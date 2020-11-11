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Минобрнауки распорядилось ввести дистанционку в Москве и Петербурге
Минобрнауки распорядилось ввести дистанционку в Москве и Петербурге
Минобрнауки РФ переводит подведомственные вузы Москвы и Санкт-Петербурга на дистанционное обучение, соответствующий приказ опубликован в Telegram-канале... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T20:37
2020-11-12T00:33
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москва
санкт-петербург
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Минобрнауки РФ переводит подведомственные вузы Москвы и Санкт-Петербурга на дистанционное обучение, соответствующий приказ опубликован в Telegram-канале министерства."В период с 13 ноября 2020 года по 6 февраля 2021 года приказываю: руководителям находящихся в ведении министерства науки и высшего образования РФ образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории г. Москвы и г. Санкт-Петербурга, обеспечить переход на реализацию образовательных программ с применением исключительно электронного обучения и дистанционных образовательных технологий", - говорится в документе.Руководителям образовательных организаций также рекомендовано обеспечить материальную поддержку студентов - как получающих стипендию, так и оплачивающих свое обучение, включая компенсацию проезда к месту жительства.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201110/kolledzhi-1584013330.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, москва, санкт-петербург, общество

Минобрнауки распорядилось ввести дистанционку в Москве и Петербурге

20:37 11.11.2020 (обновлено: 00:33 12.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПустая аудитория Национального исследовательского технологического университета "МИСиС"
Пустая аудитория Национального исследовательского технологического университета МИСиС - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Минобрнауки РФ переводит подведомственные вузы Москвы и Санкт-Петербурга на дистанционное обучение, соответствующий приказ опубликован в Telegram-канале министерства.
"В период с 13 ноября 2020 года по 6 февраля 2021 года приказываю: руководителям находящихся в ведении министерства науки и высшего образования РФ образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории г. Москвы и г. Санкт-Петербурга, обеспечить переход на реализацию образовательных программ с применением исключительно электронного обучения и дистанционных образовательных технологий", - говорится в документе.
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Руководителям образовательных организаций также рекомендовано обеспечить материальную поддержку студентов - как получающих стипендию, так и оплачивающих свое обучение, включая компенсацию проезда к месту жительства.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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