Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201111/zaryadka-1584026205.html
Специалист рассказал, почему смартфон перестает заряжаться
Специалист рассказал, почему смартфон перестает заряжаться
Смартфон заряжается при участии нескольких устройств – зарядки, кабеля, разъема аппарата с одной стороны и контроллера заряда с другой. На каждом этапе этой... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T02:22
2020-11-11T02:23
евгений черток
рексофт
смартфоны
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/143968/08/1439680817_0:386:7360:4526_1400x0_80_0_0_59efd8f0206c8e56e9a9cf99339d7ede.jpg
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Смартфон заряжается при участии нескольких устройств – зарядки, кабеля, разъема аппарата с одной стороны и контроллера заряда с другой. На каждом этапе этой цепи могут возникнуть неприятности, препятствующие зарядке, рассказал агентству "Прайм" руководитель ИТ-отдела разработчика программного обеспечения "Рексофт" Евгений Черток. Во-первых, телефон может перестать заряжаться из-за проблем с блоком питания. Причиной этого могут быть, к примеру, низкокачественные комплектующие, которые были применены в производстве. "Проверить исправность зарядного устройства очень просто: нужно подключить другое устройство и посмотреть - заряжается ли оно", - отмечает он. Низкая цена и плохие технические характеристики могут сказаться на работе кабеля – дешевые варианты обычно тонкие. Это может понизить вольтамперные характеристики на входе смартфона, даже если с зарядным блоком проблем нет. Если кабель порван или надорван рядом с разъемом, последствия и вовсе могут быть необратимы для устройства. Сам по себе зарядный разъем – самое уязвимое место для поломки: ежедневно он подвергается воздействию и может окислиться или расшататься. "Обычно нескольких энергичных "вынул-вставил" на разъёме достаточно для сдирания окислов и зачистки контактов, если они не забиты грязью. Старайтесь аккуратно вставлять концевой разъем зарядного кабеля в соответствующий входной разъем на смартфоне" – советует Черток. Современные аккумуляторы обычно не доставляют проблем - они могут выдержать более 500 циклов заряда, а этого вполне достаточно на несколько лет работы. Но и они рано или поздно ломаются. "Если вы заметили, что для зарядки телефона требуется все больше времени, а сама зарядка требуется всё чаще или аппарат стал сильно нагреваться в процессе заряда – значит, есть вероятность, что телефон скоро перестанет заражаться вообще", - заключил Черток.
https://ria.ru/20201109/android-1583672043.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/143968/08/1439680817_406:0:6955:4912_1400x0_80_0_0_a2de10a055ea85a5277c8c629c6e0f83.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евгений черток, рексофт, смартфоны, технологии

Специалист рассказал, почему смартфон перестает заряжаться

02:22 11.11.2020 (обновлено: 02:23 11.11.2020)
 
© Fotolia / chachanitЗарядка смартфона
Зарядка смартфона - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© Fotolia / chachanit
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Смартфон заряжается при участии нескольких устройств – зарядки, кабеля, разъема аппарата с одной стороны и контроллера заряда с другой. На каждом этапе этой цепи могут возникнуть неприятности, препятствующие зарядке, рассказал агентству "Прайм" руководитель ИТ-отдела разработчика программного обеспечения "Рексофт" Евгений Черток.
Во-первых, телефон может перестать заряжаться из-за проблем с блоком питания. Причиной этого могут быть, к примеру, низкокачественные комплектующие, которые были применены в производстве. "Проверить исправность зарядного устройства очень просто: нужно подключить другое устройство и посмотреть - заряжается ли оно", - отмечает он.
Низкая цена и плохие технические характеристики могут сказаться на работе кабеля – дешевые варианты обычно тонкие. Это может понизить вольтамперные характеристики на входе смартфона, даже если с зарядным блоком проблем нет. Если кабель порван или надорван рядом с разъемом, последствия и вовсе могут быть необратимы для устройства.
Сам по себе зарядный разъем – самое уязвимое место для поломки: ежедневно он подвергается воздействию и может окислиться или расшататься. "Обычно нескольких энергичных "вынул-вставил" на разъёме достаточно для сдирания окислов и зачистки контактов, если они не забиты грязью. Старайтесь аккуратно вставлять концевой разъем зарядного кабеля в соответствующий входной разъем на смартфоне" – советует Черток.
Современные аккумуляторы обычно не доставляют проблем - они могут выдержать более 500 циклов заряда, а этого вполне достаточно на несколько лет работы. Но и они рано или поздно ломаются.
"Если вы заметили, что для зарядки телефона требуется все больше времени, а сама зарядка требуется всё чаще или аппарат стал сильно нагреваться в процессе заряда – значит, есть вероятность, что телефон скоро перестанет заражаться вообще", - заключил Черток.
Зарядка смартфона - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
9 ноября, 01:11
Названы семь способов решения проблем с зарядкой смартфона
 
Евгений ЧертокРексофтСмартфоныТехнологии
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:30Первые туристы, летящие на корабле Маска на МКС, подписали контракт
00:28В Армении задержали бывшего вице-спикера парламента
00:18Посольство США извинилось за ретвит заявления пакистанского оппозиционера
23:46Врач ответил на вопрос об опасности бессимптомного течения коронавируса
23:36Додон готов в числе первых привиться российской вакциной от коронавируса
23:31Участники ливийского диалога согласовали план по объединению власти
23:16В Лондоне автомобиль въехал в полицейский участок
23:10Победа Санду на выборах осложнит отношения с Россией, считает Додон
23:06В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом
22:56Киев считает очень важным провести "нормандский" саммит до конца года
22:53Заседание совета парламента Армении не состоялось
22:36Кравчук призвал провести обмен пленными с Донбассом до конца года
22:34В Турции из-за коронавируса запретили курить на улицах
22:21Сергея Светлакова госпитализировали с коронавирусом
22:18Главу СНБ Армении госпитализировали с сердечным приступом, сообщили СМИ
22:15Эксперты ООН призвали вывести из Карабаха всех иностранных наемников
22:05Россия и Турция согласовали создание центра по Карабаху
22:00Ученые выяснили, как появились огромные дыры в ледниках Антарктиды
21:54Отрыв Байдена от Трампа увеличился до пяти миллионов голосов
21:39Настоятельница нижегородского монастыря умерла от коронавируса
Лента новостейМолния