Роскомнадзор потребовал вернуть доступ на YouTube к ленте о крушении MH17
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредставление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Google вернуть доступ на видеохостинге YouTube к фильму издания "Украина.ру" о крушении малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, говорится в сообщении ведомства.
Как сообщало издание "Украина.ру", YouTube запретил премьерный показ фильма-расследования о гибели малайзийского Boeing на востоке Украины в 2014 году за два дня до начала слушаний по этому делу в суде в Нидерландах. Фильм был загружен на канал заранее и должен был появиться в открытом доступе 12 ноября, но модераторы YouTube признали фильм "нарушающим принципы и правила платформы и изъяли его еще до премьеры", сообщило издание.
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"Роскомнадзор обратился с требованием к компании Google LLC вернуть доступ к материалам сетевого издания "Украина.ру". Американская компания вновь ограничила доступ к российскому СМИ, на этот раз заблокировав на видеохостинге YouTube фильм-расследование крушения малайзийского Boeing в небе над Донбассом в 2014 году", - говорится в сообщении Роскомнадзора.
В письме в Google ведомство указало, что подобные ограничения российского СМИ расцениваются как акт цензуры, нарушающий ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.
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