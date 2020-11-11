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https://ria.ru/20201111/youtube-1584131854.html
Роскомнадзор потребовал вернуть доступ на YouTube к ленте о крушении MH17
Роскомнадзор потребовал вернуть доступ на YouTube к ленте о крушении MH17
Роскомнадзор потребовал от Google вернуть доступ на видеохостинге YouTube к фильму издания "Украина.ру" о крушении малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году,... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T15:59
2020-11-11T15:59
донбасс
youtube
google
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
нидерланды
украина
в мире
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Google вернуть доступ на видеохостинге YouTube к фильму издания "Украина.ру" о крушении малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, говорится в сообщении ведомства.Как сообщало издание "Украина.ру", YouTube запретил премьерный показ фильма-расследования о гибели малайзийского Boeing на востоке Украины в 2014 году за два дня до начала слушаний по этому делу в суде в Нидерландах. Фильм был загружен на канал заранее и должен был появиться в открытом доступе 12 ноября, но модераторы YouTube признали фильм "нарушающим принципы и правила платформы и изъяли его еще до премьеры", сообщило издание."Роскомнадзор обратился с требованием к компании Google LLC вернуть доступ к материалам сетевого издания "Украина.ру". Американская компания вновь ограничила доступ к российскому СМИ, на этот раз заблокировав на видеохостинге YouTube фильм-расследование крушения малайзийского Boeing в небе над Донбассом в 2014 году", - говорится в сообщении Роскомнадзора.В письме в Google ведомство указало, что подобные ограничения российского СМИ расцениваются как акт цензуры, нарушающий ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.
https://ria.ru/20201030/tsenzura-1582280146.html
https://ria.ru/20201022/beslan-1581066511.html
донбасс
нидерланды
украина
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донбасс, youtube, google, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), нидерланды, украина, в мире

Роскомнадзор потребовал вернуть доступ на YouTube к ленте о крушении MH17

15:59 11.11.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредставление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Google вернуть доступ на видеохостинге YouTube к фильму издания "Украина.ру" о крушении малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, говорится в сообщении ведомства.
Как сообщало издание "Украина.ру", YouTube запретил премьерный показ фильма-расследования о гибели малайзийского Boeing на востоке Украины в 2014 году за два дня до начала слушаний по этому делу в суде в Нидерландах. Фильм был загружен на канал заранее и должен был появиться в открытом доступе 12 ноября, но модераторы YouTube признали фильм "нарушающим принципы и правила платформы и изъяли его еще до премьеры", сообщило издание.
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РКН потребовал от Google прекратить цензуру российских СМИ в YouTube
"Роскомнадзор обратился с требованием к компании Google LLC вернуть доступ к материалам сетевого издания "Украина.ру". Американская компания вновь ограничила доступ к российскому СМИ, на этот раз заблокировав на видеохостинге YouTube фильм-расследование крушения малайзийского Boeing в небе над Донбассом в 2014 году", - говорится в сообщении Роскомнадзора.
В письме в Google ведомство указало, что подобные ограничения российского СМИ расцениваются как акт цензуры, нарушающий ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.
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ДонбассYouTubeGoogleФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)НидерландыУкраинаВ мире
 
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