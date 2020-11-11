https://ria.ru/20201111/youtube-1584131854.html

Роскомнадзор потребовал вернуть доступ на YouTube к ленте о крушении MH17

Роскомнадзор потребовал вернуть доступ на YouTube к ленте о крушении MH17

Роскомнадзор потребовал от Google вернуть доступ на видеохостинге YouTube к фильму издания "Украина.ру" о крушении малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году,... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T15:59

2020-11-11T15:59

2020-11-11T15:59

донбасс

youtube

google

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

нидерланды

украина

в мире

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Google вернуть доступ на видеохостинге YouTube к фильму издания "Украина.ру" о крушении малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, говорится в сообщении ведомства.Как сообщало издание "Украина.ру", YouTube запретил премьерный показ фильма-расследования о гибели малайзийского Boeing на востоке Украины в 2014 году за два дня до начала слушаний по этому делу в суде в Нидерландах. Фильм был загружен на канал заранее и должен был появиться в открытом доступе 12 ноября, но модераторы YouTube признали фильм "нарушающим принципы и правила платформы и изъяли его еще до премьеры", сообщило издание."Роскомнадзор обратился с требованием к компании Google LLC вернуть доступ к материалам сетевого издания "Украина.ру". Американская компания вновь ограничила доступ к российскому СМИ, на этот раз заблокировав на видеохостинге YouTube фильм-расследование крушения малайзийского Boeing в небе над Донбассом в 2014 году", - говорится в сообщении Роскомнадзора.В письме в Google ведомство указало, что подобные ограничения российского СМИ расцениваются как акт цензуры, нарушающий ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.

https://ria.ru/20201030/tsenzura-1582280146.html

https://ria.ru/20201022/beslan-1581066511.html

донбасс

нидерланды

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донбасс, youtube, google, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), нидерланды, украина, в мире