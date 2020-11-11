https://ria.ru/20201111/vuzy-1584186069.html

Минобрнауки распорядилось ввести дистанционку в Москве и Петербурге

Минобрнауки распорядилось ввести дистанционку в Москве и Петербурге

Минобрнауки РФ переводит подведомственные вузы Москвы и Санкт-Петербурга на дистанционное обучение, соответствующий приказ опубликован в Telegram-канале... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T20:37

2020-11-11T20:37

2020-11-12T00:33

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санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Минобрнауки РФ переводит подведомственные вузы Москвы и Санкт-Петербурга на дистанционное обучение, соответствующий приказ опубликован в Telegram-канале министерства."В период с 13 ноября 2020 года по 6 февраля 2021 года приказываю: руководителям находящихся в ведении министерства науки и высшего образования РФ образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории г. Москвы и г. Санкт-Петербурга, обеспечить переход на реализацию образовательных программ с применением исключительно электронного обучения и дистанционных образовательных технологий", - говорится в документе.Руководителям образовательных организаций также рекомендовано обеспечить материальную поддержку студентов - как получающих стипендию, так и оплачивающих свое обучение, включая компенсацию проезда к месту жительства.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201110/kolledzhi-1584013330.html

https://ria.ru/20201111/minprosvescheniya-1584130300.html

москва

санкт-петербург

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2020

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Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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