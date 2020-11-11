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Госдума приняла в первом чтении законопроект о Госсовете
Госдума приняла в первом чтении законопроект о Госсовете
Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о статусе, структуре и полномочиях Государственного совета РФ. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T12:52
2020-11-11T12:54
совет федерации рф
владимир путин
госдума рф
политика
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о статусе, структуре и полномочиях Государственного совета РФ.Инициатива была внесена в ГД президентом РФ Владимиром Путиным в составе второго пакета проектов по реализации принятых поправок в конституцию.Законопроект определяет статус, организационно-правовые основы формирования и деятельности Госсовета: он будет конституционным государственным органом.В состав Госсовета будут входить председатель и члены Госсовета, которые участвуют в его деятельности на общественных началах. Отдельно отмечается, что в составе Госсовета не могут быть лица, имеющие иностранное гражданство или вид на жительство, а также счета, деньги и ценности в иностранных банках за пределами России.Возглавит Госсовет президент.Членами Госсовета будут председатель правительства, спикеры Совета Федерации и Госдумы, руководитель администрации президента и главы регионов. Кроме того, по решению президента в состав Госсовета могут быть включены члены политических партий, имеющих фракции в ГД, представители местного самоуправления и иные лица.Для решения текущих вопросов деятельности будет сформирован президиум Госсовета, персональный состав которого определяется председателем.Помимо этого, в целях обеспечения деятельности Госсовета создаются комиссии, а также могут создаваться рабочие группы и иные рабочие органы.Планируется, что Госсовет будет участвовать в разработке задач внешней и внутренней политики, обсуждении параметров проекта бюджета и кадровой политики РФ.Согласно инициативе, заседания Госсовета будут проводиться регулярно в соответствии с планами, которые утверждает его председатель. Также Госсовет может направить рекомендации по вопросам стратегического планирования в правительство, соответствующий субъект или муниципальное образование.В своем решении Госсовет может указать на необходимость внесения изменений в законодательство, однако правом законодательной инициативы он не обладает.Также в законопроекте впервые раскрывается понятие единой системы публичной власти. Указывается, что под единой системой публичной власти понимаются федеральные органы государственной власти, органы госвласти субъектов РФ, иные государственные органы, органы местного самоуправления в их совокупности, осуществляющие свою деятельность в целях соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, создания условий социально-экономического развития государства.
https://ria.ru/20201014/scheta-1579835985.html
https://ria.ru/20200928/gossovet-1577911599.html
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совет федерации рф, владимир путин, госдума рф, политика

Госдума приняла в первом чтении законопроект о Госсовете

12:52 11.11.2020 (обновлено: 12:54 11.11.2020)
 
© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© Фото : сайт Государственной думы РФ
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о статусе, структуре и полномочиях Государственного совета РФ.
Инициатива была внесена в ГД президентом РФ Владимиром Путиным в составе второго пакета проектов по реализации принятых поправок в конституцию.
Законопроект определяет статус, организационно-правовые основы формирования и деятельности Госсовета: он будет конституционным государственным органом.
В состав Госсовета будут входить председатель и члены Госсовета, которые участвуют в его деятельности на общественных началах. Отдельно отмечается, что в составе Госсовета не могут быть лица, имеющие иностранное гражданство или вид на жительство, а также счета, деньги и ценности в иностранных банках за пределами России.
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Возглавит Госсовет президент.
Членами Госсовета будут председатель правительства, спикеры Совета Федерации и Госдумы, руководитель администрации президента и главы регионов. Кроме того, по решению президента в состав Госсовета могут быть включены члены политических партий, имеющих фракции в ГД, представители местного самоуправления и иные лица.
Для решения текущих вопросов деятельности будет сформирован президиум Госсовета, персональный состав которого определяется председателем.
Помимо этого, в целях обеспечения деятельности Госсовета создаются комиссии, а также могут создаваться рабочие группы и иные рабочие органы.
Планируется, что Госсовет будет участвовать в разработке задач внешней и внутренней политики, обсуждении параметров проекта бюджета и кадровой политики РФ.
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Согласно инициативе, заседания Госсовета будут проводиться регулярно в соответствии с планами, которые утверждает его председатель. Также Госсовет может направить рекомендации по вопросам стратегического планирования в правительство, соответствующий субъект или муниципальное образование.
В своем решении Госсовет может указать на необходимость внесения изменений в законодательство, однако правом законодательной инициативы он не обладает.
Также в законопроекте впервые раскрывается понятие единой системы публичной власти. Указывается, что под единой системой публичной власти понимаются федеральные органы государственной власти, органы госвласти субъектов РФ, иные государственные органы, органы местного самоуправления в их совокупности, осуществляющие свою деятельность в целях соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, создания условий социально-экономического развития государства.
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