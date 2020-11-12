https://ria.ru/20201112/aferist-1584338315.html

Испания выдала России афериста, укравшего почти пять миллиардов рублей

Испания выдала России афериста, укравшего почти пять миллиардов рублей

В Россию из Испании экстрадированы граждане, один из которых обвиняется в мошенничестве на сумму более 4 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T17:48

2020-11-12T17:48

2020-11-12T17:48

россия

сергей елисеев

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

интерпол

генеральная прокуратура рф

испания

происшествия

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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. В Россию из Испании экстрадированы граждане, один из которых обвиняется в мошенничестве на сумму более 4 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.Елисеев обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.По версии следствия, с сентября 2010 года по декабрь 2016 года в Санкт-Петербурге Елисеев в составе банды разработал преступный план по хищению денег компенсационного фонда саморегулируемых организаций "Стандарт-проект", "Строительный ресурс", "Стандарт - Изыскания". Для этих целей он задействовал акционерное общество "УК "Норд-Вест Капитал".Кроме того, следствие вменяет Елисееву разработку схем по переводу денежных средств в Испанию.В генпрокуратуре отмечают, что в результате преступных действий Елисеева указанным компаниям был нанесен ущерб более чем на 4,76 миллиарда рублей.Татарунас обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотиков с июня по июль 2015 года в Санкт-Петербурге. Следствие считает, что он вместе с сообщниками занимался расфасовкой крупных партий героина, кокаина и амфетамина.Оба фигуранта скрылись от правоохранительных органов и были объявлены в розыск.В сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола Эгидиюс Татарунас и Алексей Елисеев будут доставлены в Москву.

https://ria.ru/20201107/naletchik-1583518033.html

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россия

испания

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей елисеев, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), интерпол, генеральная прокуратура рф, испания, происшествия