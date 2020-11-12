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Испания выдала России афериста, укравшего почти пять миллиардов рублей
Испания выдала России афериста, укравшего почти пять миллиардов рублей
В Россию из Испании экстрадированы граждане, один из которых обвиняется в мошенничестве на сумму более 4 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T17:48
2020-11-12T17:48
россия
сергей елисеев
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
интерпол
генеральная прокуратура рф
испания
происшествия
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. В Россию из Испании экстрадированы граждане, один из которых обвиняется в мошенничестве на сумму более 4 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.Елисеев обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.По версии следствия, с сентября 2010 года по декабрь 2016 года в Санкт-Петербурге Елисеев в составе банды разработал преступный план по хищению денег компенсационного фонда саморегулируемых организаций "Стандарт-проект", "Строительный ресурс", "Стандарт - Изыскания". Для этих целей он задействовал акционерное общество "УК "Норд-Вест Капитал".Кроме того, следствие вменяет Елисееву разработку схем по переводу денежных средств в Испанию.В генпрокуратуре отмечают, что в результате преступных действий Елисеева указанным компаниям был нанесен ущерб более чем на 4,76 миллиарда рублей.Татарунас обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотиков с июня по июль 2015 года в Санкт-Петербурге. Следствие считает, что он вместе с сообщниками занимался расфасовкой крупных партий героина, кокаина и амфетамина.Оба фигуранта скрылись от правоохранительных органов и были объявлены в розыск.В сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола Эгидиюс Татарунас и Алексей Елисеев будут доставлены в Москву.
https://ria.ru/20201107/naletchik-1583518033.html
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россия, сергей елисеев, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), интерпол, генеральная прокуратура рф, испания, происшествия

Испания выдала России афериста, укравшего почти пять миллиардов рублей

17:48 12.11.2020
 
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. В Россию из Испании экстрадированы граждане, один из которых обвиняется в мошенничестве на сумму более 4 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

"По требованию генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Королевства Испания экстрадировали в Россию Алексея Елисеева и Эгидиюса Татарунаса", - говорится в сообщении.

Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
7 ноября, 14:31
Россия выдала грабителя, обвиняемого в преступлениях в Италии
Елисеев обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.
По версии следствия, с сентября 2010 года по декабрь 2016 года в Санкт-Петербурге Елисеев в составе банды разработал преступный план по хищению денег компенсационного фонда саморегулируемых организаций "Стандарт-проект", "Строительный ресурс", "Стандарт - Изыскания". Для этих целей он задействовал акционерное общество "УК "Норд-Вест Капитал".
Кроме того, следствие вменяет Елисееву разработку схем по переводу денежных средств в Испанию.
В генпрокуратуре отмечают, что в результате преступных действий Елисеева указанным компаниям был нанесен ущерб более чем на 4,76 миллиарда рублей.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
5 ноября, 14:19
Польша выдала России обвиняемого в убийстве школьника в 2006 году
Татарунас обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотиков с июня по июль 2015 года в Санкт-Петербурге. Следствие считает, что он вместе с сообщниками занимался расфасовкой крупных партий героина, кокаина и амфетамина.
Оба фигуранта скрылись от правоохранительных органов и были объявлены в розыск.
В сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола Эгидиюс Татарунас и Алексей Елисеев будут доставлены в Москву.
 
РоссияСергей ЕлисеевФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)ИнтерполГенеральная прокуратура РФИспанияПроисшествия
 
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