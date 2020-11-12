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Правящая фракция Армении отказалась прийти на заседание совета парламента
Правящая фракция Армении отказалась прийти на заседание совета парламента
Правящая фракция армянского парламента "Мой шаг" заявила, что не намерена участвовать в инициированном оппозицией заседании совета парламента. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T01:30
2020-11-12T01:30
беспорядки в ереване
ереван
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 12 ноя – РИА Новости. Правящая фракция армянского парламента "Мой шаг" заявила, что не намерена участвовать в инициированном оппозицией заседании совета парламента.Ранее депутат от оппозиционной фракции "Процветающая Армения", глава постоянной парламентской комиссии по защите прав человека и общественным вопросам Наира Зограбян заявила РИА Новости, что заседание совета парламента Армении, на котором планировалось обсудить внеочередную сессию законодательного органа, не состоялось из-за отсутствия депутатов от "Моего шага". В Ереване в среду проходила массовая акция оппозиции, ее участники требовали отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении боевых действий в Карабахе. Среди требований демонстрантов был созыв внеочередной сессии парламента для обсуждения отставки премьера.Депутаты фракции "Мой шаг" предложили оппозиции "очень четко заявить", что они поддерживают "продолжение войны", прежде чем критиковать трехстороннее заявление о прекращении огня.Лидеры России, Азербайджана и Армении 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.Бои в Карабахе начались 27 сентября, Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военных действий. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщали об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов, включая ее столицу Степанакерт. В Азербайджане сообщали о ракетных обстрелах мирных населенных пунктов, в том числе второго по величине города страны Гянджа.Армения объявила военное положение и – впервые – всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Азербайджану оказывает Турция. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест – военное положение. Азербайджанские военные за полтора месяца взяли под контроль значительную территорию: по данным от обеих сторон конфликта, это, в частности, важные населенные пункты Шуши (арм.)/Шуша (азерб.), Зангелан/Зангилан, Кубатлы/Губадлы, Гадрут, Физули, Джабраил.
https://ria.ru/20201112/armeniya-1584201774.html
https://ria.ru/20201111/karabakh-1584124383.html
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беспорядки в ереване, ереван, армения, в мире

Правящая фракция Армении отказалась прийти на заседание совета парламента

01:30 12.11.2020
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкУчастники митинга оппозиции у здания парламента Армении в Ереване
Участники митинга оппозиции у здания парламента Армении в Ереване - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 12 ноя – РИА Новости. Правящая фракция армянского парламента "Мой шаг" заявила, что не намерена участвовать в инициированном оппозицией заседании совета парламента.
Ранее депутат от оппозиционной фракции "Процветающая Армения", глава постоянной парламентской комиссии по защите прав человека и общественным вопросам Наира Зограбян заявила РИА Новости, что заседание совета парламента Армении, на котором планировалось обсудить внеочередную сессию законодательного органа, не состоялось из-за отсутствия депутатов от "Моего шага". В Ереване в среду проходила массовая акция оппозиции, ее участники требовали отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении боевых действий в Карабахе. Среди требований демонстрантов был созыв внеочередной сессии парламента для обсуждения отставки премьера.
"Фракция "Мой шаг" уверена, что общество должно получить ответы на все волнующие его вопросы. При этом фракция не собирается принимать участие ни в каких заседаниях, направленных на подрыв стабильности в Армении, создание угроз фронту и жизни людей, которые его защищают", - говорится в заявлении, размещенном на странице фракции в Facebook.
Депутаты фракции "Мой шаг" предложили оппозиции "очень четко заявить", что они поддерживают "продолжение войны", прежде чем критиковать трехстороннее заявление о прекращении огня.
Участники митинга оппозиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
00:28
В Армении задержали бывшего вице-спикера парламента
Лидеры России, Азербайджана и Армении 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
Бои в Карабахе начались 27 сентября, Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военных действий. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщали об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов, включая ее столицу Степанакерт. В Азербайджане сообщали о ракетных обстрелах мирных населенных пунктов, в том числе второго по величине города страны Гянджа.
Армения объявила военное положение и – впервые – всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Азербайджану оказывает Турция. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест – военное положение. Азербайджанские военные за полтора месяца взяли под контроль значительную территорию: по данным от обеих сторон конфликта, это, в частности, важные населенные пункты Шуши (арм.)/Шуша (азерб.), Зангелан/Зангилан, Кубатлы/Губадлы, Гадрут, Физули, Джабраил.
Дым от пожара над домами города Степанакерт - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
Вчера, 15:29Ситуация в Нагорном Карабахе
Азербайджан проведет учет ущерба, нанесенного Арменией в Карабахе
 
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