https://ria.ru/20201112/armeniya-1584203902.html

Армянская оппозиция планирует провести в четверг в Ереване шествие

Армянская оппозиция планирует провести в четверг в Ереване шествие

Армянская оппозиция планирует провести в четверг в Ереване шествие с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, заявил в ходе онлайн-брифинга... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T01:14

2020-11-12T01:14

2020-11-12T04:05

беспорядки в ереване

никол пашинян

нагорно-карабахская республика

ереван

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 12 ноя – РИА Новости. Армянская оппозиция планирует провести в четверг в Ереване шествие с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, заявил в ходе онлайн-брифинга представитель партии "Дашнакцутюн" Арцвик Минасян.В Ереване в среду проходила массовая акция оппозиции, ее участники требовали отставки Пашиняна из-за подписания им соглашения о прекращении огня в Карабахе. Среди требований демонстрантов был созыв внеочередной сессии парламента для обсуждения отставки премьера.По его словам, прошедшая в среду акция протеста превзошла ожидания организаторов, "доказав, что как в Армении, так и диаспоре отвергают капитулянтскую политику властей".Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.Бои в Карабахе начались 27 сентября, Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военных действий. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщали об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов, включая ее столицу Степанакерт. В Азербайджане сообщали о ракетных обстрелах мирных населенных пунктов, в том числе второго по величине города страны Гянджа.Армения объявила военное положение и – впервые – всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Азербайджану оказывает Турция. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест – военное положение. Азербайджанские военные за полтора месяца взяли под контроль значительную территорию: по данным от обеих сторон конфликта, это, в частности, важные населенные пункты Шуши (арм.)/Шуша (азерб.), Зангелан/Зангилан, Кубатлы/Губадлы, Гадрут, Физули, Джабраил.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://radiosputnik.ria.ru/20201111/armeniya-1584093804.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201110/karabakh-1584015362.html

нагорно-карабахская республика

ереван

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспорядки в ереване, никол пашинян, нагорно-карабахская республика, ереван, армения, в мире