрах может означать 1,55 миллиона проданных автомобилей.
https://ria.ru/20201001/avtovaz-1578042214.html
https://ria.ru/20200907/zhiguli-1576791231.html
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россия, авто, автоваз

"АвтоВАЗ" ожидает снижения продаж новых автомобилей в России

16:21 12.11.2020
 
© РИА Новости / Виталий ТимкивАвтомобиль Lada Vesta SW Cross в автосалоне дилерского центра
Автомобиль Lada Vesta SW Cross в автосалоне дилерского центра - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. "АвтоВАЗ" ожидает снижения продаж новых легковых и легких коммерческих машин (LCV) в 2020-2021 году в диапазоне 9-11%, сказал вице-президент компании по внешним связям Сергей Громак.
"Наши аналитики все равно предсказывают, что рынок этого года, автомобильный рынок по своему объему будет где-то на 11% ниже, чем рынок 2019 года. Сдержанно мы оцениваем и рынок следующего года, где-то на 9% мы полагаем объем рынка автомобильного будет ниже, чем рынок 2019 года", - сказал топ-менеджер. Представитель компании пояснил РИА Новости, что диапазон снижения рынка на этот и будущий год оцениваются примерно одинаково, от 9% до 11%.
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По его словам, реактивные действия Минпромторга помогли сдержать обвал авторынка во время первой волны коронавируса, в результате чего во втором полугодии налицо существенный рост продаж новых легковых машин. Громак сравнил итоги девяти месяцев продаж на российском и французском авторынке, который провалился на 27,4% против 13,9% в России в сопоставимом периоде.
"Негативные факторы понятны – это и вторая волна COVID, и инфляция, и то, что программа опережающих госзакупок была завершена. Поэтому мы бы попросили и правительство России, и Совет Федерации содействовать выделению средств на 2021 год на меры поддержки рынка. В проекте федерального бюджета на 2021 год заложено 9 миллиардов рублей на льготное автокредитование. В этом году было 22 миллиарда. Мы просили бы оказать содействие в выделении сопоставимых с 2019 годом сумм на следующий год как на льготные кредиты, так и на льготный лизинг", - сказал топ-менеджер.
Ассоциация европейского бизнеса по итогам сентябрьских продаж улучшила свой прогноз по продажам новых легковых и легких коммерческих машин в России по 2020 году с падения на 24% до снижения на 13,5%, что в абсолютных цифрах может означать 1,55 миллиона проданных автомобилей.
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