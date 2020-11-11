https://ria.ru/20201111/zaryadka-1584026205.html

Специалист рассказал, почему смартфон перестает заряжаться

Специалист рассказал, почему смартфон перестает заряжаться

Смартфон заряжается при участии нескольких устройств – зарядки, кабеля, разъема аппарата с одной стороны и контроллера заряда с другой. На каждом этапе этой... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T02:22

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евгений черток

рексофт

смартфоны

технологии

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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Смартфон заряжается при участии нескольких устройств – зарядки, кабеля, разъема аппарата с одной стороны и контроллера заряда с другой. На каждом этапе этой цепи могут возникнуть неприятности, препятствующие зарядке, рассказал агентству "Прайм" руководитель ИТ-отдела разработчика программного обеспечения "Рексофт" Евгений Черток. Во-первых, телефон может перестать заряжаться из-за проблем с блоком питания. Причиной этого могут быть, к примеру, низкокачественные комплектующие, которые были применены в производстве. "Проверить исправность зарядного устройства очень просто: нужно подключить другое устройство и посмотреть - заряжается ли оно", - отмечает он. Низкая цена и плохие технические характеристики могут сказаться на работе кабеля – дешевые варианты обычно тонкие. Это может понизить вольтамперные характеристики на входе смартфона, даже если с зарядным блоком проблем нет. Если кабель порван или надорван рядом с разъемом, последствия и вовсе могут быть необратимы для устройства. Сам по себе зарядный разъем – самое уязвимое место для поломки: ежедневно он подвергается воздействию и может окислиться или расшататься. "Обычно нескольких энергичных "вынул-вставил" на разъёме достаточно для сдирания окислов и зачистки контактов, если они не забиты грязью. Старайтесь аккуратно вставлять концевой разъем зарядного кабеля в соответствующий входной разъем на смартфоне" – советует Черток. Современные аккумуляторы обычно не доставляют проблем - они могут выдержать более 500 циклов заряда, а этого вполне достаточно на несколько лет работы. Но и они рано или поздно ломаются. "Если вы заметили, что для зарядки телефона требуется все больше времени, а сама зарядка требуется всё чаще или аппарат стал сильно нагреваться в процессе заряда – значит, есть вероятность, что телефон скоро перестанет заражаться вообще", - заключил Черток.

https://ria.ru/20201109/android-1583672043.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений черток, рексофт, смартфоны, технологии